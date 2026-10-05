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Magyarországra költözteti európai gyártását a patinás amerikai cég
Ingatlan

Magyarországra költözteti európai gyártását a patinás amerikai cég

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Magyarországra, a pátyi HelloParks PT5 csarnokába helyezi át legnagyobb európai kábelgyárát az amerikai Belden. A hálózati infrastruktúrát gyártó vállalat a hollandiai és a hazai gyártási kapacitásait vonja össze a 42 ezer négyzetméteres létesítményben, ahol a termelés várhatóan 2028 elején indul el - írta közleményében a HelloParks.
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Információ és jelentkezés

A több mint 120 éves múltra visszatekintő cég a mostani bérleti szerződéssel az ipari ingatlanfejlesztő eddigi legnagyobb bérlőjévé vált. A mintegy 40 ezer négyzetméteres ipari és raktárterületet, valamint kétezer négyzetméternyi irodát magában foglaló bázis

átveszi a vállalat hollandiai termelését,

integrálva azt a jelenleg a budapesti Duna-Kábel Kft.-n keresztül zajló hazai tevékenységgel.

PT5 DJI_0233-retus

A bérleti konstrukció keretében a létesítményt teljes mértékben a kábelgyártás speciális műszaki igényeire szabják.

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  • Az épületben külön frisslevegő-utánpótló rendszert építenek ki,
  • módosítják a fűtésszabályozást,
  • az ipari padlóba pedig a nehéz gyártóberendezésekhez elengedhetetlen gépalapokat integrálnak.

A Budapest nyugati agglomerációjában, az M1-es autópálya mellett fekvő ipari park negyedik épületét, a PT5 raktárcsarnokot 2026 első negyedévében adták át. A legmagasabb fenntarthatósági minősítésekkel rendelkező, energiahatékony hőszivattyús és napelemes rendszerrel felszerelt épületbe olyan nagyvállalatok mellé érkezik a Belden, mint a dm, a DHL vagy a Gebrüder Weiss.

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Címlapkép forrása: HelloParks

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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