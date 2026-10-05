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Elindulhat a bérlakás-forradalom Magyarországon, még mindig várja a piac az 5%-os áfa sorsát
Ingatlan

Elindulhat a bérlakás-forradalom Magyarországon, még mindig várja a piac az 5%-os áfa sorsát

Gyors összefoglaló
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A magyar lakóingatlanpiac mélyebb szerkezeti átalakuláson megy keresztül, a lakásfejlesztők árérzékenyebb piachoz alkalmazkodnak, miközben az intézményi bérlakásszektor gyakorlatilag hiányzik Magyarországon - ebben egyetértettek a szeptemberi Portfolio Property Investment Forum három lakáspiaci panelbeszélgetésén részt vevő szakértők, akik a bérlakásépítés ösztönzését, a plázastop újraszabályozását, az 5 százalékos lakásáfa hosszú távú fenntartását és a rozsdaövezeti fejlesztések felgyorsítását tartják kulcskérdésnek. Az eseményről szóló élő tudósításunk itt olvasható. A témáról további előadások és kerekasztal-beszélgetések szólnak majd a Portfolio Future of Construction konferenciáján is, olyan döntéshozókkal, mint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Érdemes lesz velünk tartani!
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Információ és jelentkezés

A Portfolio Property Investment Forum lakhatással, bérlakáspiaccal és lakásfejlesztéssel foglalkozó paneljein a szakértők egyetértettek abban, hogy a magyar ingatlanpiacban továbbra is jelentős növekedési potenciál van, de a következő évek sikere

  • a stabil szabályozáson,
  • az intézményi bérlakáspiac elindításán,
  • az újlakásépítés ösztönzésén és a szakma-kormányzat közötti folyamatos párbeszéden múlik.

Eközben a piac szereplői egyszerre érzékelnek bizonytalanságot, figyelik a szabályozási környezet változását, látják a külföldi befektetők kivárását, és keresik az új lehetőségeket, amelyek az energetikai korszerűsítésekben, a bérlakás-fejlesztésekben, a rozsdaövezeti beruházásokban és az újlakásépítésben nyílhatnak meg. A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy

sikerül-e olyan átlátható, hosszú távon is kiszámítható szabályozási környezetet kialakítani,

amely mellett a hazai és külföldi befektetők, fejlesztők és finanszírozók ismét nagyobb bizalommal hoznak tőkeigényes, többéves megtérülésű döntéseket.

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A szakma számára már önmagában fontos jelzés, hogy a korábban nehezen mozduló szabályozási kérdésekben is elindult a párbeszéd - mondta Gereben Mátyás, a CPI Hungary országmenedzsere.

Gereben Mátyás MRICS
CPI Hungary, országmenedzser
Gereben Mátyás a CPI Hungary country manager-e 2015. június 15-től. Végzettsége: Budapesti Gazdasági Főiskola (korábbi KVIF) Angol nyelvű Kereskedelmimanagement képzés 1996-2000; Pécsi Tudományeg
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„A Szemerey Samu államtitkár által felvázolt irányok több ponton egybeesnek azzal, amit a szakma is szükségesnek tart.

A lényeg az, hogy a közös gondolkodás ne egyszeri konzultáció legyen, hanem folyamatos, kiszámítható párbeszéd, különösen olyan érzékeny kérdésekben, mint a plázastop vagy a kiemelt beruházások szabályozása

– fogalmazott.

A piaci bizonytalanság hatása ugyanakkor már most is érzékelhető. Mazsaroff Kata, a Colliers Managing Partnere az ipari ingatlanpiac példáján keresztül mutatta be, hogy a befektetők gyorsan reagálnak a kiszámíthatóság hiányára. Elmondása szerint az elmúlt hónapokban visszaesett a kínai új belépők kereslete, több projekt várakozó álláspontra került, egyes beruházók pedig más régiós országokat kezdtek vizsgálni.

Mazsaroff Kata
Colliers, Managing Partner
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„A befektetők nem feltétlenül a magyar piac potenciálját kérdőjelezik meg, hanem azt nézik, hogy mennyire láthatók előre a szabályozási, munkaerőpiaci és működési feltételek.

Ha ezek nem elég világosak, akkor egy tőkeigényes projekt könnyen 'on hold'-státuszba kerül, vagy más országban valósul meg

– mondta Mazsaroff Kata.

A fenntarthatósági átállás ugyanakkor szerinte komoly piacépítő erő lehet. „A klímaváltozás elleni küzdelemben a passzivitást az alkalmazkodás váltotta fel: az uniós ESG-irányelvek hazai implementációja mentén 2050-re fel kell számolni az energiapazarló épületeket, ami óriási korszerűsítési potenciált teremt a piacon, és teljes mértékben találkozik a befektetői elvárásokkal” – emelte ki.

A finanszírozási oldalról Németh Miklós, az OTP Bank Speciális Finanszírozási Igazgatóságának ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a külföldi tőke részéről továbbra is kivárás érzékelhető. A finanszírozók és befektetők nem zárták be az ajtót Magyarország előtt, de a szabályozási és piaci folyamatok tisztázódására várnak.

Dr. Németh Miklós
OTP Bank, ügyvezető igazgató, Speciális Finanszírozási Igazgatóság
1996-tól az OTP Bank Nyrt. Speciális Finanszírozási Igazgatóságának ügyvezető igazgatója. Irányítása alá tartozik a 12 országra kiterjedő regionális bankcsoport üzletági tevékenységének támogatása, ko
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„A helyzetet leginkább a repülésből ismert clear-air turbulence jelenségéhez tudnám hasonlítani: látszólag tiszta az ég, mégis folyamatos apró rázkódások nehezítik az előrehaladást.

A befektetők azt figyelik, hogy ezek a turbulenciák átmenetiek-e, vagy tartósan beépülnek a piaci működésbe

– mondta Németh Miklós. Hozzátette: a hazai szereplőknek maguknak kell megoldaniuk a piaci alkalmazkodás feladatait, nem várhatják, hogy ezt a külföldi szereplők teszik meg helyettük.

Ezzel szemben kifejezetten offenzív stratégiát tart indokoltnak Vágó László, a NEO Property Services Zrt. CEO-ja és a LEO elnöke. Szerinte a következő időszakban az állami beruházások, az energetikai korszerűsítések, a bérlakásállomány kezelése és a lakásépítések egyaránt új megbízásokat és fejlesztési irányokat hozhatnak.

Vágó László
NEO Property Services Zrt., LEO, CEO, elnök
Vágó László a NEO Property Services Zrt. vezérigazgatója. Jelenlegi pozícióját 2005 óta tölti be, előtte a Magyar Telekom ingatlan igazgatója volt. Felsőfokú tanulmányait Budapesten a Külkereskedelmi
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„Én ebben a helyzetben nem visszahúzódást, hanem felkészülési lehetőséget látok.

Az állami beruházások, a retrofit, a lakásépítések és a bérlakásállomány professzionális kezelése rengeteg új projektet generálhat, ezekre pedig szervezetileg és szakmailag is fel kell készülni

– hangsúlyozta Vágó László.

A szabályozói kiszámíthatóság az ingatlanpiacon nem kényelmi kérdés, hanem a beruházási döntések alapfeltétele.

Az ingatlanpiachoz hasonló, tőkeigényes és hosszú megtérülésű ágazatokban elengedhetetlen a kiszámítható szabályozási háttér és a transzparens verseny, mert a külföldi befektetők bizalmát csak egy stabil, professzionális piacgazdasági működéssel lehet hosszú távon fenntartani

– mondta Walter Katalin, a WING vezérigazgatója.

dr. Walter Katalin
WING, vezérigazgató
Tanulmányait Németországban, az USA-ban és Argentínában végezte, 1997-ben diplomázott a European Business School nevű német közgazdaságtudományi egyetemen, ahol 2001-ben doktorátust is sze
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A szabályozási reformok kapcsán négy nagy terület rajzolódott ki:

  1. a bérlakásépítés ösztönzése,
  2. a kiemelt beruházások engedélyezési rendszerének újragondolása,
  3. a plázastop szabályozása,
  4. valamint a közmű- és energiakapacitások kérdése.

Bérlakáspiac

A bérlakáspiacról szóló panelben Dános Pál, a KPMG Associate Partnere moderátorként arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakhatási válság kezeléséhez el kell választani egymástól a szociális lakhatás, a megfizethető bérlakás és a piaci alapú intézményi bérlakás kérdését. „A bérlakáspiacról nem lehet egyetlen homogén kategóriaként beszélni.

Más eszköz kell a szociális biztonsági hálóhoz, más a megfizethető lakhatáshoz, és megint más az intézményi, professzionálisan üzemeltetett piaci bérlakásokhoz

– mondta.

Dános Pál MAISZ, MRICS
KPMG, Associate Partner
A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar elvégzése után urbanisztikai szakemberként dolgozott. Várostervezőként eltöltött bő évtized után az ingatlanszektorban folytatja szakmai pályáját, elsőso
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A magyar piacon az intézményi bérlakásszektor ma még gyakorlatilag hiányzik, miközben Nyugat-Európában, Lengyelországban és az Egyesült Államokban a Build-to-Rent már önálló, intézményi befektetési kategóriává vált. A nemzetközi példák alapján a kifejezetten bérbeadásra és hosszú távú üzemeltetésre tervezett lakóépületek stabilabb, átláthatóbb és energetikailag hatékonyabb alternatívát kínálhatnak.

Botos Bálint, a Forestay Alapkezelő vezérigazgatója szerint a piac elindításához kezdő lökésre van szükség. „A bérleti piac bizalmi válságát nem lehet kizárólag piaci alapon megoldani.

Egy jól felépített kaucióalap egyszerre adhatna nagyobb biztonságot a bérbeadóknak és kiszámíthatóbb indulási feltételeket a bérlőknek

– mondta. Szerinte egy állami tőkeprogram, kötvényprogram vagy néhány százmilliárd forintos alap átmenetileg vevőként is megjelenhetne a piacon, áthidalva azt az időszakot, amíg a nemzetközi intézményi befektetők is belépnek.

Botos Bálint
Forestay Alapkezelő, vezérigazgató
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett város- és vidékfejlesztési szakirányú közgazdász diplomát. Pénzügyi tanulmányait a CFA Intézet keretein belül folytatta, majd a Harvard Busi
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A működő hazai példák jelentőségét hangsúlyozta Jacoby Márta, a FlatCo ügyvezetője. A FlatCo jelenleg 650 piaci alapú, teljesen bútorozott bérlakást kezel Budapesten, amelyek bérbeadottsága a házak átadása óta folyamatosan 97 százalék felett van. „A tapasztalataink azt mutatják, hogy van fizetőképes kereslet a professzionálisan kezelt, kiszámítható, jó minőségű bérlakásokra.

A bérlők nemcsak lakást keresnek, hanem biztonságot, szolgáltatást és átlátható feltételeket

– mondta Jacoby Márta.

Jacoby Márta
FlatCo, ügyvezető
Jacoby Márta 2018 óta a Flatco Real Estate Group ügyvezetője. Több mint két évtizedes ingatlanpiaci tapasztalattal rendelkezik. Diplomáját 2002-ben szerezte a Budapesti Gazdasági Főiskolán, majd szakm
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A magyar lakáspiaci attitűdöket gyakran félreértelmezik - fogalmazott Ódor Dániel, a Taylor Wessing partnere a bérlés-tulajdonlás látszólagos ellentétéről.

A magyarok nem feltétlenül a lakás tulajdonjogához ragaszkodnak, sokkal inkább a biztonságos, kiszámítható otthon megteremtésére vágynak, ám a jelenlegi szabályozási környezetben a bérlők kiszolgáltatottsága miatt a hosszú távú tervezés szinte lehetetlen

– mutatott rá.

Dr. Ódor Dániel MRICS
Taylor Wessing, Partner
Ódor Dániel a Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda partnere, szakterülete az ingatlanpiac és az építőipar. Elismert szakértője a kereskedelmi és ipari ingatlanjognak, és egyike azon kevés magyar üg
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A jogi környezet szerinte egyszerre okoz bizonytalanságot a bérlőknek és a bérbeadóknak. A nem fizető bérlők kezelése nehézkes, a bérbeadók ezért kockázati felárat építenek be a díjakba, és gyakran közjegyzői kiköltözési nyilatkozatot kérnek. Ennek társadalmi hatásai is vannak: hátrányba kerülhetnek például a gyermekes családok vagy az egyszülős háztartások.

A jelenlegi lakásbérleti szabályozás már nem alkalmas a modern piaci igények kezelésére - mondta Papp Roland, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium Lakáspolitikai Főosztályának főosztályvezetője.

A harmincéves szabályozás foltozgatása helyett egy teljesen új, a megfizethető bérlakásokra szabott jogszabályi keretrendszerre van szükség, amely egyaránt rendezi a bérlők és bérbeadók jogviszonyát, és megteremti az intézményi beruházások pénzügyi ösztönzőit”

– fogalmazott.

Papp Roland
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, Lakáspolitikai Főosztály, főosztályvezető
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A szakértők szerint szükség lenne a bérleti szerződések regisztrációjára, a piac kifehérítésére, gyorsított vitarendezésre, a birtokvédelem újraszabályozására, valamint olyan pénzügyi ösztönzőkre, mint a kedvezményes áfa vagy a gyorsított értékcsökkenési leírás. A bérlakáspiac kifehérítése önmagában is jelentős költségvetési hatással járhatna.

„Ha az állam képes lenne hatékonyan kifehéríteni a bérlakáspiacot, az évente akár 50-60 milliárd forint plusz személyi jövedelemadó-bevételt jelentene a költségvetésnek, miközben egyenlő versenyfeltételeket teremtene a magánszemélyek és a hivatalosan adózó intézményi befektetők között” – hangzott el a panelben.

A beszélgetők abban is egyetértettek, hogy az államnak nem feltétlenül közvetlen építtetőként vagy üzemeltetőként kell megjelennie a bérlakáspiacon. „A tapasztalatok azt mutatják, hogy az állam nem a leghatékonyabb tulajdonos, ezért a közvetlen építkezések helyett a piaci folyamatok ösztönzésére és a magántőke bevonására kell helyezni a hangsúlyt” – fogalmaztak.

Kiemelt beruházások

A kiemelt beruházások és rozsdaövezeti fejlesztések kapcsán szintén a tervezhetőség volt a központi téma. A szakértők szerint a helyi önkormányzatok forráshiánya miatt a településrendezési szerződések sokszor kvázi finanszírozási eszközzé válnak, ami megnehezíti a beruházók üzleti modelljeinek és exitstratégiáinak megtervezését.

Az önkormányzatok finanszírozási hiányát jelenleg a településrendezési szerződések bizonytalansága tükrözi, ami kiszámíthatatlanná és nehezen modellezhetővé teszi a beruházások üzleti tervét

– fogalmaztak a résztvevők.

Plázastop

A plázastop esetében a piaci szereplők jelentős része nem teljes szabályozatlanságot, hanem objektív, átlátható kritériumrendszert szeretne.

A plázastop jelenlegi, szubjektív alapokon nyugvó engedélyezési rendszere helyett olyan objektív mutatószámokon alapuló szabályozásra van szükség, amely megteremti a versenypiaci egyenlőséget

– hangzott el a panelben.

A szakértők szerint a teljes eltörlés önmagában kockázatos lenne, mert átfogó városfejlesztési koncepció nélkül kaotikus fejlesztések indulhatnának el, ugyanakkor a jelenlegi rendszer számos projektet blokkol, és az új márkák piacra lépését is hátráltatja.

Ki épít a következő 10 évben lakást?

A harmadik panel a lakásfejlesztési piac helyzetét vizsgálta. A lakáspiacban továbbra is jelentős rejtett tartalékok vannak, de a jelenlegi értékesítési tempó mérsékeltebb. Budapesten mintegy 10 ezer új építésű lakás szerepel a kínálatban, de a vevők egyre inkább a fizikailag elkészült vagy rövid időn belül átadható lakásokat keresik: a tervezőasztalról történő értékesítés nehezebbé vált.

Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatója és az IFK alelnöke moderátorként azt emelte ki, hogy a lakásfejlesztők számára a legfontosabb kérdés ma a kiszámíthatóság. „Egy lakóprojekt nem hónapokban, hanem években mérhető.

Ha közben alapvető adózási, támogatási vagy engedélyezési feltételek változnak, az nemcsak egy-egy fejlesztő üzleti tervét borítja fel, hanem az egész piac kínálati oldalát gyengíti

– mondta.

Kiss Gábor
alelnök, IFK, ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező
Kiss Gábor a budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskola, műszaki menedzser szakán főigazgatói dicsérettel végzet 1999-ben. Karrierjét 1995-ben a Balusztrád Kft.-nél kezdte, ahol közel 10 éves pályafutása s
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Uzsoki Máté, a SunDell résztulajdonosa szerint az elmúlt évtized növekedési környezete után új értékesítési helyzet alakult ki.

Az elmúlt tíz év folyamatos növekedése után most egy merőben új helyzethez kell alkalmazkodnunk: a korábbi, szinte automatikus értékesítéssel szemben ma már sokkal aktívabb és tudatosabb stratégiára van szükség a vevők megnyeréséhez

– fogalmazott.

Dr. Uzsoki Máté
SunDell, résztulajdonos
Dr. Uzsoki Máté, a SunDell résztulajdonosa. A Pécsi Tudományegyetem közgazdász szakán, később ugyanitt MBA-n és PhD-n, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mérnök-informatikus szak
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A lakáspiacon különösen felerősödött az árérzékenység. Miközben a budapesti átlagos újlakás négyzetméterára eléri az 1,9 millió forintot, az 1,7 millió forint alatti szegmens látványosan megerősödött, és a tranzakciók több mint felét adja. Ez közvetlenül összefügg az Otthon Start és más támogatott hitelkonstrukciók hatásával: bizonyos olcsóbb termékszegmensekben a hitellel vásárlók aránya 65-82 százalékot is elérhet.

A támogatások jövője mellett a társasházjogi és tulajdonszerzési kérdések is kulcsfontosságúak - mondta el Rózsahegyi Zsanett, a Láng Negyed és a Southblaze stratégiai igazgatója. „Mindkét forgatókönyvre fel kell készülnünk, de bízunk abban, hogy a megfizethető lakásvásárlást segítő támogatások valamilyen formában megmaradnak.

A fejlesztőknek ugyanakkor pontosan tudniuk kell, milyen társasházjogi és tulajdonszerzési keretek között kell dolgozniuk

– mondta.

Rózsahegyi Zsanett
Láng Negyed,  Southblaze, stratégiai igazgató
Az ország legnagyobb városfejlesztési beruházásának, Láng Negyed operatív irányítója. Aki több mint 2600 lakást, 68 000 négyzetméter irodát és a World Aquatics új székházát magában foglaló Láng Negyed
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Szerinte az állami támogatások megítélésekor külön kell választani a használt és az újlakások piacát. „A használt lakások állami támogatásának nemzetgazdasági haszna elenyésző, ezzel szemben az új építésű ingatlanok támogatása az áfabevételeken, a foglalkoztatottságon és az építőipari teljesítményen túl a fenntarthatóságot és az energiahatékonyságot is érdemben javítja” – hangsúlyozta.

Szintén az új építésű lakások támogatásának multiplikátorhatására hívta fel a figyelmet Hüse István jogász, az Indotek Group ingatlanfejlesztési igazgatója. „A használt lakáspiacon a támogatás döntően árakban csapódik le, míg az új építésű lakásoknál munkahelyeket, adóbevételeket, építőipari teljesítményt és energetikai megújulást is generál.

Ezért nem mindegy, hová irányítja az állam a forrásokat

– mondta.

Dr. Hüse István
Indotek Group, ingatlanfejlesztési igazgató, jogász
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett doktori oklevelet 2000-ben. Tanulmányai befejezése óta ingatlanfejlesztéssel, ingatlanhasznosítással és -üzemeltetéssel foglalkozik, valamint i
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Görög Áron Konstantin, a Cordia értékesítési igazgatója ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a keresletoldali támogatások könnyen áremelkedést és piaci torzulásokat okozhatnak, ha nem társul hozzájuk kínálatbővítés.

A jövőben sokkal inkább a kínálati oldal – így a telekvásárlás és a finanszírozási környezet – támogatására lenne szükség az előállítási költségek mérsékléséhez

– fogalmazott.

Görög Áron Konstantin
Cordia, értékesítési Igazgató
Görög Áron Konstantin 2011-ben csatlakozott a Cordiához, mint értékesítési és marketing igazgató. Pályáját az Otthon Centrum Project Consulting Kft.-nél kezdte 2004-ben, mint projekt értékesítő. Szakm
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A Cordia tapasztalatai szerint a prémium szegmensben a 3 százalékos támogatott hitel hatása korlátozott, miközben az olcsóbb használt lakások piacán hirtelen árnövekedést okozhat. Egyes energetikailag korszerűtlen, rossz állapotú ingatlanok ára is jelentősen emelkedett a támogatások hatására, ami nem feltétlenül segíti a lakásállomány megújulását.

Az a bizonyos 5%-os lakásáfa

A fejlesztők számára az egyik legfontosabb nyitott kérdés továbbra is az 5 százalékos lakásáfa jövője. A kedvezményes áfakulcs szabályozása 2015 és 2024 között többször módosult, miközben egy lakóprojekt előkészítése és megvalósítása többéves folyamat. A jelenlegi szabályok szerint az építési engedéllyel rendelkező projektek esetében 2030 végéig alkalmazható az 5 százalékos kulcs, de a fejlesztők szerint ha az új projektekre később visszaállna a 27 százalékos általános áfa, az megbénítaná a piacot. „A kiszámíthatóság hiánya önmagában is jelentős kockázatot jelent, hiszen egy lakóprojekt többéves előkészítést igényel, amihez elengedhetetlen, hogy a szabályozói és adózási feltételek hosszú távon stabilak maradjanak” – hangzott el a panelben.

A rozsdaövezeti és kiemelt beruházások szerepe szintén meghatározó lehet Budapest jövője szempontjából. A volt ipari területek rehabilitációja, így például a Láng-negyedhez hasonló projektek, jelentős lakásfejlesztési tartalékot hordoznak. Ezek ugyanakkor komoly műszaki és engedélyezési kockázatokkal járnak, a régi gyárépületek, kiszámíthatatlan alapozások és közműkapacitási korlátok miatt.

A bérlakáspiac intézményesítése, az újlakásépítés célzott támogatása, az energetikai korszerűsítés, a rozsdaövezeti fejlesztések felgyorsítása és a plázastop objektív újraszabályozása egyaránt olyan terület, ahol a szakma jelentős növekedési potenciált lát.

A résztvevők szerint azonban mindez csak akkor válhat valós beruházássá, ha a jogalkotó és a piac között fennmarad az érdemi, transzparens és folyamatos párbeszéd.

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