Megszólalt az államtitkár és a szakértők: így kezdődhet új korszak a magyar ingatlanpiacon

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Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

A konferencia előadói lényegében egyetértettek abban, hogy az épp negatív hullámmal küzdő építőipar és az ingatlanpiac nem a korábbi növekedési pályához szeretne visszatérni, hanem egy hatékonyabb, kiszámíthatóbb és fenntarthatóbb működési modell kialakítása felé mozdulna el. A szereplők szerint ehhez egyszerre van szükség

átlátható szabályozásra,

megfelelő munkaerőre,

állami és piaci partnerségre,

beruházói bizalomra,

fejlesztői fegyelemre,

valamint a keresleti és kínálati oldal jobb összehangolására.

A konferencia képgalériája itt tallózható:

A pozitív várakozások kerülhetnek előtérbe

Az ágazatban jelenleg érezhető megtorpanás után 2026-ban a pozitív várakozások kerülhetnek előtérbe - mondta el kérdésünkre Rózsahegyi Zsanett, a Láng Negyed stratégiai igazgatója és projektvezetője. Úgy látja, a korábbi dinamikus keresletbővülés megállt, és a piacon egyszerre tapasztalható lakossági, magánbefektetői és intézményi óvatosság. Ez azonban nem feltétlenül jelent tartós visszaesést: a mostani időszak lehetőséget is teremt arra, hogy a szereplők újragondolják működésüket, és hatékonyabb kapcsolatot alakítsanak ki a keresleti és kínálati oldal között.

Rózsahegyi Zsanett Láng Negyed, Southblaze, stratégiai igazgató Az ország legnagyobb városfejlesztési beruházásának, Láng Negyed operatív irányítója. Aki több mint 2600 lakást, 68 000 négyzetméter irodát és a World Aquatics új székházát magában foglaló Láng Negyed … Tovább

A szakértő szerint a piac jelenlegi újrarendeződése nem csak kényszerhelyzet, hanem komoly potenciált hordoz. A konferencián elhangzott tapasztalatok alapján a gazdasági szereplők egy része szerinte már arra készül, hogy az átmeneti időszakot szervezeti, működési és együttműködési struktúráik fejlesztésére használja fel.

A piacot jelenleg meghatározó lakossági és intézményi óvatosságot követően 2026-ban egyértelműen a bizalom és a pozitív jövőkép válhat az építőipar elsődleges hajtóerejévé

– fogalmazott Rózsahegyi Zsanett.

Future of Construction 2026 Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is előad a Future of Construction konferencián, hallgassuk meg együtt, legyen ön is része a párbeszédnek!

A konferencia egészére jellemző volt, hogy bár a szereplők nem vitatják a jelenlegi nehézségeket, egyre inkább átmeneti állapotként tekintenek rájuk. A hangsúly sokak szerint a stabilizációról fokozatosan a megújulásra, a partnerségekre és a piac újraépítésére helyeződik át.

Gulyás Dóra, a GSV Kereskedelmi Kft. cégvezetője szerint 2026 egyik meghatározó kérdése az, hogy az építőipari és kapcsolódó piaci szereplők képesek-e újrastrukturálni működési folyamataikat. A modernizáció, a hatékonyabb keretrendszerek kialakítása és az alkalmazkodóképesség növelése nemcsak a túlélést, hanem a későbbi növekedést is megalapozhatja. A konferencián szerzett tapasztalatok alapján ő is bizakodó: úgy látja, a szereplők körében érezhető optimizmus már most jelen van, és ez a pozitív hozzáállás a következő évben konkrét piaci aktivitásban is megjelenhet.

dr. Gulyás Dóra GSV Kereskedelmi Kft., cégvezető Gulyás Dóra mesterképzési tanulmányait a London School of Economics intézményében, Európa gazdaságpolitikája szakon végezte. PhD-fokozatát menedzsment- és üzleti tudományokból szerezte, kutatásai a ve … Tovább

A működési folyamatok újrastrukturálása olyan új keretrendszert hozhat létre az építőiparban, amely minden piaci szereplő számára biztosíthatja a sikeres és fenntartható működés feltételeit

– mondta Gulyás Dóra.

A szakember szerint a megrendelésállomány bővülése és az ágazati teljesítmény stabilizálódása kulcsfontosságú lesz. Bár az idei év még nem feltétlenül hoz látványos fordulatot, 2026-ban már egyértelműbb élénkülésre számít.

Átlátható szabályozás és munkaerő nélkül nincs ipari fejlődés

A piaci működés egyik alapja az átláthatóan kommunikált szabályozási környezet - fogalmazta meg a konferencián sokak által hangoztatott alaptézist Mazsaroff Kata, a Colliers managing partnere. A cégek számára nemcsak az fontos, hogy milyen szabályok vonatkoznak rájuk, hanem az is, hogy ezek mikor, milyen részletekkel és milyen értelmezési keretben jelennek meg.

Mazsaroff Kata Colliers, Managing Partner … Tovább

A szabályozási kérdések mellett Mazsaroff Kata a munkaerőpiacot nevezte meg kritikus területként. Középtávon

a gazdasági szereplők számára kulcskérdés, hogy elérhető legyen a megfelelő számú és megfelelő képzettségű munkavállalói bázis.

A szakértő szerint az ipari szektor támogatásához

a szabályozási transzparencia,

a humánerőforrás-ellátottság

és az infrastruktúra – például a fejlesztési telkek áramkapacitása – egyaránt meghatározó.

Ezek hiányában a beruházások tervezhetősége sérülhet, ami visszafoghatja a piaci aktivitást.

Az iparfejlesztés alapvető feltétele, hogy a szabályozási háttér transzparens módon jusson el a szereplőkhöz, miközben a humánerőforrás terén a mennyiségi és minőségi szempontoknak egyaránt meg kell felelni

– hangsúlyozta Mazsaroff Kata.

A Colliers managing partnere emellett a tiszta verseny jelentőségére is felhívta a figyelmet: a piaci szereplők számára alapvető fontosságú, hogy egyenlő feltételek mellett, kiszámítható környezetben alakíthassák stratégiájukat.

Döntések és alkalmazkodás időszaka a létesítménygazdálkodásban

A létesítménygazdálkodási ágazatot ma leginkább a változások és a döntések időszaka jellemzi - fogalmazott Kokas János, a LIWO Group Hard FM területének magyarországi vezetője. A piaci szereplők fokozott figyelemmel követik, hogy a jelenlegi várakozásokból mi valósul meg a következő évben, és milyen irányt vesz az építőipar, valamint az ingatlanüzemeltetési piac fejlődése.

Kokas János LIWO Group, magyarországi vezető, Hard FM terület Kokas János a LIWO Group Hard FM területének magyarországi vezetője. Közel 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a létesítményüzemeltetés, a műszaki tervezés és a projektmenedzsment területén. Ko … Tovább

Mivel az elmúlt időszak változásai bizonytalanságot okoztak az építőipari működési környezetben, a legfontosabb feladat a stabilitás és a kiszámíthatóság helyreállítása. Ehhez a teljes értéklánc együttműködésére van szükség:

az iparág és a piac újjáépítéséhez elengedhetetlen, hogy a befektetők, a finanszírozó bankok és a kivitelezésben dolgozó szakemberek közös platformra helyezzék a céljaikat, és együttesen törekedjenek a stabilizációra

– mutatott rá Kokas János.

Véleménye szerint 2026 egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a jelenlegi optimista várakozások milyen mértékben fordíthatók le konkrét piaci eredményekre.

Tiszta verseny, minőség és partnerség az állami oldal fókuszában

A piaci verseny, a partnerség és a minőségi elvárások megerősítését nevezte meg a hazai építőipar egyik legfontosabb 2026-os feladataként Szemerey Samu, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára és országos főépítész. Meglátása szerint a jövőbeli fejlesztések során

nem elegendő a mennyiségi szemlélet: a beruházásoknak szigorúbb szakmai és minőségi kritériumoknak is meg kell felelniük.

Szemerey Samu Közlekedési és Beruházási Minisztérium, építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész Építészmérnök, urbanista. Tervezőként és tanácsadóként az elmúlt évtizedekben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott, emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás … Tovább

Az államtitkár szerint a gazdasági és társadalmi szereplők körében jelentős várakozás tapasztalható, amelyet megfelelő kormányzati intézkedésekkel és szabályozási válaszokkal lehet fenntartani. A cél egy megbízható, partnerségen alapuló működési keretrendszer kialakítása, amelyben a piaci szereplők, a tervezők, a szakmai szervezetek és a szabályozó hatóságok folyamatos párbeszédet folytatnak.

Szemerey Samu arra is felhívta a figyelmet, hogy a hazai építésügy és településfejlesztés előtt álló feladatok összetettek, ezért a döntéshozóknak szükségük van a szektor gyakorlati tapasztalataira és újító javaslataira.

A 2026-os esztendő legfőbb célkitűzése a tiszta piaci verseny és a magas színvonalú szakmai elvárások visszaépítése a fejlesztésekbe, amelynek megvalósításához Magyarország teljes területéről várjuk a partnerek együttműködését

– fogalmazott Szemerey Samu.

Az államtitkár üzenete alapján a következő időszakban az állami oldal részéről erősödhet az igény a szakmai közösség bevonására, ami különösen fontos lehet

a fenntarthatósági,

technológiai

és településfejlesztési kihívások kezelésében,

ahol a megszokott megoldások mellett egyre nagyobb szerep juthat az innovatív, akár formabontó javaslatoknak is.

Visszatérő motiváció és bizakodóbb lakásvásárlók

Az építőipar emberi oldalára helyezte a hangsúlyt Barna Krisztina, a Mester-Építő Kft. cégvezetője is. Szerinte a 2026-os év egyik legfontosabb változása a szereplők hozzáállásában lesz mérhető. Az elmúlt évek válságai – a koronavírus-járvány, az energiaválság és a kedvezőtlen külgazdasági folyamatok – komoly terhet róttak az ágazatra, de mostanra érezhetően visszatért a lendület és a tenni akarás.

Barna Krisztina Mester-Építő Kft., cégvezető Közel egy évtizede dolgozik az ingatlanfejlesztés és -hasznosítás területén a családi vállalkozásukban, a Mester-Építő Kft.-nél, ahol a projekteket a tervezéstől egészen a kulcsátadásig végigkíséri, f … Tovább

Barna Krisztina szerint az új otthon vásárlásában gondolkodók a korábbi bizonytalanabb időszakhoz képest magabiztosabban és pozitívabb várakozásokkal tekintenek a jövőbe.

Az elmúlt időszak globális nehézségei után az iparági szereplők és a potenciális ingatlanvásárlók is lényegesen bizakodóbban tekintenek a jövőbe, ami alapjaiban változtatja meg a piaci környezetet

– fogalmazott Barna Krisztina.

Ez a szemléletváltás különösen fontos lehet az új lakások piacán, ahol a vásárlói döntések erősen függnek a bizalomtól, a jövedelmi kilátásoktól, a finanszírozási feltételektől és az általános gazdasági hangulattól. Ha a fogyasztói bizalom tartóssá válik, az a beruházói és kivitelezői oldalon is élénkülést hozhat.

Fejlesztői fegyelemre van szükség a logisztikai ingatlanpiacon

Az ipari-logisztikai piac egyik legfontosabb kockázatára hívta fel a figyelmet Hunyadi Zsuzsanna, a Prologis bérbeadásért és ügyfélelégedettségért felelős igazgatója. Szerinte az új kínálat továbbra is meghaladhatja a valós nettó keresletet: Budapesten a magas üresedési ráta és az erős ösztönzők olyan piaci helyzetet teremthetnek, amelyben a bérlők nem feltétlenül új keresletet generálnak, hanem egyik épületből a másikba költöznek. Ez nyomást gyakorolhat a tényleges bérleti díjakra és a befektetési hozamokra is.

Hunyadi Zsuzsanna Prologis, bérbeadásért és ügyfélelégedettségért felelős igazgató Hunyadi Zsuzsanna a Prologis magyarországi logisztikai ingatlanportfóliójának kereskedelmi tevékenységéért felelős senior vezetője. Meghatározó szerepet játszik a vállalat hazai üzleti teljesítményébe … Tovább

A szakértő emellett arra is rámutatott, hogy a logisztikai ingatlanpiac valódi lehetősége akkor nyílik meg, ha a beruházások széles körű és fenntartható ügyfélkeresletté alakulnak.

A gazdaság erősödése alapvető fontosságú, de a növekedés minősége legalább ennyire számít

– hangsúlyozta Hunyadi Zsuzsanna.

A Prologis igazgatója a szabályozási oldalról

a lítiumion-akkumulátorok logisztikai épületekben történő tárolását emelte ki sürgető kérdésként.

Véleménye szerint világos, egységes és kockázatalapú keretrendszerre van szükség, amely figyelembe veszi az eltérő akkumulátortípusokat, mennyiségeket és tevékenységeket, valamint egységes műszaki, tűzbiztonsági és vészhelyzeti követelményeket határoz meg.

Közös nevező: kiszámíthatóság és együttműködés

A megszólalók véleményeit összegezve jól látható, hogy a különböző szektorok – építőipar, ingatlanfejlesztés, ipari-logisztikai piac, létesítménygazdálkodás, szabályozói oldal – ugyan eltérő problémákat neveznek meg, de a megoldási irányok között jelentős átfedés van. A legfontosabb közös pont a kiszámíthatóság iránti igény.

A másik közös elem az együttműködés: a szakértők szerint a piac újjáépítése nem képzelhető el elszigetelt szereplői stratégiákkal. A befektetőknek, finanszírozóknak, kivitelezőknek, szabályozóknak, üzemeltetőknek és bérlőknek közös érdekük, hogy stabilabb, jobban működő és hosszabb távon is fenntartható piaci környezet jöjjön létre. A konferencián készített interjúk alapján 2026 valóban fordulópontot jelenthet a hazai építőipar és ingatlanpiac számára. A pozitív várakozások erősödnek, a piaci szereplők egy része már készül az élénkülésre, és egyre többen látják a jelenlegi átmeneti időszakban a megújulás lehetőségét.

A Property Investment Forum előadóinak üzenete alapján

a szektor szereplői arra készülnek, hogy aktív alakítói legyenek a 2026-os újrakezdésnek.

Címlapkép forrása: Portfolio