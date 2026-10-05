Mélyrepülésben a luxusingatlanok: évtizedes mélypontra került a külföldi milliárdosok egykori fellegvára

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A Savills londoni prémiumingatlan-indexe több mint egy évtizede került leszállóágba, miután George Osborne akkori pénzügyminiszter 2014-ben megkezdte a legdrágább ingatlanokat terhelő illetékek jelentős emelését. Azóta az egymást követő kormányok további pótadókkal sújtották a bérbeadókat, a második otthont vásárlókat, a külföldi vevőket, valamint a cégen keresztül szerződőket.

A Brexit, a pandémia, a növekvő vagyonadók és London szupergazdagok körében betöltött központi szerepének meggyengülése tovább mélyítette a piaci válságot.

Ha az árak stagnálnak és az infláció a jelenlegi ütemben folytatódik, a reálértéken mért visszaesés a jövő év első hónapjaiban elérheti az 50 százalékot a 2014-es csúcshoz képest. A Savills legfrissebb előrejelzése szerint nominális áremelkedés legkorábban 2028-ban várható.

Valószínűleg nincs meg az az ösztönző erő, ami fellendülést hozhatna

– mondta Lucian Cook, a Savills lakóingatlan-kutatási részlegének vezetője, hozzátéve, hogy a régóta várt helyreállást az illetékek is visszafogják.

A dollárban számító vevők számára a kép még kedvezőtlenebb, ugyanis a font gyengülése miatt az amerikai vásárlók szemszögéből a nominális áresés 40 százalékos, az amerikai inflációval korrigálva pedig már 58 százalékot ér el.

Ez azt jelenti, hogy az árak rendkívül kedvezőek

– jegyezte meg Cook.

A visszaesés mértékét jól szemlélteti, hogy a kensingtoni Academy Gardens egyik lakása nemrég mintegy 10 millió fontért kelt el, ami nagyjából a fele annak az árnak, amelyen 2007-ben kínálták – közölte Sami Robertson, a Harwood Advisory alapítója.

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