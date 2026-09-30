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Jön a változás a vármegyebérleteknél
Ingatlan

Jön a változás a vármegyebérleteknél

Portfolio
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MTI
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Október 1-jétől Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változik - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója szerdán a Facebook-oldalán.

Hegyi Zsolt a videóban elmondta: a bérleteknek csak a nevük változik meg. Akinek olyan vármegyebérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele - hangsúlyozta.

Aki október 1-je után vásárol, már megyebérletet kap - jelezte a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Az Országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormánymegbízottként látják el feladatukat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balaton József

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