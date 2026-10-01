Élénkült a hazai ingatlanpiac szeptemberben. A Duna House becslése szerint 9 385 adásvétel történt, ami
16,2%-kal több az augusztusinál, de 30,1%-kal elmarad a tavaly szeptemberi szinttől.
Az éves visszaesést a magas összehasonlítási alap is magyarázza, tavaly ugyanis az Otthon Start indulása szeptemberben az év legmagasabb havi forgalmát hozta.
Az év első kilenc hónapjában a becslés szerint 83 ezer ingatlan cserélt gazdát. Ez alapján az éves forgalom a korábban előrejelzett 100–120 ezres sáv közepe körül alakulhat. Az ingatlanközvetítő szakértői szerint a vásárláshoz szükséges források rendelkezésre állnak, és a vevői bizalom is támogatja a keresletet, ezért az év hátralévő részében is élénk érdeklődésre és sok lezáruló adásvételre számítanak.
A DH Group nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass becslése szerint idén szeptemberben Magyarországon 239 milliárd forint értékben kötöttek lakáscélú jelzáloghitel-szerződéseket. Ez 6,3%-kal elmaradt az augusztusra becsült összegtől, ugyanakkor 112,2%-kal meghaladta az MNB által tavaly szeptemberben mért értéket.
Épp ma tette közzé friss hitelpiaci statisztikáit az MNB, amelyben még az augusztusi helyezet látható:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Magyarország gazdasága fordulóponthoz érkezett – mit hoz 2027 a nyugati régiónak?
A hatékonyságnövelés nem várhat.
Nem elpusztít, hanem ügyet intéz: 5–10 éven belül AI-ügynököktől kaphatjuk a jelzáloghitelt
Léder Tamást, az MBH Bank igazgatóját kérdeztük.
Kútba esett a Mol nagy részvénycseréje: mégsem nő 40 százalékra az Alteo-részesedés
Nincs meg a hatósági jóváhagyás.
Támadás ért egy ukrajnai nukleáris létesítményt: azonnal közölték a sugárzási adatokat
Gyorsan sikerült eloltani a tüzet.
Tűrhetően indult az ősz a hazai lakáspiacon, nőtt az adásvételek száma
Legalábbis az előző két hónaphoz képest.
Pikó András a parkolási bevételek elvételéről: A fővárosiak meg fogják szívni ezt a megállapodást
Sérült a "semmit rólunk nélkülünk" elv, jelentette ki, majd távozott a konferenciáról.
Csúcsdöntésre készül a magyar lakosság, mindenkit meglepett az Otthon Start
De hol vannak a vállalatok?
Új gázvezeték készül a szomszédban, a magyar irányhoz is kapcsolódna
2027 elején kezdődik az építkezés.
Mennyibe kerül havonta egy új autó?
Az utóbbi évek áremelkedése miatt egy új, középkategóriás autó ára ma már 10 millió forintnál indul, a vételár kifizetésével azonban korántsem ér véget a történet. Kiszámoltuk menny
Listázás, mint politikai fegyver: a vörös vonal
2026. szeptember 30-án a Fidesz honlapján "ÁVH Figyelő" néven indult el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársainak nyilvános listázása. Az oldalt beharangoz
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.
Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?
Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management alapító cégtársával beszélgettünk.
Több forrás kell az adósságfinanszírozásra: már látszik, honnan jöhet a friss pénz
Újra kell húzni a terveket.
A jó szomszédi viszonyon is múlhat Magyarország gázellátása az orosz leválás után
Különleges helyzetben hazánk.