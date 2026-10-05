Megrohamozták a nagybefektetők ezt a szálláspiacot: teljesen átalakulhat az európai turizmus

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Az elmúlt másfél évben több nagy befektetési társaság is jelentős összegeket fektetett az európai hostelágazatba, amely gyorsabban növekszik, mint a hagyományos szállodapiac. A JLL ingatlan-tanácsadó cég által összesített CoStar-adatok szerint az augusztussal záruló tizenkét hónapban a száznál több vendéget befogadni képes, nagyméretű hostelek száma Európában 13 százalékkal, 83-ra nőtt, ami meghaladja a szállodák és más szállástípusok bővülési ütemét.

A mintegy ezermilliárd dollárnyi vagyont kezelő Brookfield tavaly 776 millió euróért vásárolta meg a londoni székhelyű Generator Hostels európai üzletágát. Az L&G Proprium ingatlanbefektető cég 2023-ban szerezte meg a német A&O Hostels láncot, amely idén áprilisban 874 millió eurós finanszírozást kapott az Apollótól.

Mindkét hálózat a jelenlegi kapacitás megduplázását tervezi.

A Generator 2030-ra 30 európai hostelre bővítené a portfólióját, míg az A&O öt éven belül szeretné megkétszerezni a több mint negyven egységből álló hálózatát.

A befektetők számára több tényező is vonzóvá teszi a szektort:

a hostelek személyzeti költségei alacsonyabbak, mivel jellemzően nem kínálnak szobaszervizt,

az alacsony árazás pedig ellenállóbbá teszi őket a gazdaság visszaesésével szemben.

A Generator úgynevezett "poshtel" koncepciója alacsony költségek mellett kínál olyan modern dizájnt és szolgáltatásokat – például tetőteraszokat és kávézókat –, amelyek inkább a butikszállodákra jellemzők. A Brookfield szakemberei szerint

a "Z" generáció kulcsfontosságú célcsoport, mivel tagjai többet szeretnének utazni, mint az elődeik, viszont kevesebb a pénzük.

Az A&O 2027 közepére tervezi megnyitni Európa leendő legnagyobb hostelét. Egy berlini irodaépületet alakítanak át 2500 férőhelyes szálláshellyé egy 40 millió eurós beruházás keretében.

A kihasználatlan irodaépületek az utóbbi években fontos növekedési forrást jelentettek az ágazat számára.

Oliver Winter, az A&O vezérigazgatója rámutatott, hogy a nagy irodaházak szállodává alakítása nehézkes, mivel minden szobához külön vízvezetéket és természetes fényt kell biztosítani. A hostelek viszont a változó méretű hálótermeikkel jobban alkalmazkodnak az épületek adottságaihoz.

A szektort a tömegturisztikai szereplők is felfedezték: a brit Jet2 utazásszervező 2025-ben indította el első, hostelekre épülő csomagajánlatait, hogy elérje a fiatalabb és árérzékenyebb ügyfeleket. Persze nem mindenki lelkesedik a hálózatosodó hostelekért: a kritikusok szerint a professzionalizálás éppen azt a helyi, autentikus hangulatot ássa alá, amiért sok utazó eredetileg a hosteleket választotta.

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