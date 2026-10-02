Ideiglenes védelmet kapott a lebontásra ítélt Villányi úti épület

Idén augusztusban a Gellérthegyvédő Egyesület és a Szentimrevárosért Mozgalom fordult a kormányhoz, mivel ebben látták az egyetlen esélyt az épület megmentésére. A kulturális tárca felkérésére Budapest Főváros Kormányhivatala most hivatalosan is elrendelte a XI. kerületi, Villányi út 11-13. szám alatti ingatlan ideiglenes védelmét.

Ez a státusz arra szolgál, hogy veszélyeztetett építészeti érték esetén a döntéshozók gyorsan közbeléphessenek a visszafordíthatatlan károk megelőzése érdekében. A határozat egy éven át a végleges műemléki védelemmel azonos biztonságot nyújt, miközben a szakemberek elvégzik az épület értékvizsgálatát.

Az ingatlan megmaradása hosszú távon azonban csak akkor garantált, ha a vizsgálat eredményei alapján később miniszteri rendelet mondja ki a végleges védettséget.

A civil fellépést az indokolta, hogy a Feneketlen-tó és a Szent Imre-templom közvetlen szomszédságában álló, egykori MSZMP-pártiskola helyén a Forestay-csoport egy 140 lakásos óriástömböt építene. A beruházást a Lakhatási Tőkeprogram 20 milliárd forintos támogatásával finanszíroznák, amelyet még a Nagy Márton vezette nemzetgazdasági tárca hagyott jóvá. A projekt a civilek szerint nemcsak egy jó állapotú épület megsemmisítésével járna, hanem tovább növelné a Gellért-hegy lejtőjének beépítettségét, és jelentős közlekedési terhelést róna a környékre.

A később az Általános Vállalkozási Főiskolának is otthont adó épület a 20. századi későmodern építészet kiemelkedő, a városképbe harmonikusan illeszkedő alkotása. A Lakóterv építészei, Balogh István és Molnár János kifejezetten törekedtek a reprezentatív külső és belső megjelenésre, amit a nagyvonalú térszervezés és a minőségi anyaghasználat is tükröz. Belső tereinek meghatározó eleme az aulában található, Krizsán István által készített, 4,5-szer 11 méteres absztrakt óriásmozaik.

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