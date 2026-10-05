Elindulhat a bérlakás-forradalom Magyarországon, még mindig várja a piac az 5%-os áfa sorsát

A Portfolio Property Investment Forum lakhatással, bérlakáspiaccal és lakásfejlesztéssel foglalkozó paneljein a szakértők egyetértettek abban, hogy a magyar ingatlanpiacban továbbra is jelentős növekedési potenciál van, de a következő évek sikere
- a stabil szabályozáson,
- az intézményi bérlakáspiac elindításán,
- az újlakásépítés ösztönzésén és a szakma-kormányzat közötti folyamatos párbeszéden múlik.
Eközben a piac szereplői egyszerre érzékelnek bizonytalanságot, figyelik a szabályozási környezet változását, látják a külföldi befektetők kivárását, és keresik az új lehetőségeket, amelyek az energetikai korszerűsítésekben, a bérlakás-fejlesztésekben, a rozsdaövezeti beruházásokban és az újlakásépítésben nyílhatnak meg. A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy
sikerül-e olyan átlátható, hosszú távon is kiszámítható szabályozási környezetet kialakítani,
amely mellett a hazai és külföldi befektetők, fejlesztők és finanszírozók ismét nagyobb bizalommal hoznak tőkeigényes, többéves megtérülésű döntéseket.
A szakma számára már önmagában fontos jelzés, hogy a korábban nehezen mozduló szabályozási kérdésekben is elindult a párbeszéd - mondta Gereben Mátyás, a CPI Hungary országmenedzsere.
„A Szemerey Samu államtitkár által felvázolt irányok több ponton egybeesnek azzal, amit a szakma is szükségesnek tart.
A lényeg az, hogy a közös gondolkodás ne egyszeri konzultáció legyen, hanem folyamatos, kiszámítható párbeszéd, különösen olyan érzékeny kérdésekben, mint a plázastop vagy a kiemelt beruházások szabályozása
– fogalmazott.
A piaci bizonytalanság hatása ugyanakkor már most is érzékelhető. Mazsaroff Kata, a Colliers Managing Partnere az ipari ingatlanpiac példáján keresztül mutatta be, hogy a befektetők gyorsan reagálnak a kiszámíthatóság hiányára. Elmondása szerint az elmúlt hónapokban visszaesett a kínai új belépők kereslete, több projekt várakozó álláspontra került, egyes beruházók pedig más régiós országokat kezdtek vizsgálni.
„A befektetők nem feltétlenül a magyar piac potenciálját kérdőjelezik meg, hanem azt nézik, hogy mennyire láthatók előre a szabályozási, munkaerőpiaci és működési feltételek.
Ha ezek nem elég világosak, akkor egy tőkeigényes projekt könnyen 'on hold'-státuszba kerül, vagy más országban valósul meg
– mondta Mazsaroff Kata.
A fenntarthatósági átállás ugyanakkor szerinte komoly piacépítő erő lehet. „A klímaváltozás elleni küzdelemben a passzivitást az alkalmazkodás váltotta fel: az uniós ESG-irányelvek hazai implementációja mentén 2050-re fel kell számolni az energiapazarló épületeket, ami óriási korszerűsítési potenciált teremt a piacon, és teljes mértékben találkozik a befektetői elvárásokkal” – emelte ki.
A finanszírozási oldalról Németh Miklós, az OTP Bank Speciális Finanszírozási Igazgatóságának ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a külföldi tőke részéről továbbra is kivárás érzékelhető. A finanszírozók és befektetők nem zárták be az ajtót Magyarország előtt, de a szabályozási és piaci folyamatok tisztázódására várnak.
„A helyzetet leginkább a repülésből ismert clear-air turbulence jelenségéhez tudnám hasonlítani: látszólag tiszta az ég, mégis folyamatos apró rázkódások nehezítik az előrehaladást.
A befektetők azt figyelik, hogy ezek a turbulenciák átmenetiek-e, vagy tartósan beépülnek a piaci működésbe
– mondta Németh Miklós. Hozzátette: a hazai szereplőknek maguknak kell megoldaniuk a piaci alkalmazkodás feladatait, nem várhatják, hogy ezt a külföldi szereplők teszik meg helyettük.
Ezzel szemben kifejezetten offenzív stratégiát tart indokoltnak Vágó László, a NEO Property Services Zrt. CEO-ja és a LEO elnöke. Szerinte a következő időszakban az állami beruházások, az energetikai korszerűsítések, a bérlakásállomány kezelése és a lakásépítések egyaránt új megbízásokat és fejlesztési irányokat hozhatnak.
„Én ebben a helyzetben nem visszahúzódást, hanem felkészülési lehetőséget látok.
Az állami beruházások, a retrofit, a lakásépítések és a bérlakásállomány professzionális kezelése rengeteg új projektet generálhat, ezekre pedig szervezetileg és szakmailag is fel kell készülni
– hangsúlyozta Vágó László.
A szabályozói kiszámíthatóság az ingatlanpiacon nem kényelmi kérdés, hanem a beruházási döntések alapfeltétele.
Az ingatlanpiachoz hasonló, tőkeigényes és hosszú megtérülésű ágazatokban elengedhetetlen a kiszámítható szabályozási háttér és a transzparens verseny, mert a külföldi befektetők bizalmát csak egy stabil, professzionális piacgazdasági működéssel lehet hosszú távon fenntartani
– mondta Walter Katalin, a WING vezérigazgatója.
A szabályozási reformok kapcsán négy nagy terület rajzolódott ki:
- a bérlakásépítés ösztönzése,
- a kiemelt beruházások engedélyezési rendszerének újragondolása,
- a plázastop szabályozása,
- valamint a közmű- és energiakapacitások kérdése.
Bérlakáspiac
A bérlakáspiacról szóló panelben Dános Pál, a KPMG Associate Partnere moderátorként arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakhatási válság kezeléséhez el kell választani egymástól a szociális lakhatás, a megfizethető bérlakás és a piaci alapú intézményi bérlakás kérdését. „A bérlakáspiacról nem lehet egyetlen homogén kategóriaként beszélni.
Más eszköz kell a szociális biztonsági hálóhoz, más a megfizethető lakhatáshoz, és megint más az intézményi, professzionálisan üzemeltetett piaci bérlakásokhoz
– mondta.
A magyar piacon az intézményi bérlakásszektor ma még gyakorlatilag hiányzik, miközben Nyugat-Európában, Lengyelországban és az Egyesült Államokban a Build-to-Rent már önálló, intézményi befektetési kategóriává vált. A nemzetközi példák alapján a kifejezetten bérbeadásra és hosszú távú üzemeltetésre tervezett lakóépületek stabilabb, átláthatóbb és energetikailag hatékonyabb alternatívát kínálhatnak.
Botos Bálint, a Forestay Alapkezelő vezérigazgatója szerint a piac elindításához kezdő lökésre van szükség. „A bérleti piac bizalmi válságát nem lehet kizárólag piaci alapon megoldani.
Egy jól felépített kaucióalap egyszerre adhatna nagyobb biztonságot a bérbeadóknak és kiszámíthatóbb indulási feltételeket a bérlőknek
– mondta. Szerinte egy állami tőkeprogram, kötvényprogram vagy néhány százmilliárd forintos alap átmenetileg vevőként is megjelenhetne a piacon, áthidalva azt az időszakot, amíg a nemzetközi intézményi befektetők is belépnek.
A működő hazai példák jelentőségét hangsúlyozta Jacoby Márta, a FlatCo ügyvezetője. A FlatCo jelenleg 650 piaci alapú, teljesen bútorozott bérlakást kezel Budapesten, amelyek bérbeadottsága a házak átadása óta folyamatosan 97 százalék felett van. „A tapasztalataink azt mutatják, hogy van fizetőképes kereslet a professzionálisan kezelt, kiszámítható, jó minőségű bérlakásokra.
A bérlők nemcsak lakást keresnek, hanem biztonságot, szolgáltatást és átlátható feltételeket
– mondta Jacoby Márta.
A magyar lakáspiaci attitűdöket gyakran félreértelmezik - fogalmazott Ódor Dániel, a Taylor Wessing partnere a bérlés-tulajdonlás látszólagos ellentétéről.
A magyarok nem feltétlenül a lakás tulajdonjogához ragaszkodnak, sokkal inkább a biztonságos, kiszámítható otthon megteremtésére vágynak, ám a jelenlegi szabályozási környezetben a bérlők kiszolgáltatottsága miatt a hosszú távú tervezés szinte lehetetlen
– mutatott rá.
A jogi környezet szerinte egyszerre okoz bizonytalanságot a bérlőknek és a bérbeadóknak. A nem fizető bérlők kezelése nehézkes, a bérbeadók ezért kockázati felárat építenek be a díjakba, és gyakran közjegyzői kiköltözési nyilatkozatot kérnek. Ennek társadalmi hatásai is vannak: hátrányba kerülhetnek például a gyermekes családok vagy az egyszülős háztartások.
A jelenlegi lakásbérleti szabályozás már nem alkalmas a modern piaci igények kezelésére - mondta Papp Roland, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium Lakáspolitikai Főosztályának főosztályvezetője.
A harmincéves szabályozás foltozgatása helyett egy teljesen új, a megfizethető bérlakásokra szabott jogszabályi keretrendszerre van szükség, amely egyaránt rendezi a bérlők és bérbeadók jogviszonyát, és megteremti az intézményi beruházások pénzügyi ösztönzőit”
– fogalmazott.
A szakértők szerint szükség lenne a bérleti szerződések regisztrációjára, a piac kifehérítésére, gyorsított vitarendezésre, a birtokvédelem újraszabályozására, valamint olyan pénzügyi ösztönzőkre, mint a kedvezményes áfa vagy a gyorsított értékcsökkenési leírás. A bérlakáspiac kifehérítése önmagában is jelentős költségvetési hatással járhatna.
„Ha az állam képes lenne hatékonyan kifehéríteni a bérlakáspiacot, az évente akár 50-60 milliárd forint plusz személyi jövedelemadó-bevételt jelentene a költségvetésnek, miközben egyenlő versenyfeltételeket teremtene a magánszemélyek és a hivatalosan adózó intézményi befektetők között” – hangzott el a panelben.
A beszélgetők abban is egyetértettek, hogy az államnak nem feltétlenül közvetlen építtetőként vagy üzemeltetőként kell megjelennie a bérlakáspiacon. „A tapasztalatok azt mutatják, hogy az állam nem a leghatékonyabb tulajdonos, ezért a közvetlen építkezések helyett a piaci folyamatok ösztönzésére és a magántőke bevonására kell helyezni a hangsúlyt” – fogalmaztak.
Kiemelt beruházások
A kiemelt beruházások és rozsdaövezeti fejlesztések kapcsán szintén a tervezhetőség volt a központi téma. A szakértők szerint a helyi önkormányzatok forráshiánya miatt a településrendezési szerződések sokszor kvázi finanszírozási eszközzé válnak, ami megnehezíti a beruházók üzleti modelljeinek és exitstratégiáinak megtervezését.
Az önkormányzatok finanszírozási hiányát jelenleg a településrendezési szerződések bizonytalansága tükrözi, ami kiszámíthatatlanná és nehezen modellezhetővé teszi a beruházások üzleti tervét
– fogalmaztak a résztvevők.
Plázastop
A plázastop esetében a piaci szereplők jelentős része nem teljes szabályozatlanságot, hanem objektív, átlátható kritériumrendszert szeretne.
A plázastop jelenlegi, szubjektív alapokon nyugvó engedélyezési rendszere helyett olyan objektív mutatószámokon alapuló szabályozásra van szükség, amely megteremti a versenypiaci egyenlőséget
– hangzott el a panelben.
A szakértők szerint a teljes eltörlés önmagában kockázatos lenne, mert átfogó városfejlesztési koncepció nélkül kaotikus fejlesztések indulhatnának el, ugyanakkor a jelenlegi rendszer számos projektet blokkol, és az új márkák piacra lépését is hátráltatja.
Ki épít a következő 10 évben lakást?
A harmadik panel a lakásfejlesztési piac helyzetét vizsgálta. A lakáspiacban továbbra is jelentős rejtett tartalékok vannak, de a jelenlegi értékesítési tempó mérsékeltebb. Budapesten mintegy 10 ezer új építésű lakás szerepel a kínálatban, de a vevők egyre inkább a fizikailag elkészült vagy rövid időn belül átadható lakásokat keresik: a tervezőasztalról történő értékesítés nehezebbé vált.
Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatója és az IFK alelnöke moderátorként azt emelte ki, hogy a lakásfejlesztők számára a legfontosabb kérdés ma a kiszámíthatóság. „Egy lakóprojekt nem hónapokban, hanem években mérhető.
Ha közben alapvető adózási, támogatási vagy engedélyezési feltételek változnak, az nemcsak egy-egy fejlesztő üzleti tervét borítja fel, hanem az egész piac kínálati oldalát gyengíti
– mondta.
Uzsoki Máté, a SunDell résztulajdonosa szerint az elmúlt évtized növekedési környezete után új értékesítési helyzet alakult ki.
Az elmúlt tíz év folyamatos növekedése után most egy merőben új helyzethez kell alkalmazkodnunk: a korábbi, szinte automatikus értékesítéssel szemben ma már sokkal aktívabb és tudatosabb stratégiára van szükség a vevők megnyeréséhez
– fogalmazott.
A lakáspiacon különösen felerősödött az árérzékenység. Miközben a budapesti átlagos újlakás négyzetméterára eléri az 1,9 millió forintot, az 1,7 millió forint alatti szegmens látványosan megerősödött, és a tranzakciók több mint felét adja. Ez közvetlenül összefügg az Otthon Start és más támogatott hitelkonstrukciók hatásával: bizonyos olcsóbb termékszegmensekben a hitellel vásárlók aránya 65-82 százalékot is elérhet.
A támogatások jövője mellett a társasházjogi és tulajdonszerzési kérdések is kulcsfontosságúak - mondta el Rózsahegyi Zsanett, a Láng Negyed és a Southblaze stratégiai igazgatója. „Mindkét forgatókönyvre fel kell készülnünk, de bízunk abban, hogy a megfizethető lakásvásárlást segítő támogatások valamilyen formában megmaradnak.
A fejlesztőknek ugyanakkor pontosan tudniuk kell, milyen társasházjogi és tulajdonszerzési keretek között kell dolgozniuk
– mondta.
Szerinte az állami támogatások megítélésekor külön kell választani a használt és az újlakások piacát. „A használt lakások állami támogatásának nemzetgazdasági haszna elenyésző, ezzel szemben az új építésű ingatlanok támogatása az áfabevételeken, a foglalkoztatottságon és az építőipari teljesítményen túl a fenntarthatóságot és az energiahatékonyságot is érdemben javítja” – hangsúlyozta.
Szintén az új építésű lakások támogatásának multiplikátorhatására hívta fel a figyelmet Hüse István jogász, az Indotek Group ingatlanfejlesztési igazgatója. „A használt lakáspiacon a támogatás döntően árakban csapódik le, míg az új építésű lakásoknál munkahelyeket, adóbevételeket, építőipari teljesítményt és energetikai megújulást is generál.
Ezért nem mindegy, hová irányítja az állam a forrásokat
– mondta.
Görög Áron Konstantin, a Cordia értékesítési igazgatója ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a keresletoldali támogatások könnyen áremelkedést és piaci torzulásokat okozhatnak, ha nem társul hozzájuk kínálatbővítés.
A jövőben sokkal inkább a kínálati oldal – így a telekvásárlás és a finanszírozási környezet – támogatására lenne szükség az előállítási költségek mérsékléséhez
– fogalmazott.
A Cordia tapasztalatai szerint a prémium szegmensben a 3 százalékos támogatott hitel hatása korlátozott, miközben az olcsóbb használt lakások piacán hirtelen árnövekedést okozhat. Egyes energetikailag korszerűtlen, rossz állapotú ingatlanok ára is jelentősen emelkedett a támogatások hatására, ami nem feltétlenül segíti a lakásállomány megújulását.
Az a bizonyos 5%-os lakásáfa
A fejlesztők számára az egyik legfontosabb nyitott kérdés továbbra is az 5 százalékos lakásáfa jövője. A kedvezményes áfakulcs szabályozása 2015 és 2024 között többször módosult, miközben egy lakóprojekt előkészítése és megvalósítása többéves folyamat. A jelenlegi szabályok szerint az építési engedéllyel rendelkező projektek esetében 2030 végéig alkalmazható az 5 százalékos kulcs, de a fejlesztők szerint ha az új projektekre később visszaállna a 27 százalékos általános áfa, az megbénítaná a piacot. „A kiszámíthatóság hiánya önmagában is jelentős kockázatot jelent, hiszen egy lakóprojekt többéves előkészítést igényel, amihez elengedhetetlen, hogy a szabályozói és adózási feltételek hosszú távon stabilak maradjanak” – hangzott el a panelben.
A rozsdaövezeti és kiemelt beruházások szerepe szintén meghatározó lehet Budapest jövője szempontjából. A volt ipari területek rehabilitációja, így például a Láng-negyedhez hasonló projektek, jelentős lakásfejlesztési tartalékot hordoznak. Ezek ugyanakkor komoly műszaki és engedélyezési kockázatokkal járnak, a régi gyárépületek, kiszámíthatatlan alapozások és közműkapacitási korlátok miatt.
A bérlakáspiac intézményesítése, az újlakásépítés célzott támogatása, az energetikai korszerűsítés, a rozsdaövezeti fejlesztések felgyorsítása és a plázastop objektív újraszabályozása egyaránt olyan terület, ahol a szakma jelentős növekedési potenciált lát.
A résztvevők szerint azonban mindez csak akkor válhat valós beruházássá, ha a jogalkotó és a piac között fennmarad az érdemi, transzparens és folyamatos párbeszéd.
Címlapkép forrása: Portfolio
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