Megálljt parancsol Vitézy Dávid a Balaton körüli magáncélú beruházásoknak

A Közlekedési és Beruházási Minisztériumban tartott egyeztetésen a tárca munkatársai és a térség országgyűlési képviselői áttekintették a Balatont érintő fejlesztési és szabályozási kérdéseket.

A miniszter rámutatott, hogy az elmúlt másfél évtized hibás döntései és a hiányos szabályozási környezet komoly károkat okoztak a tónak, mivel számos olyan magánprojekt valósult meg, amely közvetlenül veszélyeztette a Balaton természeti értékeit és szépségét.

A célunk, hogy csak olyan beruházások valósuljanak meg, amelyek valóban közcélokat szolgálnak, és olyan szabályozást alkossunk, amely nem kiszolgáltatja, hanem megvédi Magyarország egyik legfontosabb természeti értékét

– hangsúlyozta Vitézy Dávid.

A tárca ennek érdekében

elindította a tó környéki építési szabályzatok átvilágítását.

Bár a múltbeli hiányosságok miatt több olyan vitatott, de már jogerős építési engedéllyel rendelkező magánberuházás is folyamatban van, amelynél a kormánynak már nincs jogi lehetősége a beavatkozásra, a jövőbeli projektek esetében határozott fellépést ígérnek a tó védelme érdekében.

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