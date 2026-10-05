Teljesen bekebelezheti a lengyel ingatlanóriást a magyar cégcsoport

Leányvállalatán keresztül mintegy 68 milliárd forintnak megfelelő zlotyért vásárolná ki lengyel érdekeltsége, az Echo Investment kisebbségi tulajdonosait a magyar WING ingatlancsoport - közölte a vállalat. A tranzakció eredményeként Lengyelország legnagyobb ingatlanfejlesztője három évtized után távozhat a varsói tőzsdéről.

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A WING többségi tulajdonában lévő Lisala október 3-án jelentette be a lengyel pénzügyi felügyeletnek, hogy nyilvános vételi ajánlatot tesz az Echo Investment még nem a birtokában lévő részvényeire. A felkínált vételár elmarad az aktuális piaci árfolyamtól - írta meg a Népszava.

A Lisala jelenleg a részvények 62,37 százalékát birtokolja, a fennmaradó 37,63 százalékos részesedésért pedig részvényenként 5,20 zlotyt, átszámítva körülbelül 437 forintot kínál.

Az ajánlati ár mintegy 4,4 százalékkal alacsonyabb a bejelentést megelőző, 5,44 zlotys tőzsdei záróárfolyamnál. A kivásárlás sorsa döntően a főbb lengyel intézményi befektetőkön múlhat, mivel az NN OFE és az Allianz OFE nyugdíjalapok együttesen a vállalat közel ötödét birtokolják.

A WING még 2019-ben szerzett többségi részesedést az 1996 óta tőzsdén jegyzett, a lakó-, kereskedelmi és irodai ingatlanok piacán egyaránt meghatározó Echo Investmentben. A WING a szigorú tőkepiaci tájékoztatási szabályokra hivatkozva egyelőre nem közölt információt az esetleges tőzsdei kivezetésről, illetve a finanszírozási háttérről, de a folyamat későbbi szakaszaiban bővebb tájékoztatást ígért.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Portfolio