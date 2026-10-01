Vitézy Dávid: fenntarthatatlan a rendszer, komoly változások jönnek Magyarországon

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Vitézy Dávid előadásában éles kritikával illette az elmúlt évtizedek hazai településfejlesztési folyamatait, kiemelve, hogy a nagyvárosok körüli ellenőrizetlen szuburbanizáció fenntarthatatlan helyzetet teremtett: a szétterülő, alacsony sűrűségű családi házas övezetekben a közszolgáltatások és az infrastruktúra fenntartásának – például az autózási szükséglet miatt –

egy háztartásra vetített költsége akár a háromszorosa is lehet a közepes sűrűségű, 4-6 emeletes társasházas beépítésű területekéhez képest.

Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a … Tovább

A városszétfolyás és a kormányzati támogatások (például a Falusi CSOK) által is fűtött folyamatok súlyos infrastrukturális hiányosságokat halmoztak fel. A budapesti és a megyei jogú városok környéki közútfejlesztési igények – mint az M2-es vagy az M100-as utak fejlesztése – ezermilliárdos nagyságrendű forrást igényelnének, amelyre egyszerűen nincs elegendő költségvetési fedezet.

A miniszter felhívta a figyelmet a "közlekedési szegénység” jelenségére is, amely elsősorban az alsó középosztályt sújtja. Az agglomerációba költöző családok a tömegközlekedés hiányában két autó fenntartására kényszerülnek, ami felemészti szabad jövedelmük jelentős részét, rontva az általános életminőséget.

Ha figyelmen kívül hagyjuk a várostervezési elveket, és hagyjuk, hogy a településszerkezet kontroll nélkül, tisztán a piaci folyamatok mentén alakuljon, az hosszú távon a társadalom elszegényedéséhez vezet

– mutatott rá a miniszter.

Elstartolt az építési jogszabályok felülvizsgálata

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megkezdte az építési jogszabályok felülvizsgálatát, hogy a "kompakt város” logikáját ültesse át a hazai szabályozásba. A tervezett intézkedések között szerepel:

A mesterterv szint bevezetése: a telekspecifikus és a térségi szabályozás között jogi kategóriaként jelenik meg a mesterterv, amely nagyobb területek átfogó, strukturált beépítését szabályozza - hasonlóan a Rákosrendezőre vagy Debrecenbe tervezett fejlesztésekhez.

a telekspecifikus és a térségi szabályozás között jogi kategóriaként jelenik meg a mesterterv, amely nagyobb területek átfogó, strukturált beépítését szabályozza - hasonlóan a Rákosrendezőre vagy Debrecenbe tervezett fejlesztésekhez. Az OTÉK felülvizsgálata: Eltörlik az olyan elavult és kontraproduktív előírásokat, mint például a kötelező mélygarázs-építési minimumok a jó tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkező belvárosi fejlesztéseknél, szociális bérlakásoknál, hajléktalanszállók vagy vendéglátóhelyek esetében.

Eltörlik az olyan elavult és kontraproduktív előírásokat, mint például a kötelező mélygarázs-építési minimumok a jó tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkező belvárosi fejlesztéseknél, szociális bérlakásoknál, hajléktalanszállók vagy vendéglátóhelyek esetében. A "plázastop” finomhangolása: A korábbi, szubjektív politikai döntések helyett szigorú városhálózati és kiskereskedelmi szempontok alapján bírálják majd el a jövőbeni kérelmeket, megvédve a belvárosok üzleti övezeteit a külterületi, autós logikára épülő bevásárlóközpontoktól.

A kormányzat a jövőben szorosan összekapcsolja az állami közlekedési beruházásokat a lakás- és területfejlesztési szabályozással. Példaként említette, hogy az állam több mint 250 milliárd forintot költött a Budapest-Pusztaszabolcs (érdi) vasútvonal fejlesztésére, a megállók közvetlen környezetében mégis megmaradt az alacsony sűrűségű, családi házas beépítettség.

A több százmilliárd forintból fejlesztett közösségi közlekedési beruházások csak akkor térülnek meg társadalmilag, ha a szabályozás lehetővé teszi, hogy a megállók közvetlen környezetében sűrűbb beépítésű lakóövezetek jöjjenek létre, így biztosítva az elérést minél több ember számára

– fogalmazott Vitézy Dávid.

Fotó: Gulyás Veronika/Portfolio

Otthon Start és rozsdaövezet

Elmondta, hogy a kormány felülvizsgálja az otthonteremtési és rozsdaövezeti programok kiemelt beruházási státuszait; csak azok a projektek tarthatják meg ezt a minősítést, amelyek megfelelnek az alapvető urbanisztikai szempontoknak és harmonizálnak az érintett önkormányzatok terveivel.

A miniszter bejelentette, hogy javaslatot tesznek a fővárosi fejlesztéspolitikai és közlekedési intézményrendszer átalakítására - ezt a csütörtök délutáni, Karácsony Gergely főpolgármesterrel való megbeszélésen, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén fogja megtenni. A KBM megszüntetné azt a gyakorlatot, hogy miközben a Fővárosi Önkormányzat viseli az alapinfrastruktúra fenntartásának terheit, az ingatlanfejlesztők a kerületekkel kötnek településrendezési szerződéseket a főváros beleszólása nélkül.

Megszűnnek az ágazati operatív programok

A 2028-2034-es uniós költségvetési időszak tervezése kapcsán a miniszter kiemelte, hogy a decentralizált, ágazati operatív programok rendszere megszűnik, az Európai Bizottság egyetlen egységes nemzeti tervet vár majd el, amelynek kialakításához Magyarországnak határozott, saját urbanisztikai vízióval kell rendelkeznie.

Vitézy véleménye szerint egy ilyen vízióhoz nemcsak a közlekedésszervezésben, hanem a tágabb térségi és városfejlesztésben is paradigmaváltásra van szükség. Az ágazati politikáknak strukturálisan meg kell újulniuk:

a vízgazdálkodásban az árvízvédelem helyett a vízmegtartásra,

az árvízvédelem helyett a vízmegtartásra, a közlekedéspolitikában az autópálya-építés helyett a vasútfejlesztésre és az innovatív elővárosi-belvárosi közlekedési megoldásokra kell helyezni a hangsúlyt, miközben

az autópálya-építés helyett a vasútfejlesztésre és az innovatív elővárosi-belvárosi közlekedési megoldásokra kell helyezni a hangsúlyt, miközben az energetikai szektorban is folytatódik a megújuló energiaforrásokra való átállás.

Az egyre szűkülő és átalakuló szerkezetű uniós források fogadására úgy kell felkészülnünk, hogy az országos ágazati reformokat – a vízügytől az energetikáig – egy olyan új, regionalitáson alapuló megközelítéssel ötvözzük, amely szakít a minisztériumokból vezérelt, centralizált döntéshozatallal

– tette hozzá.

A 2028-ban induló következő hétéves uniós költségvetési ciklus kapcsán Vitézy Dávid komoly strukturális kihívásokra hívta fel a figyelmet. Míg Lengyelország már jelentős előrehaladást ért el a jövőbeli források lehívásához szükséges országos fejlesztési tervének előkészítésében, addig Magyarország még az előző hétéves időszak forrásainak megmentésén dolgozik. Rámutatott, hogy a korábbi kormányzati működés során nem történtek érdemi előkészületek a 2028 utáni időszakra, mert nem számoltak azzal, hogy a Fidesz hatalmon maradása esetén Magyarország hozzájuthat ezekhez a pénzekhez. Ennek következtében az infrastrukturális programok előkészítettsége jelenleg minimális, így a teljes tervezési folyamatot az alapoktól kell újraindítani.

Megvédik a Balatont és a Fertő-tavat a további part menti beépítéstől

A Balaton és a Fertő tó partvonalának védelme érdekében a minisztérium átfogó szabályozási reformot indított el. A cél a part menti sáv beépítésének megállítása, a korábban kiadott nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházási státuszok visszavonása, valamint a Balaton-parti építési szabályzat teljes körű felülvizsgálata.

A tárca még ebben az évben törvényi szintű javaslatokat terjeszt elő a megmaradt természeti értékek védelmére.

A korlátozások ugyanakkor nem gátolják a balatoni települések fejlődését, ugyanis a vasútvonalon, valamint a 7-es és 71-es főutakon túli, nem védett övezetekben továbbra is jelentős fejlesztési lehetőségek állnak rendelkezésre.

Véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy a Balaton-part minden szabad felületét lakóparkok foglalják el; a jogi eszközök szigorításával és a kiemelt beruházási státuszok visszavonásával megvédjük a még létező nádasokat és strandokat

– mondta el.

A konferenciának otthont adó Északi Járműjavító Dízelcsarnoka kapcsán a miniszter bejelentette: a tárca a napokban kiírja a feltételes kivitelezési tervezési pályázatot az új Közlekedési Múzeum teljes körű megújítására, amely a korábbi nemzetközi tervpályázat eredményein alapul.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi