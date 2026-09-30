Luxusvilla építése miatt károsították súlyosan a természetet a Balatonnál, nevetséges bírságot kapott a tettes

Csopak felett, az Öreghegyen már messziről szembetűnik az összefüggő erdőtakaróból hiányzó rész. Az Öreghegyi utca feletti telken egy hatalmas, a lejtős terephez igazodó, többszintes luxusvilla épül, amely a hivatalos tervek szerint üdülőépületként szerepel. Bár maga az építési terület nem áll védelem alatt, a közvetlenül felette elterülő erdő Natura 2000-es besorolású, országos jelentőségű védett természeti terület.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság vizsgálata megerősítette, hogy

a természetkárosítás a szomszédos építkezéssel egy időben történt.

A mintegy 800 négyzetméteres területen nemcsak a fákat vágták ki, hanem a cserjéket és a lágyszárú növényeket is megsemmisítették, emellett a talajfelszínt is súlyosan károsították a földmunkákkal és a ráhordott építési törmelékkel.

A pusztításhoz a lap szerint az erdő tulajdonosa annak ellenére járult hozzá, hogy tisztában volt a terület kiemelt védettségével.

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