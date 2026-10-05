Kemény ütéseket kapott a turisztikai szektor, de nincs megállás: új brand jelent meg a magyar hotelpiacon

Turisztikai szenzációkban nem volt hiány az idei nyáron, elég csak a Bajnokok Ligája budapesti döntőjére vagy a Metallica dupla koncertjére gondolni, miközben a szomszédban dúló háború vagy a közel-keleti krízis hatásai is érezhetőek voltak a szezonon. Egy biztos, a piaci szereplők bizakodóak, a Radisson Hotel Group a hetekben adta át az ország első Radisson Individuals hoteljét, a Hotel Erzsébet City Center Budapestet a belvárosában, melynek átadójára a cégcsoport régiós terjeszkedésért felelős alelnöke, David Jenkins is ellátogatott, akit a régiós piaci eredményekről, a szállodaipar növekedési lehetőségeiről kérdeztünk. A hotel üzemeltetést továbbra is a jelenlegi tulajdonos Danubius Hotels látja el, melynek vezérigazgatójával, Kovács Balázzsal pedig az együttműködés részleteiről, az erős forint miatti bevételkiesésről és az új kormányzatnak címzett szakmai javaslatcsomagról beszélgettünk.

A közelmúltban felújított, 126 szobás Hotel Erzsébet City Center Budapest nyár végétől a Radisson Individuals brand égisze alatt működik tovább, amelynek ez lesz az első szállodája Magyarországon. Miért éppen most léptek a magyar piacra, és miben különbözik ez a brand a cégcsoport más almárkáitól?

David Jenkins: A cégcsoport magyarországi partnerével, a Danubius Hotels-szel hosszú, több mint két évtizedes együttműködésünk van - Radisson Blu Béke Hotel - és évek óta beszélgetünk arról, hogyan tudnánk új lehetőségeket feltárni. Ennek keretében látogattam meg tavaly a felújítás előtt álló Hotel Erzsébetet. Egyből láttam, hogy tökéletesen beleillik az Individuals márkánkba, amelyet még a COVID kezdetén hoztuk létre. A járvány idején, miközben hotelek zártak be, azon gondolkodtunk, hogyan tudjuk új hotelekkel bővíteni a portfóliónkat úgy, hogy a tulajdonosoknak ne kelljen sokat beruházniuk felújításra vagy áttervezésre ahhoz, hogy szigorú sztenderdek szerinti Radissonná váljon az ingatlan.

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Ezért létrehoztuk az Individuals brandet, amely egy szoft, azaz konverziós márka, sokkal nagyobb rugalmasságot kínálva a tulajdonosoknak: lehetővé teszi, hogy csatlakozzanak a foglalási rendszerekhez, a hűségprogramokhoz, a képzési programokhoz, a szolgáltatás szellemiségéhez, mindezt nagy beruházások nélkül. Rövidebb szerződéseket kötöttünk, átgondoltuk a kereskedelmi feltételeket, és igyekeztünk a lehető legrugalmasabbá tenni a tulajdonosok számára. Itt jellemzően nem új fejlesztésekről van szó, hanem olyan létező szállodákról, amelyek egyediségüknél fogva nem illenek bele a Radisson Blu, a Radisson Red vagy a Radisson Collection kategóriájába. A régióban Belgrádban nyílt az egyik legelső ilyen hotelünk, Romániában pedig nemrég nyitottunk Temesváron, most pedig Budapesten.

David Jenkins, a Radisson Hotel Group régiós terjeszkedésért felelős alelnöke.

A nemzetközi szakirodalom „asset light”- modellnek hívja az üzleti stratégiát, amelyben a szállodaláncok minimálisra csökkentik az ingatlanok tulajdonlását, és a növekedést inkább menedzsment-szerződésekkel, franchise-jogokkal érik el. Hogyan oszlanak meg ilyenkor az üzemeltetési és tulajdonosi feladatok?

D. J.: Többféle modellel dolgozunk, az egyik, ahogy ebben az esetben is, amikor egy tapasztalt tulajdonosa van az épületnek, akinek megvan a képessége az üzemeltetésre is. A Radisson Hotel Group közvetlen franchise-jogot ad a márka menedzselésére, biztosítjuk a hozzáférést a foglalási rendszerekhez, a hűségprogramokhoz, a képzésekhez, és a márka standardjaihoz. Ugyanebben a modellben működik évek óta a Radisson Blu Béke Hotel, Budapest is.

Egy másik modell, amikor a tulajdonosnak nincs tapasztalata, és akkor behozunk egy úgynevezett „white label” üzemeltetőt, aki vagy lízingeli, vagy menedzseli az ingatlant, mi pedig biztosítjuk a márkát. Így három szereplő osztozik a feladatokon: tulajdonos, üzemeltető és márka. Minden eset más és más, de

a kelet-közép-európai régióban és a Balkánon is egyre jellemzőbb az utóbbi, white label modell.

Hogyan látja a közép-kelet-európai piacot, milyen területeken várható további növekedési lehetőség?

D. J.: A régióban továbbra is Prága a legerősebb piac, majd Varsó és Budapest következik. Ez a három nagyváros vezet, de ez elsősorban a méretbeli és vállalati kereslet kérdése. Budapestben továbbra is látunk terjeszkedési potenciált, legközelebb a Radisson RED brandünket szeretnénk idehozni, amely egy felső kategóriás, bátrabb dizájnra épülő, fiatalokat megszólító lifestyle vonal.

Gazdasági szempontból egyértelműen a franchise modell az, ami a növekedést hajtani fogja, mégpedig az említett white label alapon.

A Radisson Hotel Group ritkán üzemelteti közvetlenül szállodáit – Lengyelországban van két saját hotelünk – de ez egy globális trend, ha megnézzük a legnagyobb szállodaláncokat, ott is azt látjuk, hogy a hotelek 80-90 százaléka franchise alapon működik.

Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója és David Jenkins.

Volt-e az új brand bevezetésének időzítésében szerepe a magyarországi politikai fordulatnak?

D. J.: Az elmúlt három és fél évben három szállodát nyitottunk meg Magyarországon, ezeket a döntéseket szakmai alapon hoztuk, nincs összefüggésben a lokális politikai eseményekkel.

Kovács Balázs: A kormányzati stratégiából fakadó kockázatokat a tulajdonos és az üzemeltető viseli, ebben az esetben a Danubius Hotels, nem a nemzetközi brand. Az elmúlt bő másfél évtizedben akadtak kihívások, de az angol tulajdonosi hátterünk tőkeerejére és a jövedelemtermelő képességünkre támaszkodva képesek voltunk az elmúlt öt évben 50 milliárd forintot költeni fejlesztésekre, ebből 10 milliárdot csak az elmúlt közel egy évben, mindezt állami támogatás nélkül, saját és piaci forrásokból.

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Tehát alapvetően nem határozza meg a működési stratégiánkat egy kormányváltás, ugyanakkor kétségtelen, hogy az új politikai klímának köszönhetően a tranzakciós piac megnyílhat, ami ösztönzi a további növekedést. Budapesten jelenleg a szabadidős utazás a meghatározó, legyen szó egyéni vagy csoportos vendégekről, azonban

a kormányváltás és a külföldi befektetők megnövekedett bizalma az ország iránt segíthet a vállalati utazási szegmens felépítésében.

Ez segíthetne a csendesebb, holtszezonokban, amikor nincsenek rendezvények, és a szabadidős turizmus nem tölti meg a szállodákat.

Milyen előnyökkel jár a Danubius Hotels számára egy ilyen franchise üzleti modellhez való csatlakozás?

K. B.: A legkézenfekvőbb a márkán keresztül a láthatóság és a disztribúciós hálózat elérése. A Danubius szállodalánc leginkább belföldre koncentrál, amíg a Radisson Hotel Group globális hozzáférést biztosít az utazókhoz, ami kritikus fontosságú. A disztribúciós környezet például beszerzési előnyt ad, akár árukról, akár más szolgáltatásokról van szó. Ami még ennél is értékesebb, hogy a Radisson mérete révén képesek vagyunk jobb jutalékszinteket kialkudni az online utazási ügynökségekkel, vagy az olyan platformokkal, mint például a Booking.com.

Emellett arra számítunk, hogy a márka révén emelkedni fognak az átlagárak, valamivel magasabban tudjuk majd pozícionálni a szállodát, ami extra bevételt jelenthet.

A hűségprogram szintén hajtóerő: a Radisson Rewards programmal a Radisson a közvetlen csatornák felé tudja terelni a foglalásokat az utazási ügynökségek helyett, ahol ismét jutalékot takarítunk meg. Ez tehát bevételi és költségelőny eredményezhet mindkét oldalon, ami végső soron profitba fordul. Mint minden franchise esetében, franchise-díjat fizetünk, és ezt a díjat ki kell termelni, olyan üzleti működést próbálunk létrehozni, amely mindkét fél számára előnyös.

Egy korábbi interjú kapcsán kitért arra, hogy az erős forint nem várt nehézséget jelent az egész turisztikai szektor számára. Hogyan látja most, hogy fog alakulni az idei szezon?

K. B.: A forint árfolyama minden exportorientált vállalat, különösen a szállodák számára ellenszelet jelent.

Ha euróban nézzük a forgalmat, a város kiválóan teljesít, kétszámjegyű növekedést látunk. Csakhogy végső soron forintban jelentkeznek a költségeink, hiszen forintban fizetünk adót, forintban fizetjük az alkalmazottakat.

Ez a piac egyik sajátossága, ez mindig is így volt, korábban is voltak az árfolyamkilengésekből adódóan korrekciók, de soha nem tapasztaltunk még ilyen mértékű forinterősödést. Sőt, korábban épphogy egy folyamatos leértékelődés volt jellemző, ezzel szemben az elmúlt 12 hónapban egy nagyon gyors, 12-13%-os felértékelődést láttunk. Ez keményen sújtja minden exportvállalat eredményét, beleértve a szállodákat is.

De nem a hiányzó vendégekről vagy a desztináció népszerűségének csökkenéséről van szó, hanem a devizaárfolyamról. Összességében nem volt rossz a szezon, az alapok kiválóak. Ez egy csodálatos város, amely rendkívül sokszínű kínálattal rendelkezik a nemzetközi piac felé.

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Hogyan alakult a régiós piac, ahol nem kellett számolni az árfolyamerősödésből fakadó kényelmetlenséggel?

K. B: A közel-keleti válság egész Kelet-Közép-Európára rányomta a bélyegét, nagyjából 4500-5000 vendégéjszaka esett ki az onnan érkező utazók elmaradása miatt, különösen Izraelből. A közel-keleti válság előtt a régió országai közül Izraelből érkezett a legtöbb járat, ez nullára esett vissza. Ugyanakkor lenyűgöző, milyen gyorsan visszapattant a piac, most ismét több mint 60 járat jön hetente, és megint Izrael áll az első helyen. Júniusban közvetlen American Airlines járatok indultak Budapestre Philadelphiából, amely nem feltétlenül jelent nagy különbséget az utasok számában, hiszen az amerikaiak túlnyomó többsége továbbra is átszállással utazik Budapestre, de a láthatóság az, ami számít. Ha az Egyesült Államok legnagyobb légitársasága indít egy új járatot, akkor reklámot és publicitást tesznek mögé, ott pedig jelentkezik egy a tovagyűrűző, pozitív hatás.

Ez más, például távol-keleti járatok esetében is elmondható, amelyek együttesen segítettek ellensúlyozni a közel-keleti válság és az ukrajnai háború hatását. Az orosz vendégek teljesen elmaradnak, és értelemszerűen Ukrajnából is csak nagyon korlátozott számban érkeznek.

Ezek a hatások az egész régióra érvényesek, a különbség inkább az utazás típusából fakad: Varsóban például egyre inkább dominál a vállalati jellegű turizmus, tehát sokkal inkább az üzleti szegmensre támaszkodik a növekedés.

Néhány hete számos szakmai szervezet – köztük a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége – javaslatcsomagot terjesztett elő a turizmus fellendítése érdekében. Érkezett-e erre kormányzati reakció azóta?

K. B.: A Magyar Turisztikai Ügynökség új vezetése augusztus 1-jétől van hivatalban, rendkívüli lenne, ha már lett volna lehetőségük áttekinteni ezeket a javaslatokat. De elindult egy nagyon pozitív párbeszéd, amibe bevonják a turisztikai ipar érintett szereplőit, találkoznak az emberekkel, meghallgatják a problémákat és az ötleteket, konszolidálják és szintetizálják őket. Úgy gondolom, a következő néhány hónapban lesz idő a válaszra, nem vagyok türelmetlen ezzel kapcsolatban. Az új csapatnak fel kell állnia, ki kell dolgoznia a stratégiát, majd munkához kell látnia. Az ilyen átmeneti időszakok mindig okoznak fennakadásokat, de mindannyian bizakodóak vagyunk.

A cikk megjelenését a Danubius Hotels támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

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