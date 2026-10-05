21°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Mélyrepülésben a luxusingatlanok: évtizedes mélypontra került a külföldi milliárdosok egykori fellegvára
Ingatlan

Mélyrepülésben a luxusingatlanok: évtizedes mélypontra került a külföldi milliárdosok egykori fellegvára

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A londoni luxusingatlanok értéke a 2014-es csúcshoz képest nominálisan 27 százalékkal esett vissza, reálértéken számolva pedig már közel 50 százalékos a csökkenés – derül ki a Savills ingatlantanácsadó cég adataiból és a Bloomberg elemzéséből.
Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

A Savills londoni prémiumingatlan-indexe több mint egy évtizede került leszállóágba, miután George Osborne akkori pénzügyminiszter 2014-ben megkezdte a legdrágább ingatlanokat terhelő illetékek jelentős emelését. Azóta az egymást követő kormányok további pótadókkal sújtották a bérbeadókat, a második otthont vásárlókat, a külföldi vevőket, valamint a cégen keresztül szerződőket.

A Brexit, a pandémia, a növekvő vagyonadók és London szupergazdagok körében betöltött központi szerepének meggyengülése tovább mélyítette a piaci válságot.

Ha az árak stagnálnak és az infláció a jelenlegi ütemben folytatódik, a reálértéken mért visszaesés a jövő év első hónapjaiban elérheti az 50 százalékot a 2014-es csúcshoz képest. A Savills legfrissebb előrejelzése szerint nominális áremelkedés legkorábban 2028-ban várható.

Valószínűleg nincs meg az az ösztönző erő, ami fellendülést hozhatna

Még több Ingatlan

Megtört az a kis lendület is: rég nem látott mélypontra zuhant a magyar lakásépítési engedélyek száma

Kemény ütéseket kapott a turisztikai szektor, de nincs megállás: új brand jelent meg a magyar hotelpiacon

Elérte a válság a mesésen gazdag királyságot: egymás után állítják le a felfoghatatlan luxusberuházásokat

– mondta Lucian Cook, a Savills lakóingatlan-kutatási részlegének vezetője, hozzátéve, hogy a régóta várt helyreállást az illetékek is visszafogják.

A dollárban számító vevők számára a kép még kedvezőtlenebb, ugyanis a font gyengülése miatt az amerikai vásárlók szemszögéből a nominális áresés 40 százalékos, az amerikai inflációval korrigálva pedig már 58 százalékot ér el.

Ez azt jelenti, hogy az árak rendkívül kedvezőek

– jegyezte meg Cook.

A visszaesés mértékét jól szemlélteti, hogy a kensingtoni Academy Gardens egyik lakása nemrég mintegy 10 millió fontért kelt el, ami nagyjából a fele annak az árnak, amelyen 2007-ben kínálták – közölte Sami Robertson, a Harwood Advisory alapítója.

Kapcsolódó cikkünk

Végzetes csapást mérhet a klímaváltozás a patinás luxusházakra, ha nem változtatnak gyorsan a szabályokon

Váratlan fordulat a luxusingatlanok európai piacán: az Egyesült Államokból érkező gazdagok vették át az uralmat

Barcelona és London a topon, komoly fellendülés előtt a budapesti szállodapiac

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn
Kemény ütéseket kapott a turisztikai szektor, de nincs megállás: új brand jelent meg a magyar hotelpiacon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility