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Világháborús robbanótest került elő a Dunából, lezárták a Szabadság híd környékét
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Világháborús robbanótest került elő a Dunából, lezárták a Szabadság híd környékét

MTI
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Feltehetően második világháborús robbanótest került elő a fővárosban a Szabadság hídnál, a tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet száz méter sugarú körben kiürítette és lezárta – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete.

A tájékoztatás szerint a feltételezett robbanótestre járókelők bukkantak a Szabadság hídtól körülbelül száz méterre, a Duna-parton.

A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet száz méter sugarú körben lezárta és kiürítette.

A lezárás érintette a közelben állomásozó hajót és a sétálóutat is, körülbelül ötven embernek kellett elhagynia a területet.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

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