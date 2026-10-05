Megtört az a kis lendület is: rég nem látott mélypontra zuhant a magyar lakásépítési engedélyek száma

A KSH friss adatai szerint augusztusban látványosan visszaesett az építési szándék: a létesítendő lakások száma 1512 volt, ami közel 29%-os csökkenést jelent a júliusi számhoz képest. Éves alapon is gyengébb a kép: 2025 augusztusában még 1835 lakás létesítését jelezték.
Különösen beszédes, hogy ennél kevesebb létesítendő lakást legutóbb 2025 januárjában regisztráltak, amikor 1291 volt a mutató. Vagyis
az augusztusi adat több mint másfél éves mélypontnak tekinthető;
a tavaly júniusi 1546-os érték ugyan közel állt hozzá, de még az is meghaladta a mostani szintet. A friss adat így megtöri az év első felében látott viszonylag erősebb képet, amelyet különösen a januári és márciusi kiugró számok támogattak.
A visszaesés mögött az otthon startos kiemelések felfüggesztésének hatása is megjelenhetett. A fejlesztők egy része ráadásul vélhetően kivár az új projektek engedélyeztetésével vagy piacra vitelével, amíg tisztábban nem látszik, hogy a támogatási rendszer, a lakásáfa, a keresleti feltételek és az állami ösztönzők milyen irányba mozdítják el a lakáspiacot. A törvényi változások bejelentése gyakran nem azonnal a tényleges építkezésekben, hanem először az engedélyezési és beruházásindítási döntésekben jelenik meg: a beruházók ilyenkor mérlegelik, hogy érdemes-e előrehozni, elhalasztani vagy áttervezni egy-egy projektet.
A létesítendő lakóépületek száma augusztusban 828 volt, ami júliushoz képest csökkenés, de éves alapon enyhe emelkedést jelent a 2025 augusztusi 813 után.
Az egylakásos lakóépületek száma 654-re nőtt az egy évvel korábbi 601-ről, ezzel párhuzamosan az épületek tervezett alapterülete 174,6 ezer négyzetméterre esett vissza.
Mindez arra utal, hogy a kereslet nem tűnt el a piacról, inkább átrendeződött: a családi házas, kisebb volumenű építkezéseket a kedvezményes finanszírozás és az állami támogatások továbbra is segítik, miközben a nagyobb társasházi fejlesztéseknél erősebb lehet a kivárás. Összességében az augusztusi adat azt mutatja, hogy
elsősorban a nagyobb volumenű lakásprojektekből engedélyeztek kevesebbet,
miközben a támogatott hitelek által hajtott, kisebb léptékű építkezések relatíve ellenállóbbnak bizonyulhattak.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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