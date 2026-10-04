Harmincéves problémát rendeztek: megújulhat a magyar főváros folyópartja

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A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának döntése egy több mint harminc éve halogatott problémát rendez. Korábban a mederhasználat az állam, míg a parthasználat a főváros hatáskörébe tartozott. Ez a megosztott rendszer eddig gyakran csak egy-két éves kikötőhasználati szerződéseket tett lehetővé, ami gátolta a hosszú távú beruházásokat és fejlesztéseket, méltatlan állapotokat eredményezve a kikötőkben.

A helyzet rendezésére

egy új, paritásos alapon működő, 50-50 százalékos tulajdonarányú közös vállalatot hoznak létre, amely egységesen kezeli majd a tulajdonosi és üzemeltetési kérdéseket.

Az ebből származó nyereséget teljes egészében a budapesti rakpartok és környezetük megújítására, az épített örökség védelmére, valamint a Duna közcélú hasznosítására forgatják vissza.

A kormányzati ciklus kezdetével a kabinet kiemelt célja, hogy új alapokra helyezze az együttműködést a fővárossal, amelynek egyik legfontosabb fóruma a közös fejlesztésekről döntő tanács.

A cél az, hogy a Duna budapesti szakaszának gazdasági hasznosítása és a főváros közterületeinek fejlesztése között közvetlenebb kapcsolat jöjjön létre

– hangsúlyozta bejegyzésében a miniszter, hozzátéve, hogy a folyóparti hajózásból származó bevételeknek köszönhetően "a Duna-part végre nem szégyenfoltja, hanem a város valódi büszkesége lehet".

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