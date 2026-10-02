19°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Mi lesz a nagy nekirugaszkodásból? − Kilövőállásban a magyar építőipar
Ingatlan

Mi lesz a nagy nekirugaszkodásból? − Kilövőállásban a magyar építőipar

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Már most erős előadói névsor rajzolódik ki a Future of Construction 2026 konferencián, ahol a hazai építőipar, közlekedés, beruházáspolitika, finanszírozás és szakmai érdekképviselet meghatározó szereplői találkoznak 2026. november 12-én, hogy megvitassák a szakma legaktuálisabb kérdéseit. A regisztráció dübörög, most még early bird áron hozzáférhetők a jegyek!

Az építőipar új korszakba lépett: a szabályozási környezet átalakulása, a fenntarthatósági és energiahatékonysági elvárások szigorodása, a finanszírozási feltételek változása, a piaci konszolidáció, valamint az AI és a digitalizáció térnyerése egyszerre írja újra az ágazat működését.

Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

A kérdés ma már nem az, hogy változik-e a piac,

sokkal inkább arról szól a diskurzus, hogy kik tudnak ehhez elég gyorsan alkalmazkodni.

Erre keresi a választ a Future of Construction 2026, a hazai építőipar kiemelt őszi üzleti és networking csúcstalálkozója, ahol a piac legfontosabb döntéshozói, beruházói, kivitelezői, tervezői, gyártói, technológiai szolgáltatói és finanszírozói osztják meg tapasztalataikat.

Még több Ingatlan

Csak két országban csökkentek a lakásárak Európában - Magyarország az egyik

Elvándorolnak a családok a magyar fővárosból: mi hozhat fordulatot?

Tűrhetően indult az ősz a hazai lakáspiacon, nőtt az adásvételek száma

Megvannak az első húzónevek

Az első előadók névsora már önmagában jelzi: érdemes lesz ott lenni. A konferencián előadóként vesz részt többek között:

  • Vitézy Dávid, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium minisztere;
  • Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára, országos főépítész;
  • Banai Ádám PhD, MRICS, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója; valamint
  • Koji László, az ÉVOSZ elnöke.

A program három nagy szekcióban járja körül az építőipar előtt álló legfontosabb kérdéseket. Szó lesz az új szabályokról, az új piaci környezetről és a következő évek várható nyerteseiről; az AI, az adat és az automatizáció építőipari térnyeréséről; valamint az iparosított építés, az előregyártás, a modularitás és a megfizethető lakhatás jövőjéről.

Kiemelt témák:

  • Új szabályok, új piac, új nyertesek
  • Az építőipar 2027-es kilátásai
  • Fenntarthatósági és ESG-követelmények a gyakorlatban
  • Új építészeti és építésügyi szabályozások
  • Lakásépítés, bérlakáspiac és fejlesztői várakozások
  • Infrastruktúra és közlekedés
  • Generatív AI a tervezésben
  • AI-alapú projektmenedzsment és költségkontroll
  • BIM 2.0 és digitális ikrek
  • Automatizált építési dokumentáció és adatvezérelt üzemeltetés
  • Előregyártás, off-site construction és moduláris építési rendszerek
  • Megfizethető lakhatás új technológiákkal
  • Körforgásos építőanyagok, energiahatékony és karboncsökkentett épületek

Minden első kézből a szakma legjobbjaitól

A Future of Construction 2026 gyakorlati példákkal, konkrét megoldásokkal és erős szakmai kapcsolódási lehetőségekkel mutatja meg, hogyan válhat az innováció valódi üzleti előnnyé az építőiparban.

Jelentkezés és részletek

Zakatol a regisztráció, vásárolja meg jegyét kedvezményes áron most!

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Nem áll le a nukleáris fenyegetéssel Putyin, olyan fegyvert vetett be Ukrajna, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken
Elvándorolnak a családok a magyar fővárosból: mi hozhat fordulatot?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility