Radikális változást jelentett be a főépítész: teljesen új alapokra helyezik a magyar építőipari szabályozást

Szemerey Samu előadásában kiemelte, hogy az építésgazdaságot ma több, egymással összefüggő rendszerszintű feszültség terheli. Mikrogazdasági szinten a vállalkozások egyszerre szembesülnek kapacitásproblémákkal, visszafogott kereslettel, hatékonysági kihívásokkal és finanszírozási nehézségekkel. Ezt tovább erősíti a kedvezőtlen makrogazdasági környezet: a magas kamatszint, az uniós források akadozása, az állami költségvetési egyensúly megőrzésének kényszere, valamint az elhalasztott projektek újraindításának bizonytalansága.
|Rendszerszintű feszültségek
|Feszültségek / Részletek
|mikrogazdasági nehézségek
|kapacitás
|kereslet
|hatékonyság
|finanszírozás
|makrogazdasági környezet
|magas kamatkörnyezet
|uniós források akadozása
|állami büdzsé egyensúlyának megőrzési kényszere
|elhalasztott projektek újraindítása
|építésgazdasági fókusz
|bérlakásépítés
|építőipari túlárazás visszaszorítása
|vállalkozói szerkezet
|építőanyag-újrahasznosítás
|Forrás: Szemerey Samu előadása az ÉVOSZ közgyűlésén
A kormányzat négy fő stratégiai területre fókuszál az ágazatban:
- Városépítészeti minőség: A fejlesztések átfogó építészeti színvonalának emelése.
- Fenntarthatóság: A korábbi évek elméleti vitái után az érdemi, gyakorlati fenntarthatósági szempontok érvényesítése a szektor működésében.
- Partnerség: Olyan együttműködések kialakítása a településekkel és az építőipari partnerekkel, amelyek a magánérdek mellett a közhasznot is szolgálják (good corporate citizenship).
- Minőség és verseny: A korábbi évekhez képest radikális irányváltással a tiszta és átlátható piaci verseny erősítése, valamint a minőségi kritériumok érvényesítése a közbeszerzésekben.
|A KBM stratégiai céljai
|Várostervezési minőség
|Fenntarthatóság
|Partnerség
|Minőségi verseny
|magas minőségű, korszerű és jól működő épített környezet
|klímaadaptáció
|stakeholderekkel való szoros kapcsolat
|átlátható beruházási folyamatok
|hosszú távú, átgondolt és ambiciózus várostervezés
|zöld infrastruktúra integrált fejlesztése
|folyamatos és érdemi párbeszéd
|rugalmas pályázati rendszer
|zöldfelületek védelme
|good corporate citizenship: piaci ingatlanfejlesztőkkel együttműködés
|mesterterv
|energiatudatos várostervezés és üzemeltetés
|szakmai szervezetek
|nyitás a piac felé
|Forrás: Szemerey Samu előadása az ÉVOSZ közgyűlésén
Égető kérdés: a lakásáfa
A jelenleg 5%-os új építésű otthonokra vonatkozó lakásáfa kérdésében – amelyet az államtitkár naponta megkap – a minisztérium álláspontja megegyezik a piaci szereplőkével: nincs felhatalmazása bejelentést tenni, de a cél az, hogy az áfakulcs ne csak átmenetileg, hanem hosszú távon is megmaradjon. A tárca szerint a kedvezményes adókulcs elengedhetetlen a megfizethető bérlakások, szolgálati lakások és kollégiumok építésének fellendítéséhez.
A lakásépítések 5 százalékos áfájának hosszú távú biztosítása alapvető feltétele annak, hogy az országban egyáltalán működőképes és megfizethető bérlakás-, szolgálati lakás-, valamint kollégiumépítési piac jöhessen létre
– fejtette ki a főépítész.
A napokban véglegesedik az a komplex lakáspolitikai koncepció, amely a piaci és bérlakás-keresleti oldalt is lefedi. A bérlakásprogram alapkoncepciója a héten várhatóan nyilvánosságra kerül, a részletes kidolgozása pedig az év végéig tart majd.
Az új dokumentum az áfatartalomra vonatkozóan is határozott javaslatokat tartalmaz.
Jön a Masterplan
Ahogy azt a Portfolio Property Investment Forum konferenciáján is elhangzott az államtitkár részéről, a konkrét beruházások szintjén a jövőben nagyobb szerepet kapnak a tervpályázatok és az újonnan bevezetendő Masterplan, azaz átfogó fejlesztési terv műfaja.
Az infrastruktúra-fejlesztések terén véget vetnének annak a gyakorlatnak, hogy nagy volumenű lakófejlesztések megfelelő közlekedési és közműkapcsolatok nélkül valósuljanak meg.
Emellett a kormányzat nem támogatja azokat a beruházásokat, amelyek szembemennek a helyi közösségek érdekeivel.
Az állam kiemelt feladatként kezeli
- az alulhasznosított és barnamezős területek értékteremtő megújítását,
- a bérlakás-, kollégium- és szolgálati lakásépítést,
- valamint a közterek zöld fejlesztését célzó átfogó programokat.
|A piacteremtés állami feladatai
|Hol építünk?
|Alulhasznosított területek
|Területek közlekedési és infrastrukturális kapcsolatokkal
|Barnamezős és rozsdaövezeti területek
|Mit építünk?
|Bérlakás – sok szereplős bérlakáspiac
|Kollégium és szolgálati lakás – oktatási és munka mobilitás
|Komplex energetikai felújítási programok
|Közterek és közösségi terek zöld fejlesztése
|Forrás: Szemerey Samu előadása az ÉVOSZ közgyűlésén
Az energetikai korszerűsítések terén elmozdulás várható: a családi házak egyszerű, polisztirol alapú szigetelése helyett a társasházak, városközpontok és középületek komplex, funkcionális és értéknövelő felújítására fókuszálnak.
EU-források az energetikai felújításokra
Az energetikai modernizáció finanszírozásához az Európai Unió többéves pénzügyi kereténél gyorsabban elérhető, rövidebb távú forrásokat keres a tárca. A kormányzat szakítana az elmúlt évek azon gyakorlatával, amely a családi házak esetében gyakran kimerült a műanyag hőszigetelésben és a nyílászárók szintén műanyagra való cseréjében.
A korábbi alsó polcos, sok esetben részleges felújítási gyakorlattal szemben egy olyan, műszakilag sokkal komplexebb és fenntarthatóbb energetikai programot szeretnénk indítani, amely valóban hosszú távú megoldást nyújt
– mutatott rá az államtitkár.
Az új energetikai támogatásoknál a minisztériumok között még egyeztetés alatt álló területi és demográfiai fókusz érvényesülhet a korábbi általános operatív programok logikájával szemben. A támogatásokat elsősorban ott preferálják majd, ahol
a munkaerőpiaci, demográfiai és egyéb mutatók alapján hosszú távon is indokolt az épületállomány minőségi megújítása.
A programban a legnagyobb hangsúlyt a társasházak, valamint a városias környezetben található, valós fogyasztói igényeket kiszolgáló lakások és épületek kapják majd.
Megújuló szabályozási környezet
A szabályozási környezet megújításának
egyik legfontosabb lépése az ÉMI, azaz az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs cég önállóságának visszaállítása és megerősítése.
A szervezet korábbi beolvasztása a KTI-be, azaz a Közlekedéstudományi Intézetbe a minisztérium értékelése szerint nem volt szerencsés döntés, így jelenleg a szervezet rekonstrukciója zajlik, hogy az ÉMI visszanyerhesse nemzetközi szinten is elismert piacvezető szerepét.
Jelenleg is zajlik az Állami Beruházási Kerettörvény (Ábtv.) és a Közbeszerzési Törvény (Kbt.) felülvizsgálata.
A cél az állami beruházási folyamatok alapvető újratervezése, egy olyan átlátható és nyitott protokoll létrehozása, amely minőségi és költséghatékonysági mintaként szolgál a piac számára.
A digitalizáció területén átalakítják majd a BIM, azaz az épületinformációs modellezési elvárásokat is. A korábbi, pusztán technikai jellegű előírások helyett folyamat- és célvezérelt követelményeket vezetnek be. A visszajelzések alapján a BIM alkalmazásától három területen várnak érdemi megtérülést:
- a tervezésmenedzsmentben,
- a költségkimutatások racionalizálásában,
- valamint a hosszú távú üzemeltetés hatékonyságának javításában.
Az építőipar egyik legnagyobb strukturális problémája a régóta fennálló állami megrendelés-függőség. Amikor az állami megrendelések az előző ciklus második felében leálltak, a piac hirtelen visszaesett: ez a kiszolgáltatottság nem tartható fenn a jövőben.
Az építőipar állami megrendelésektől való erős kitettségét fel kell váltania egy olyan piacérzékeny működésnek, amely nem az állami forrásokra támaszkodik, hanem a valódi versenyképességet és a piaci igényeket helyezi előtérbe
- mondta el Szemerey Samu az ÉVOSZ közgyűlésén.
A szektor hatékonyságát a szakemberhiány is rontja. A minisztérium szerint a képzési struktúrában a tisztán tervezőfókuszú képzések mellett meg kell erősíteni
- a kivitelezési,
- szervezési és
- projektmenedzsment-fókuszú mérnökképzéseket.
Az anyagfelhasználás terén pedig a lineáris modellek helyett a körforgásos építőanyag-felhasználást és a hazai építőanyag-gyártást, illetve kutatás-fejlesztést kívánják ösztönözni.
A KBM Szemerey szerint növekvő költségvetési támogatással mélyíti el stratégiai partnerségét az ÉVOSZ-szal, és közös akcióterven is dolgoznak, amelynek keretében az idei évre négy fő területet jelöltek meg:
- az oktatást,
- a fenntarthatósági és hulladékgazdálkodási innovációkat,
- az építőanyag-gazdálkodást,
- valamint a közös elemzési és kutatási tevékenységeket konkretizáló pilot projekteket.
Az államtitkár előadása végén öt olyan strukturális dilemmát vázolt fel, amelyek megoldásához az ágazati szereplők közreműködését kérik:
- Az építőanyag-újrahasznosítás piaci alapúvá tétele: jelenleg az újrahasznosítás csak uniós támogatások mellett működik; meg kell találni azokat az üzleti modelleket, amelyek támogatások nélkül is vonzóvá teszik ezt a technológiát a nagyobb vállalatok számára.
- A bérlakásépítési modell finanszírozása: az eddigi, eladásra fókuszáló lakásfejlesztési modellek nem alkalmazhatók a bérlakásszektorra.
- A vállalkozásszerkezet elaprózottsága: a mikro- és kisvállalkozások dominanciája pénzügyi és szervezeti instabilitást okoz az ágazatban, korlátozva a növekedési és fejlesztési képességeket. A bérlakásszektor elterjedéséhez alapvető szemléletváltásra van szükség, hiszen ez a terület nem a korábbi években megszokott rendkívül magas, gyors profitot, hanem hosszú távon stabil, de mérsékeltebb hozamokat kínál a beruházóknak.
- A tervezői piac válsága: az építész tervezőtársadalom érdekérvényesítő képessége az elmúlt évtizedekben jelentősen gyengült, a jelenlegi tervezési díjak mellett a vállalkozások fenntartása és fejlesztése is nehézségekbe ütközik.
- A lakáspiaci túlárazás korrekciója: az elmúlt évtizedben kialakult túlárazási gyakorlat beépült az árindexekbe.
A kormányzat jelentős piaci korrekcióra számít ezen a területen, a feladat ennek a folyamatnak a kezelése úgy, hogy az ne okozzon büntető jellegű sokkot a piacnak.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
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