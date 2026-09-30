Sok helyen már csökkennek a lakásárak, egyre inkább a vevőknek áll a zászló

Tovább lassult a hazai lakáspiaci drágulás az idei harmadik negyedévben a zenga.hu kínálati adatai szerint, így országosan szinte megállt az áremelkedés, miközben számos fővárosi kerületben és vidéki nagyvárosban már csökkennek a lakásárak. A gyengébb kereslet miatt a vevők alkupozíciója sokat javult, általános és drasztikus áresésre azonban az elemzők szerint nem érdemes várni.

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A kínálati árak

országos átlagban 9, Budapesten pedig 4 százalékkal haladják meg az egy évvel korábbi szintet,

az idei második negyedévhez viszonyítva azonban már csak minimális, fél százalékos növekedés mérhető. A fővárosban regisztrált 0,3 százalékos negyedéves drágulás lényegében az év eleje óta tartó stagnálás folytatását jelenti.

Budapest hét kerületében már árcsökkenés figyelhető meg, a legnagyobb, 2,9 százalékos mérséklődés a XII. kerületben történt, de a XIX., a XI. és a IV. kerületben is 1–2 százalék körüli visszaesést regisztráltak. A vármegyék közül Somogyban csökkentek leginkább az árak, ezt követi Veszprém és Baranya. A megyeszékhelyek piaca vegyes képet mutat, hiszen míg Salgótarjánban, Pécsen és minimálisan Debrecenben is lejjebb mentek az árak egyetlen negyedév alatt, addig Békéscsabán, Nyíregyházán, Kaposváron és Veszprémben 3–5 százalékos drágulás ment végbe.

Az ársorrend élén nem történt jelentős változás, továbbra is Budapest a legdrágább. A fővárosi átlagos négyzetméterár megközelíti az 1,5 millió forintot. Az V. és az I. kerületben már 2 millió forint felett jár az átlag, míg a legolcsóbbnak számító Soroksáron és Csepelen 1 millió forint körül alakulnak az árak. A megyeszékhelyek közül Debrecen a legdrágább 1,086 millió forintos átlagos négyzetméterárral, amelyet Szeged és Veszprém követ. A vármegyék rangsorában Budapest mögött Somogy és Veszprém áll, a legolcsóbb térség pedig továbbra is Nógrád és Békés, ahol a négyzetméterárak 400 ezer forint alatt maradnak.

A drágulás megtorpanásának hátterében elsősorban a gyenge kereslet áll.

A jelenlegi piaci helyzet egyértelműen a vásárlóknak kedvez,

hiszen a kevesebb érdeklődő miatt csökkent a verseny a lakásokért, az eladók pedig nyitottabbak az alkura. Általános áresésre ugyanakkor nem lehet számítani, mivel a munkaerőpiac stabil, és a legdrágább térségekben lassan, de már megindult az ingatlanok túlárazottságának korrekciója. Azoknak, akik saját célra, hosszú távra keresnek otthont, és rendelkeznek a megfelelő önerővel, nem érdemes pusztán a további árcsökkenés reményében halogatniuk a vásárlást. A jelenlegi piacon sokkal kifizetődőbb alaposan összehasonlítani a kínálatot, és kihasználni a megnövekedett vásárlói mozgásteret egy-egy kedvezőbb üzlet megkötésére.

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