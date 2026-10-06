Megtört a jég: a főváros több részén is olcsóbbak lettek a lakások

Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése Magyarországon, Budapesten pedig további árcsökkenést mutatnak a legfrissebb adatok. Az éves drágulás üteme országosan 8,2, a fővárosban mindössze 3,3 százalékra lassult, ami rég nem látott visszafogottságot jelent a piacon. Mind a nyolc magyarországi régióban is lassult az áremelkedés vagy csökkentek az árak, ami 2015 óta csak háromszor fordult elő.

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Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése az ingatlan.com lakásárindexe szerint: országosan az augusztusi 0,4 százalékos havi drágulást stagnálás (0,0%) követte. Budapesten az előző havi 0,7 százalékos csökkenés után további 0,2 százalékkal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2, a fővárosban 3,3 százalékra lassult, ami satufékezésnek felel meg a lakáspiacon.

Rég nem látott ütemre lassult a drágulás – csak négyszer volt ilyen az elmúlt 10 évben

Az országos éves drágulás 2024 decembere óta nem volt ilyen alacsony, Budapest pedig 2024 februárja óta nem mutatott a mostanihoz hasonló visszafogott áremelkedést. Szeptemberben Budapest mellett

Pest megyében és Észak-Alföldön is csökkentek az árak, rendre 0,6 és 1,2 százalékkal.

megyében és is csökkentek az árak, rendre 0,6 és 1,2 százalékkal. Dél-Alföldön szinte megállt az eddigi tempós drágulás: az augusztusi 2,2 százalékos havi emelkedés után szeptemberre mindössze 0,1 százalékkal kerültek többe a lakások.

szinte megállt az eddigi tempós drágulás: az augusztusi 2,2 százalékos havi emelkedés után szeptemberre mindössze 0,1 százalékkal kerültek többe a lakások. Közép-Dunántúlon 1,5,

1,5, Dél-Dunántúlon 0,9,

0,9, Észak-Magyarországon 0,6 százalékos havi drágulást mutatott az árindex.

0,6 százalékos havi drágulást mutatott az árindex. Nyugat-Dunántúlon továbbra is stagnáltak az árak,

továbbra is stagnáltak az árak, Budapesten pedig kisebb lett az árcsökkenés.

A 2025 novemberi rekordszintű éves drágulási szinthez képest valamennyi régióban mérséklődött az áremelkedés. A lassulást a magas tavalyi bázis is erősíti: az Otthon Start program indulásakor, 2025 szeptemberében országosan egyetlen hónap alatt 2,8 százalékkal emelkedtek az árak, idén szeptemberben viszont már stagnáltak.

Budapest behúzta a satuféket: hat kerületben is csökkent a négyzetméterár

Az ingatlan.com összeállítása bemutatja emellett azt is, hogy október elején milyen árak jellemzik a használt eladó lakások és házak piacát.

A fővárosban a négyzetméterárak középértéke 1,41 millió forint, ami csupán 2 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

Hat kerületben azonban csökkent a mediánérték: a IX.-ben 2,7, a III.-ban 1,9, az V.-ben 1,8, a XII.-ben 1,7, a XI.-ben 1,5, a XIII.-ban 0,5 százalékkal. Ezzel szemben a XXII., XVII., XXIII. és XVIII. kerületben 10–12 százalékos drágulás történt.

A legdrágább továbbra is az V. kerület, de az 1,99 millió forintos belvárosi medián négyzetméterár már a kétmilliós határ alatt marad. Utána következik az árlista tetején az I. és a XII. kerület 1,87 millió, illetve 1,75 milliós medián négyzetméterárral. A legolcsóbb kerületek közé a XXIII., a XXI. és a XX. tartozik, sorrendben 958 ezer, 1,02 millió és 1,03 millió forinttal.

Gyorsabb drágulás a megyeszékhelyeken

A megyeszékhelyeken a budapestinél gyorsabb az éves drágulás: az összesített medián négyzetméterár 8,3 százalékkal, 872 ezer forintra nőtt. Békéscsabán 23 százalékos, Kaposváron és Szolnokon több mint 16 százalékos emelkedés történt. Szegeden ugyanakkor csak 1,1, Debrecenben 3,5 százalékkal nőttek az árak, Szombathelyen pedig 1,1 százalékkal csökkentek.

Debrecen maradt a legdrágább megyeszékhely 1,04 millió forintos négyzetméterárral, majd Szeged és Győr következett 972 ezer és 960 ezer forinttal. A legolcsóbb Salgótarján volt 310 ezer forinttal, utána Békéscsaba és Miskolc állt 550 ezer és 604 ezer forintos mediánnal.

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