Szinte a teljes fizetés elmegy lakbérre: sátortáborok lepték el az európai ország fővárosát

Spanyolországban országos tiltakozáshullám bontakozott ki a lakhatási válság miatt, miután egy nyugdíjas kilakoltatása felháborodást váltott ki, és a fiatalok sátortáborokat vertek fel Madrid és más nagyvárosok központi terein. Pedro Sánchez kisebbségi kormánya rendeletcsomagot terjesztett elő, amely többek között megtiltaná a kiszolgáltatott bérlők kilakoltatását és befagyasztaná a bérleti díjakat, ám a szükséges parlamenti támogatás hiányában a javaslat megbukhat. A katalán Junts párt és az ellenzék is elutasította a csomagot, amelynek kudarca akár előrehozott választásokhoz is vezethet. A válság súlyosságát jelzi, hogy az átlagos bérleti díj a fiatalok átlagfizetésének közel 99 százalékát emészti fel.

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Spanyolországban napok óta tartanak a lakhatási válság miatti tiltakozások, amelyeket Maricarmen Abascal nyugdíjas múlt heti kilakoltatása váltott ki. Az eset országos felháborodást váltott ki, fiatalok sátortáborokat vertek fel Madrid központi terén és más nagyvárosokban, felidézve a 2008-2012-es pénzügyi válság idején tapasztalt területfoglaló tiltakozásokat.

Pedro Sánchez kisebbségi baloldali koalíciós kormánya mindössze 147 mandátummal rendelkezik a 350 fős parlamentben, így a törvényhozásban a kisebb pártok, köztük a hét képviselővel bíró, jobbközép katalán függetlenségpárti Junts támogatására szorul. A rendeletcsomag többek között

2030-ig megtiltaná a kiszolgáltatott helyzetben lévő bérlők kilakoltatását,

két évvel meghosszabbítaná a meglévő bérleti díjak befagyasztását,

és szigorítaná a rövid távú lakáskiadás szabályait.

A Junts közleményben utasította el a javaslatot, hangsúlyozva, hogy

az intézkedések a szándékolttal ellentétes hatást érnének el, hiszen csökkentenék a bérlakás-kínálatot, felhajtanák az árakat, és még nehezebb helyzetbe hoznák a szerényebb anyagi lehetőségekkel rendelkezőket.

Az ellenzéki pártok szintén a rendelet ellen foglaltak állást.

A tiltakozások hátterében drámai adatok állnak, ugyanis a bérleti díjak az elmúlt évtizedben megduplázódtak. Az átlagos havi bérleti díj elérte az 1176 eurót, ami a Spanyol Ifjúsági Tanács adatai szerint a fiatalok átlagfizetésének 98,7 százalékát emészti fel, így sokan még a harmincas éveikben is a szüleikkel élnek.

Egy másik rendelet, amely

a bérleti szerződések automatikus és határozatlan idejű megújítását tette volna lehetővé – ami a tüntetők egyik fő követelése volt –, már előzetesen sem kapta meg a szükséges minimális támogatást.

A spanyol sajtó szerint Sánchez előrehozott választásokat írhat ki, ha a fő lakhatási rendeletet nem sikerül elfogadtatnia. Yolanda Díaz miniszterelnök-helyettes, a kormánykoalíció balszárnyának vezetője élesen bírálta a Juntsot és az ellenzéki pártokat, felszólítva őket, hogy mutassák meg az igazi arcukat, és tegyék világossá a közvélemény számára, ki hogyan szavaz és mit akar az országnak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images