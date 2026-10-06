Megtört a jég: a főváros több részén is olcsóbbak lettek a lakások

Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése az ingatlan.com lakásárindexe szerint: országosan az augusztusi 0,4 százalékos havi drágulást stagnálás (0,0%) követte. Budapesten az előző havi 0,7 százalékos csökkenés után további 0,2 százalékkal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2, a fővárosban 3,3 százalékra lassult, ami satufékezésnek felel meg a lakáspiacon.
Rég nem látott ütemre lassult a drágulás – csak négyszer volt ilyen az elmúlt 10 évben
Az országos éves drágulás 2024 decembere óta nem volt ilyen alacsony, Budapest pedig 2024 februárja óta nem mutatott a mostanihoz hasonló visszafogott áremelkedést. Szeptemberben Budapest mellett
- Pest megyében és Észak-Alföldön is csökkentek az árak, rendre 0,6 és 1,2 százalékkal.
- Dél-Alföldön szinte megállt az eddigi tempós drágulás: az augusztusi 2,2 százalékos havi emelkedés után szeptemberre mindössze 0,1 százalékkal kerültek többe a lakások.
- Közép-Dunántúlon 1,5,
- Dél-Dunántúlon 0,9,
- Észak-Magyarországon 0,6 százalékos havi drágulást mutatott az árindex.
- Nyugat-Dunántúlon továbbra is stagnáltak az árak,
- Budapesten pedig kisebb lett az árcsökkenés.
A 2025 novemberi rekordszintű éves drágulási szinthez képest valamennyi régióban mérséklődött az áremelkedés. A lassulást a magas tavalyi bázis is erősíti: az Otthon Start program indulásakor, 2025 szeptemberében országosan egyetlen hónap alatt 2,8 százalékkal emelkedtek az árak, idén szeptemberben viszont már stagnáltak.
Budapest behúzta a satuféket: hat kerületben is csökkent a négyzetméterár
Az ingatlan.com összeállítása bemutatja emellett azt is, hogy október elején milyen árak jellemzik a használt eladó lakások és házak piacát.
A fővárosban a négyzetméterárak középértéke 1,41 millió forint, ami csupán 2 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.
Hat kerületben azonban csökkent a mediánérték: a IX.-ben 2,7, a III.-ban 1,9, az V.-ben 1,8, a XII.-ben 1,7, a XI.-ben 1,5, a XIII.-ban 0,5 százalékkal. Ezzel szemben a XXII., XVII., XXIII. és XVIII. kerületben 10–12 százalékos drágulás történt.
A legdrágább továbbra is az V. kerület, de az 1,99 millió forintos belvárosi medián négyzetméterár már a kétmilliós határ alatt marad. Utána következik az árlista tetején az I. és a XII. kerület 1,87 millió, illetve 1,75 milliós medián négyzetméterárral. A legolcsóbb kerületek közé a XXIII., a XXI. és a XX. tartozik, sorrendben 958 ezer, 1,02 millió és 1,03 millió forinttal.
Gyorsabb drágulás a megyeszékhelyeken
A megyeszékhelyeken a budapestinél gyorsabb az éves drágulás: az összesített medián négyzetméterár 8,3 százalékkal, 872 ezer forintra nőtt. Békéscsabán 23 százalékos, Kaposváron és Szolnokon több mint 16 százalékos emelkedés történt. Szegeden ugyanakkor csak 1,1, Debrecenben 3,5 százalékkal nőttek az árak, Szombathelyen pedig 1,1 százalékkal csökkentek.
Debrecen maradt a legdrágább megyeszékhely 1,04 millió forintos négyzetméterárral, majd Szeged és Győr következett 972 ezer és 960 ezer forinttal. A legolcsóbb Salgótarján volt 310 ezer forinttal, utána Békéscsaba és Miskolc állt 550 ezer és 604 ezer forintos mediánnal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Gyanús körülmények között szabadulhatott el a gyilkos kór egy orosz laborban: a titkosszolgálat is érintett?
Az amerikai kormányzat az eset felderítésén dolgozik.
Bemondták az elemzők: ennyit érhetnek valójában a magyar részvények
Izgalmas elemzések érkeztek.
Eljött a fordulat: hatalmas hadjárat indult a kulcsfontosságú tengerszoros mellett - Most fordulhat vérfürdőbe a háború
Ha levegőből nem megy, akkor szárazföldön próbálkoznak.
Elszabadult a háború: megtámadták a Közel-Kelet legerősebb hatalmát
Több áldozat is van.
„A bizonytalanságnak ára van” – Hajdu Márton az európai kapcsolatok gazdasági jelentőségéről
A külügyi bizottság elnöke a kiszámíthatóság fontosságát hangsúlyozta a Portfolio konferenciáján.
Közeleg az orosz gáz búcsúja: nagy lehetőség nyílik Magyarország előtt, de egy valami nagyon hiányzik
Gyors megállapodások kellenek, mert lemaradtunk.
Megtört a jég: a főváros több részén is olcsóbbak lettek a lakások
Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése Magyarországon.
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz
BUX 2026: van még felértékelődési potenciál a magyar részvénypiacon?
A BUX az idei évben már közel 40 százalékos pluszban is járt, de a magyar részvénypiac értékeltsége továbbra is diszkontot mutat régiós és feltörekvő piaci összevetésben. Mi hajthatja a
Jön a 120 ezres minimálnyugdíj - de te mennyi nyugdíjra számíthatsz valójában?
A kormány bejelentése szerint 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelkedik a 2008 óta változatlan, 28 500 forintos minimálnyugdíj. Ennek kapcsán jó lenne tudni, hogy mennyi nyugdíjra szám
KATA 2027: többen választhatják, de emelkedhet a havi adó
A KATA 2022-es szigorítása után ismét jelentősen bővülhet azok köre, akik ezt az adózási formát választhatják. A tervek szerint a katások újra számlázhatnának cégeknek és szervezeteknek
Mit tanulhatunk a magyar társadalomtudósok legfrissebb empirikus kutatásaiból? - Hazai Horizont - 2026 nyara
Írásunk a '26 nyarán megjelent tíz legérdekesebb empirikus társadalomtudományi kutatás eredményeit mutatja be és a nyáron publikált munkák tartalmi fókuszait tekinti át. A gimnáziumok telj
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Nem a választó lett ostobább - a rendszer változott meg
A demokráciában elvileg minden szavazat ugyanannyit ér. A politikai befolyás azonban soha nem oszlott el egyenlően: akinek több pénze, szervezete vagy médiája van, az könnyebben... The post Nem a
McCormick & Company, Incorporated - elemzés
Az októberi Top 10 tizenegyedik helyezettje, megnézem, mit tud.CégismertetőA McCormick & Company (MKC) 1889-ben alakult, székhelye az amerikai Maryland állambeli Hunt Valley-ben található, és
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Odaveszhet az állampapírok teljes adómentessége?
Mi lesz most?
Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol
Rég látott pusztítás a magyar tőzsdén.
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Óvatosabb a hangulat.