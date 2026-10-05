Megtört az a kis lendület is: rég nem látott mélypontra zuhant a magyar lakásépítési engedélyek száma

Augusztusban látványosan visszaesett a lakásokra kiadott építési engedélyek száma: havi összevetésben közel 29, éves alapon pedig 18 százalékos csökkenést jelent. Az adat több mint másfél éves mélypontnak számít, megtörve az év első felében tapasztalt kedvezőbb tendenciát és mutathatják az otthon startos kiemelések felfüggesztésének hatását és az általánosan jellemző kivárást a piacon. Az egylakásos lakóépületek száma éves alapon nőtt, ami egybevág az állami támogatott vidéki lakóház-építések megugrásával. Összességében az adat jól mutatja, hogy elsősorban a nagyobb volumenű lakásprojektekből engedélyeztek kevesebbet augusztusban.

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A KSH friss adatai szerint augusztusban látványosan visszaesett az építési szándék: a létesítendő lakások száma 1512 volt, ami közel 29%-os csökkenést jelent a júliusi számhoz képest. Éves alapon is gyengébb a kép: 2025 augusztusában még 1835 lakás létesítését jelezték.

Különösen beszédes, hogy ennél kevesebb létesítendő lakást legutóbb 2025 januárjában regisztráltak, amikor 1291 volt a mutató. Vagyis

az augusztusi adat több mint másfél éves mélypontnak tekinthető;

a tavaly júniusi 1546-os érték ugyan közel állt hozzá, de még az is meghaladta a mostani szintet. A friss adat így megtöri az év első felében látott viszonylag erősebb képet, amelyet különösen a januári és márciusi kiugró számok támogattak.

A visszaesés mögött az otthon startos kiemelések felfüggesztésének hatása is megjelenhetett. A fejlesztők egy része ráadásul vélhetően kivár az új projektek engedélyeztetésével vagy piacra vitelével, amíg tisztábban nem látszik, hogy a támogatási rendszer, a lakásáfa, a keresleti feltételek és az állami ösztönzők milyen irányba mozdítják el a lakáspiacot. A törvényi változások bejelentése gyakran nem azonnal a tényleges építkezésekben, hanem először az engedélyezési és beruházásindítási döntésekben jelenik meg: a beruházók ilyenkor mérlegelik, hogy érdemes-e előrehozni, elhalasztani vagy áttervezni egy-egy projektet.

A létesítendő lakóépületek száma augusztusban 828 volt, ami júliushoz képest csökkenés, de éves alapon enyhe emelkedést jelent a 2025 augusztusi 813 után.

Az egylakásos lakóépületek száma 654-re nőtt az egy évvel korábbi 601-ről, ezzel párhuzamosan az épületek tervezett alapterülete 174,6 ezer négyzetméterre esett vissza.

Mindez arra utal, hogy a kereslet nem tűnt el a piacról, inkább átrendeződött: a családi házas, kisebb volumenű építkezéseket a kedvezményes finanszírozás és az állami támogatások továbbra is segítik, miközben a nagyobb társasházi fejlesztéseknél erősebb lehet a kivárás. Összességében az augusztusi adat azt mutatja, hogy

elsősorban a nagyobb volumenű lakásprojektekből engedélyeztek kevesebbet,

miközben a támogatott hitelek által hajtott, kisebb léptékű építkezések relatíve ellenállóbbnak bizonyulhattak.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio