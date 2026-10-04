Elérte a válság a mesésen gazdag királyságot: egymás után állítják le a felfoghatatlan luxusberuházásokat

Rijádban úgy határoztak, hogy a korábban bejelentett, mintegy 2,5 milliárd dolláros költségűre tervezett stadion megépítését „elhalasztják”. Az eredeti elképzelések szerint ez a beruházás a 2034-es labdarúgó-világbajnokságra készült volna el, és mintegy 46 ezer szurkolót tudott volna befogadni. Azt nem tudni, hogy mennyi idővel tolnák el a projektet, a MEED Projects építési információs platformon a „felfüggesztett” címke szerepel jelenleg.
A stadion kétségkívül rendkívül impozáns lett volna, a Neom 160 kilométer hosszú városban épült volna fel, mintegy 350 méteres magasságban egy felhőkarcoló tetején.
Saudi Arabia has unveiled one of the most ambitious stadium concepts in football history for the 2034 World Cup.The centerpiece is the NEOM Sky Stadium (also called the Sky Stadium), which will be built 1,150 feet (350 meters) above ground level, making it by far the highest… pic.twitter.com/eBlQVMNbRM https://t.co/eBlQVMNbRM— Massimo (@Rainmaker1973) June 13, 2026
Szaúd-Arábia összesen 15 helyszínt javasolt 2024-ben a sportesemény lebonyolításához, mintegy öt városban. A FIFA ezt a pályázatot tartotta a legjobbnak, így 2034-ben történelme során először lehet Szaúd-Arábia a házigazda. A jelentések szerint ugyanakkor a mostani projekt leállítása nem veszélyezteti a rendezést, a legtöbb szükséges építkezés már „folyamatban van”.
A gazdag monarchia rendszeresen jelent be nagyszabású infrastrukturális terveket, a Vízió 2030 részeként pedig felépítettek volna egy mintegy 160 kilométer hosszú várost, ami a The Line – vagyis a Vonal – nevet kapja. A nehézségek hatására ugyanakkor belátták, hogy a futurisztikus elképzeléssel még várni kell, Jasszer Al-Rumajján, a Neomot tulajdonló Közbefektetési Alap (PIF) vezetője már 2026 áprilisában kijelentette, hogy a beruházás „nem élvez prioritást”.
Rijád a növekvő gazdasági nyomás hatására több grandiózus tervet is parkolópályára helyezett, így járt például a fővárosban tervezett, impozáns, 400 méter magas kocka alakú felhőkaroló, a Mukaab is.
A jelentések szerint a királyság az ilyen nagyszabású, de rendkívül drága projektek helyett a kisebb, de jobb megtérülést hozó építkezések felé fordult. A közel-keleti feszültségek Szaúd-Arábiát is megterhelik, különösen gazdaság és biztonsági szempontból. Irán és a jemeni húszi lázadók több rakétát is kilőttek a monarchia területére, például a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrát károsítva. Mindez komoly bevételkiesést jelent a kormányzatnak.
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