Csak két országban csökkentek a lakásárak Európában - Magyarország az egyik

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Három éve először csökkentek a hazai lakásárak az előző negyedévhez képest hazánkban, a most megjelent második negyedéves statisztikai adatok alapján. Éves alapon még drágulás mérhető, de ez 2023 negyedik negyedéve óta a legalacsonyabb ütem. Uniós összehasonlításban Magyarország a mindössze két tagállam egyike, ahol negyedéves csökkenést regisztráltak, miközben a régióban Szlovákiában és Romániában történt a legerősebb áremelkedés. A magyar lakásárak továbbra is jóval a 2025-ös bázisszint felett maradnak, de a növekedés lendülete egyértelműen megtorpant.

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A KSH friss adatai alapján

a második negyedévben 1,4%-kal csökkentek az árak az előző negyedévhez képest: ilyen csökkenésre legutóbb 2022 negyedik negyedévben került sor.

Az előző év azonos időszakához képest nincs csökkenés, de erőteljesen lassult az árnövekedés: csak 10,1%-kal lettek drágábbak a lakások a második negyedévben, ami pedig 2023 negyedik negyedéve óta a legalacsonyabb növekedés.

Érdekesség, hogy az összetételhatástól szűrt tiszta árváltozás alapján az új lakások ára is csökkent a KSH adatai szerint, ami valószínűleg az Otthon Start kedvezményes hitel vételár-plafonja okozta hatás.

A Magyar Nemzeti Bank már júliusban szolgáltatott adatot ugyanerről az időszakról, elmondásuk szerint azért ilyen korán, mert bővültek az adatforrások és időközben módszertani fejlesztések is történtek a házuk táján. A jegybank aggregált nominális számai szerint a negyedéves lakásárcsökkenés csak 1,1%-os volt, míg az éves alapú növekedést 12,3%-ra mérte, ezek oka az eltérő metodológia.

Az uniós lakásárindexek alapján 2026 második negyedévében az EU-tagállamok többségében tovább emelkedtek a lakásárak éves összevetésben: a rendelkezésre álló adatok szerint

23 országban drágulást mértek éves alapon, és mindössze három országban csökkentek az árak.

Éves alapon Finnországban (-2,7%), Luxemburgban (-2,2%) és Franciaországban (-0,8%) estek vissza az árak, míg a legnagyobb növekedést Portugália (+17%), Bulgária (+16%) és Litvánia (+14%) produkálta.

Negyedéves összevetésben is általános volt az áremelkedés, 24 tagállamban nőttek az árak, csökkenést csak Magyarországon (-1,4%) és Franciaországban (-0,8%) regisztráltak. Ez különösen Magyarország esetében fontos jelzés: miközben éves szinten a lakásárak továbbra is magasabb szinten állnak, 2026 második negyedévében már korrekció látszott a piacon. A negyedéves rangsor élén Litvánia (+5%), Bulgária (+4,5%) és Románia (+4,4%) állt, ami azt mutatja, hogy a régió több országában továbbra is erős maradt a lakáspiaci árdinamika.

A szűkebb régiónkban 2024 eleje és 2026 második negyedéve között valamennyi vizsgált országban emelkedtek a lakásárak, de eltérő ütemben. Ha 2025-öt vesszük 100-nak, akkor Magyarországon különösen erőteljes drágulás látszik: a lakásárindex 2024 első negyedévében még 82,10 ponton állt, 2026 első negyedévében pedig 107,74 ponttal érte el az időszak csúcsát. Ezt követően 2026 második negyedévében enyhe korrekció következett:

a magyar lakásárak tehát továbbra is jóval a 2025-ös bázisszint felett maradtak, de a növekedés lendülete megtorpant.

A régióban eközben Szlovákiában és Romániában volt a legerősebb áremelkedés: 2026 második negyedévére a szlovák lakásárindex 110,62, a román 110,45 pontra nőtt. Az EU átlaga ennél visszafogottabb, de stabil drágulást mutat, 92,52 pontról 104,12 pontra emelkedve. Lengyelországban kiegyensúlyozottabb, Csehországban fokozatos felzárkózás látható.

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