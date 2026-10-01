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Tűrhetően indult az ősz a hazai lakáspiacon, nőtt az adásvételek száma
Ingatlan

Tűrhetően indult az ősz a hazai lakáspiacon, nőtt az adásvételek száma

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2026 szeptemberében országosan 9385 lakóingatlan-adásvétel történt, a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege pedig elérte a 239 milliárd forintot a Duna House havi tranzakciószám-becslése és jelzáloghitel-előrejelzése szerint.
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Élénkült a hazai ingatlanpiac szeptemberben. A Duna House becslése szerint 9 385 adásvétel történt, ami

16,2%-kal több az augusztusinál, de 30,1%-kal elmarad a tavaly szeptemberi szinttől.

Az éves visszaesést a magas összehasonlítási alap is magyarázza, tavaly ugyanis az Otthon Start indulása szeptemberben az év legmagasabb havi forgalmát hozta.

Az év első kilenc hónapjában a becslés szerint 83 ezer ingatlan cserélt gazdát. Ez alapján az éves forgalom a korábban előrejelzett 100–120 ezres sáv közepe körül alakulhat. Az ingatlanközvetítő szakértői szerint a vásárláshoz szükséges források rendelkezésre állnak, és a vevői bizalom is támogatja a keresletet, ezért az év hátralévő részében is élénk érdeklődésre és sok lezáruló adásvételre számítanak.

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A DH Group nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass becslése szerint idén szeptemberben Magyarországon 239 milliárd forint értékben kötöttek lakáscélú jelzáloghitel-szerződéseket. Ez 6,3%-kal elmaradt az augusztusra becsült összegtől, ugyanakkor 112,2%-kal meghaladta az MNB által tavaly szeptemberben mért értéket.

Épp ma tette közzé friss hitelpiaci statisztikáit az MNB, amelyben még az augusztusi helyezet látható:

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