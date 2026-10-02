Alkotmánybíróság elé viszi a Fidesz az otthon startos kiemelések felfüggesztését

Utólagos normakontrollt kezdeményezett az Alkotmánybíróságnál a Fidesz a kormány által elfogadott három törvénymódosítás ellen. Az ellenzéki frakciószövetség az Otthon Start program kiemelt beruházásainak felfüggesztését, az önkormányzati vezetők juttatásainak megvonása, valamint a TEK és az Országgyűlési Őrség október 1-jei megszüntetése miatt fordult a testülethez - írta közleményében a párt.

Csütörtökön jelent meg az építészeti törvény módosítása, amelynek értelmében 2026. december 31-éig korlátozza a Otthon Start miatt kiemelt lakásépítési beruházások építési engedélyezését. A törvény konkrétan rögzíti, hogy a magáncélú kiemelt beruházásoknál épületre építési engedélyt legkorábban 2026. december 31-ét követően lehet kiadni.

A Fidesz-KDNP szerint az építési törvény módosítása súlyosan hátrányos azokra a fiatalokra nézve, akik az Otthon Start program keretében vásárolnák meg első saját lakásukat. A jogszabály-változás szerintük megakadályozza a kapcsolódó kiemelt beruházások építési engedélyének kiadását, és lehetővé teszi a már folyamatban lévő eljárások felfüggesztését is. A frakciószövetség úgy véli,

a Tisza Párt tisztán politikai okokból lehetetleníti el a korábbi otthonteremtési programot, ezzel pedig nehéz helyzetbe hozza azokat a családokat, akik már szerződést kötöttek, foglalót fizettek, vagy elindították a banki finanszírozást.

Szintén az Alkotmánybíróság elé viszik a polgármesterek és a megyei közgyűlési elnökök illetményének befagyasztását, illetve csökkentését, valamint költségtérítésük elvonását: a beadványozók ezt a helyi közösségek önrendelkezése elleni támadásként értékelik.

A harmadik kifogásolt lépés a Terrorelhárítási Központ (TEK) és az Országgyűlési Őrség tegnapi, október 1-jei megszüntetése, amellyel e szervezetek feladatai a kormány irányítása alatt álló rendőrséghez kerültek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László