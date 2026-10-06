Egyre kevésbé védenek meg a brutális melegtől a magyar otthonok

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Mindenki emlékszik az idei nyárra, és arra is, hogy már nem egy-egy kivételes nap kellemetlensége az irdatlan hőség. Míg az 1961 és 1990 közötti időszakban átlagosan évi 14-15 olyan napunk volt, amikor a hőmérséklet meghaladta a 30 Celsius-fokot, a 2021-2025 közötti időszakra ez a szám 46 fölé ugrott, a tartós hőhullámok hossza pedig drasztikusan megnőtt.

Azt, hogy ebből a hőségből mennyi jut be az otthonokba, és azt miként élik meg az emberek, egy közel 1500 fős, reprezentatív kutatás vizsgálta. A BME kutatói, Szagri Dóra és Szalay Zsuzsa rámutattak, hogy a lakóhely típusa alapvetően meghatározza a nyári komfortérzetet:

a családi házakban és a falvakban élők többsége viszonylag elégedett a belső hőmérséklettel,

és a falvakban élők többsége viszonylag elégedett a belső hőmérséklettel, a fővárosiaknak kevesebb mint fele mondhatja el ugyanezt. A legrosszabb helyzetben a panelépületek és a tízlakásosnál nagyobb társasházak lakói vannak, ahol tízből hatan szenvednek a nyári melegtől.

Bár az újabb építésű, illetve a régi, vastag falú vályogházak jobban teljesítenek,

a sűrű városi beépítés, a tájolás és az árnyékolás hiánya sokat ront a helyzeten.

Természetesen a leginkább szenvedő társasházi lakók vetik be a legtöbb védekezési praktikát. Az árnyékolás és az éjszakai szellőztetés a leggyakoribb védekezési mód, utóbbi azonban sok nagy társasházban fizikai képtelenség, hiszen az egyetlen homlokzatra nyíló lakásokban nem lehet átszellőzést, kereszthuzatot biztosítani, a városi zaj és szmog pedig tovább nehezíti a nyitott ablak melletti alvást. A nappal teljesen zárt lakás pedig gyorsan a levegőminőség romlásához vezethet.

A felmérésből az is kiderült, hogy bár a lakosság komoly problémának tartja a hőséget, a hivatalos riasztások ritkán ösztönöznek valódi cselekvésre: az emberek felének napi rutinján semmit sem változtat egy hőségriadó. Ennek oka nagyrészt a kommunikációban keresendő, hiszen az általános figyelmeztetések helyett konkrét, az adott élethelyzetre szabott tanácsokra lenne szükség, például arra, hogy mikor érdemes árnyékolni, vagy hol találhatók a közelben hűtött közösségi terek.

2026 őszén itt az idő, hogy levonjuk az elmúlt időszak tanulságait, és időben felkészüljünk a következő év hőhullámaira - figyelmeztetnek a cikk írói. A jövőbeli épületfelújításoknál a nyári felmelegedés elleni védelmet is be kell építeni a tervekbe.

A hőszigetelés csak akkor ér valamit nyáron, ha megfelelő külső árnyékolással, modern üvegezésű ablakokkal és jól szabályozható szellőzéssel párosul.



Az egyre szélsőségesebb klíma miatt az otthonunk hamarosan az egészségünket is veszélyeztetheti. A lakosság többsége már most is mindent megtesz a hőség ellen, amit a lakása adottságai megengednek. A következő lépés, hogy a környezet zöldítésével és a célzott lakásfelújításokkal maguk az épületek is több lehetőséget adjanak a túlélésre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images