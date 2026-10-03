Világháborús robbanótest került elő a Dunából, lezárták a Szabadság híd környékét

Holdblog Nem a választó lett ostobább - a rendszer változott meg A demokráciában elvileg minden szavazat ugyanannyit ér. A politikai befolyás azonban soha nem oszlott el egyenlően: akinek több pénze, szervezete vagy médiája van, az könnyebben... The post Nem a

Kasza Elliott-tal McCormick & Company, Incorporated - elemzés Az októberi Top 10 tizenegyedik helyezettje, megnézem, mit tud.CégismertetőA McCormick & Company (MKC) 1889-ben alakult, székhelye az amerikai Maryland állambeli Hunt Valley-ben található, és

Holdblog A magyar termékenységi ráta a régió egyik legdurvább hullámvasútja A BB tengely országainak termékenységi mutatója két évtizeden át emelkedett, 2021 óta viszont mind a tizenegy országban csökken. A régiós átlag három év alatt 1,62-ről... The post A magyar

RSM Blog Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció

Bankmonitor Mennyire keresel jól: melyik jövedelmi tizedbe fér be a fizetésed 2026-ban? A KSH a Bankmonitor kérésére elküldte a keresetek tizedekre bontott adatait 2026 első félévére vonatkozóan. Eszerint havi bruttó 1 270 500 forint felett kezdődött a felső tized, vagyis a telje

Holdblog Benzinársapka-e az ingyen parkolás? HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, Yo

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