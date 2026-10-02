Mi lesz a nagy nekirugaszkodásból? − Kilövőállásban a magyar építőipar

Az építőipar új korszakba lépett: a szabályozási környezet átalakulása, a fenntarthatósági és energiahatékonysági elvárások szigorodása, a finanszírozási feltételek változása, a piaci konszolidáció, valamint az AI és a digitalizáció térnyerése egyszerre írja újra az ágazat működését.

A kérdés ma már nem az, hogy változik-e a piac,

sokkal inkább arról szól a diskurzus, hogy kik tudnak ehhez elég gyorsan alkalmazkodni.

Erre keresi a választ a Future of Construction 2026, a hazai építőipar kiemelt őszi üzleti és networking csúcstalálkozója, ahol a piac legfontosabb döntéshozói, beruházói, kivitelezői, tervezői, gyártói, technológiai szolgáltatói és finanszírozói osztják meg tapasztalataikat.

Megvannak az első húzónevek

Az első előadók névsora már önmagában jelzi: érdemes lesz ott lenni. A konferencián előadóként vesz részt többek között:

Vitézy Dávid, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium minisztere;

Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára, országos főépítész;

Banai Ádám PhD, MRICS, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója; valamint

Koji László, az ÉVOSZ elnöke.

A program három nagy szekcióban járja körül az építőipar előtt álló legfontosabb kérdéseket. Szó lesz az új szabályokról, az új piaci környezetről és a következő évek várható nyerteseiről; az AI, az adat és az automatizáció építőipari térnyeréséről; valamint az iparosított építés, az előregyártás, a modularitás és a megfizethető lakhatás jövőjéről.

Kiemelt témák:

Új szabályok, új piac, új nyertesek

Az építőipar 2027-es kilátásai

Fenntarthatósági és ESG-követelmények a gyakorlatban

Új építészeti és építésügyi szabályozások

Lakásépítés, bérlakáspiac és fejlesztői várakozások

Infrastruktúra és közlekedés

Generatív AI a tervezésben

AI-alapú projektmenedzsment és költségkontroll

BIM 2.0 és digitális ikrek

Automatizált építési dokumentáció és adatvezérelt üzemeltetés

Előregyártás, off-site construction és moduláris építési rendszerek

Megfizethető lakhatás új technológiákkal

Körforgásos építőanyagok, energiahatékony és karboncsökkentett épületek

Minden első kézből a szakma legjobbjaitól

A Future of Construction 2026 gyakorlati példákkal, konkrét megoldásokkal és erős szakmai kapcsolódási lehetőségekkel mutatja meg, hogyan válhat az innováció valódi üzleti előnnyé az építőiparban.

Jelentkezés és részletek

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