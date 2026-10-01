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Itt a törvény: Budapesthez kerül egy sor közterület, feléled a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, zöldül a Városliget
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Itt a törvény: Budapesthez kerül egy sor közterület, feléled a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, zöldül a Városliget

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Megjelent a Magyar Közlönyben a 2026. évi LVIII. törvény, amely jelentős változásokat hoz Budapest városfejlesztési, vagyonkezelési és beruházási struktúrájában. A jogszabály érinti a hazai útdíjfizetési rendszert működtető társaság szervezeti működését is.

Újraalakul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa

A jogszabály feléleszti a kormány és a főváros közös, koordinációs és javaslattevő fórumát, a 2018-ban létrejött Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát. A testület feladata a budapesti és az agglomerációs fejlesztések összehangolása, és tíz tagból áll: öt főt a kormány, öt főt pedig a Fővárosi Önkormányzat delegál. Elnöke a miniszterelnök, illetve az általa kijelölt miniszter, társelnöke pedig a főpolgármester.

A döntéshozatalhoz egyhangúság szükséges: a kormány és a főváros egy-egy szavazattal rendelkezik. A tanács javaslatot tehet arra, hogy mely budapesti fejlesztéseket nyilvánítsák kiemelt beruházássá, valamint kezdeményezheti, hogy egyes állami beruházásokat közös, fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaság valósítson meg.

Kiemelt V. kerületi közterületek kerülnek a Fővároshoz

A törvény alapján Belváros-Lipótváros Önkormányzatától 99 évre, ingyenesen a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe kerül több meghatározó budapesti közterület. Az intézkedés célja a fővárosi közösségi terek egységes szemléletű fenntartása.

Az érintett területek közé tartozik többek között a Vörösmarty tér, a Podmaniczky tér, a Széchenyi tér, a József Attila utca, valamint az Erzsébet tér egyes részei.

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A Főváros kártalanítás nélkül felmondhatja a kerület által korábban kötött, például területhasználati vagy bérleti szerződéseket. A kerület a korábbi értéknövelő beruházásai után megtérítési igényt nem érvényesíthet. A jogszabály emellett bizonyos XXII. kerületi, Duna-parti ingatlanokat is a Fővároshoz rendel.

A Városliget megújítása: hangsúlyban a zöldterület

A törvény preambuluma rögzíti, hogy a Városliget megújítását a zöldterületek növelésével és új középületek elhelyezésének elkerülésével kell megvalósítani.

A jogszabály ennek érdekében szétválasztja az üzemeltetési és a beruházási feladatokat. A parkfenntartás és az üzemeltetés továbbra is a vagyonkezelő feladata marad, míg a megvalósuló, illetve fennmaradó fejlesztések építtetői feladatait a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.-től az állami beruházásokért felelős miniszter által kijelölt szerv veszi át. Ez lehet minisztérium vagy 100 százalékban állami tulajdonú gazdasági társaság.

Az újonnan felépített építmények a törvény erejénél fogva 100 százalékos állami tulajdonba kerülnek.

A Budapesti Planetárium a Közlekedési Múzeumhoz kerül

A Népligetben található, hosszú évek óta zárva tartó Budapesti Planetárium épülete, valamint teljes technológiai berendezése — így például a csillagvetítő — a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat vagyonkezeléséből ingyenesen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe kerül. A rendelkezés célja az intézmény megújítása és ismételt látogathatóvá tétele.

Változnak a Budai Palotanegyed beruházási feladatai

A Városligethez hasonlóan a Budai Palotanegyeddel összefüggő állami beruházások építtetői feladatait is az állami beruházásokért felelős miniszter által kijelölt szerv veszi át. A kijelölt minisztérium vagy állami tulajdonú társaság az engedélyekben is automatikusan a korábbi építtető helyébe lép.

Elkülönített szervezeti egységben működhet az útdíjszedés

A törvény az útdíjszolgáltató társaság működését is érinti. Amennyiben a közúti útdíjszolgáltatást végző gazdasági társaság — a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. — más feladatokat is ellát, az útdíjszedési tevékenységet önálló, jog- és ügyfélképességgel rendelkező, saját vezetővel működő, számvitelileg teljesen elkülönített szervezeti egységen keresztül kell végeznie.

Gyors hatálybalépés

A törvény rendelkezéseinek döntő többsége — köztük a vagyonkezelői jogok átadása a Főváros és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum részére — 2026. október 1-jén, vagyis már csütörtökön hatályba lép.

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