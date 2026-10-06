Megremegtek a vevők Amerikában - Bajban vannak, akik lacsonyabb finanszírozási költségek mellett ütötték le a vételárat

A probléma gyökere, hogy a vevők még az év korábbi szakaszában, alacsonyabb finanszírozási költségek mellett állapodtak meg a vételárban, ám a megállapodás és a tranzakció lezárása közötti – jellemzően fél-egy éves – időszakban a hitelkamatok jelentősen megugrottak. A nyár végi hozamemelkedést követően a helyzetet tovább súlyosbította, hogy a Fed szeptemberben 25 bázispontos kamatemelést hajtott végre, és további szigorítást helyezett kilátásba.
Az emelés óta alig telt el pár nap, és már özönlenek a megkeresések az árak újratárgyalásáról
– idézi a cikk Jeff Powerst, a Cushman & Wakefield ügyvezető igazgatóját.
A jelenség a konkrét ügyletek szintjén is tetten érhető: a floridai Eastham Capital egy mintegy 200 lakásos, középnyugati ingatlant vásárolt volna meg körülbelül 20 millió dollárért, ám a foglaló befizetése előtt a hitelfelvételi költségek több mint 0,6 százalékponttal megugrottak.
A cég végül a visszalépés belengetésével 600 ezer dolláros árengedményt harcolt ki.
Hasonlóan járt a Medalist Diversified is egy dél-karolinai kiskereskedelmi ingatlan eladásakor, ahol a nyári kamatemelkedés hatására a vevő kedvezményt követelt,
így végül 100 ezer dollárral olcsóbban, 10,1 millió dollárért zárták le a tranzakciót szeptemberben.
A kereskedelmiingatlan-piac korábban már az éledezés jeleit mutatta, hiszen az új kínálat visszaesése, a dolgozók irodákba való visszatérése és a kamatok korábbi stabilizálódása egyaránt segítette az ingatlanértékek növekedését. A kamatok hirtelen megugrása azonban derékba törte ezt a kilábalást. Augusztus vége óta – amikortól a kamatok meredekebb emelkedésbe kezdtek – a FTSE Nareit All Equity REITs index több mint 8 százalékot esett, miközben az S&P 500 egy százalékkal erősödött.
A nehézségek túlmutatnak az egyes ügyleteken. A Trepp adatai szerint augusztusban a kereskedelmi jelzálogfedezetű értékpapírokba csomagolt hitelek 11,42 százalékát már speciális hitelkezelők kezelték, ami 2013 februárja óta a legmagasabb arány, és arra utal, hogy egyre több hitelfelvevő küzd törlesztési nehézségekkel, vagy képtelen refinanszírozni a lejáró hiteleit. Az alacsonyabb ingatlanértékek és a csökkenő tranzakciószám az adóbevételeket – köztük az ingatlanadót és a vagyonszerzési illetéket – is visszavetik, míg a magasabb kamatkörnyezet megnehezíti a fejlesztők elvárt hozamainak elérését, ami a teljes építőipari keresletre rányomja a bélyegét.
Némi bizakodásra adhat okot, hogy a hitelezők és a befektetési alapok továbbra is bőséges tőkével rendelkeznek. A New York-i Northwind Group nemrég egy 208 millió dolláros, első ranghelyi jelzáloghitelt nyújtott egy brooklyni irodaház lakóingatlanná történő átalakítására; az ügyletért éles verseny folyt a bankok és a magánhitelezők között. A cég alapítója, Ran Eliasaf szerint
a magasabb kamatkörnyezet ugyan drágította a forrásokat és óvatosabb értékbecslésekhez vezetett, de a hitelfelvevők forráshoz jutási képességét nem ásta alá.
Ugyanakkor a piacon érezhetően nőtt a bizonytalanság, és egyes hitelezők már visszalépnek: egy észak-karolinai, több mint 90 százalékban bérbe adott üzletközpont 45 millió dolláros építési hiteléből például az egyik résztvevő bank a megváltozott piaci körülményekre hivatkozva kiszállt.
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