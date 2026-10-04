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Elérte a válság a mesésen gazdag királyságot: egymás után állítják le a felfoghatatlan luxusberuházásokat
Ingatlan

Elérte a válság a mesésen gazdag királyságot: egymás után állítják le a felfoghatatlan luxusberuházásokat

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Szaúd-Arábia csendben elhalasztotta egy újabb fényűző projektjét, mivel egyre több a kétség azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán érdemes-e megépíteni a meghökkentő várost – számolt be a Middle East Eye.

Rijádban úgy határoztak, hogy a korábban bejelentett, mintegy 2,5 milliárd dolláros költségűre tervezett stadion megépítését „elhalasztják”. Az eredeti elképzelések szerint ez a beruházás a 2034-es labdarúgó-világbajnokságra készült volna el, és mintegy 46 ezer szurkolót tudott volna befogadni. Azt nem tudni, hogy mennyi idővel tolnák el a projektet, a MEED Projects építési információs platformon a „felfüggesztett” címke szerepel jelenleg.

A stadion kétségkívül rendkívül impozáns lett volna, a Neom 160 kilométer hosszú városban épült volna fel, mintegy 350 méteres magasságban egy felhőkarcoló tetején.

Szaúd-Arábia összesen 15 helyszínt javasolt 2024-ben a sportesemény lebonyolításához, mintegy öt városban. A FIFA ezt a pályázatot tartotta a legjobbnak, így 2034-ben történelme során először lehet Szaúd-Arábia a házigazda. A jelentések szerint ugyanakkor a mostani projekt leállítása nem veszélyezteti a rendezést, a legtöbb szükséges építkezés már „folyamatban van”.

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A gazdag monarchia rendszeresen jelent be nagyszabású infrastrukturális terveket, a Vízió 2030 részeként pedig felépítettek volna egy mintegy 160 kilométer hosszú várost, ami a The Line – vagyis a Vonal – nevet kapja. A nehézségek hatására ugyanakkor belátták, hogy a futurisztikus elképzeléssel még várni kell, Jasszer Al-Rumajján, a Neomot tulajdonló Közbefektetési Alap (PIF) vezetője már 2026 áprilisában kijelentette, hogy a beruházás „nem élvez prioritást”.

Rijád a növekvő gazdasági nyomás hatására több grandiózus tervet is parkolópályára helyezett, így járt például a fővárosban tervezett, impozáns, 400 méter magas kocka alakú felhőkaroló, a Mukaab is.

A jelentések szerint a királyság az ilyen nagyszabású, de rendkívül drága projektek helyett a kisebb, de jobb megtérülést hozó építkezések felé fordult. A közel-keleti feszültségek Szaúd-Arábiát is megterhelik, különösen gazdaság és biztonsági szempontból. Irán és a jemeni húszi lázadók több rakétát is kilőttek a monarchia területére, például a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrát károsítva. Mindez komoly bevételkiesést jelent a kormányzatnak.

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