Otthon Start: a lakásberuházások kiemelt státuszának a megszüntetését kéri Újpest

A minisztérium azzal a kérdéssel fordult a kerülethez - és feltehetően minden érintett önkormányzathoz - hogy támogatja-e az Otthon Start Program keretében kiemelt beruházási státuszt kapott újpesti fejlesztéseket, milyen következményekkel számol, illetve milyen feltételek mellett tartaná azokat elfogadhatónak. Az önkormányzat Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottsága által is támogatott szakmai álláspont szerint

a kiemelő rendelkezések megszüntetése indokolt.

A kerület vezetése hangsúlyozta, hogy nem a fejlesztések ellen foglal állást, hanem a folyamatok sorrendiségét tartja aggályosnak. Véleményük szerint először azt kell megvizsgálni, hogy az egyes projektek milyen hatással vannak a környék közlekedésére, parkolási helyzetére, közműhálózatára, zöldfelületeire, valamint az iskolai, óvodai és egészségügyi kapacitásokra, a beépíthetőség mértékét pedig csak ezt követően szabad meghatározni.

Az önkormányzati állásfoglalás négy konkrét területet érint:

az Aradi utca 16–20. szám alatti ingatlannál a kiemelt státusz a helyi szabályozásban rögzített 11 méteres maximális épületmagasság helyett 33 métert engedélyezne, korlátozás nélküli lakásszámmal és a minimálisan előírt parkolóhelyek felével, amit a kerület nem támogat; szintén elutasítják az Íves út keleti oldalára tervezett, közel 300 lakásos fejlesztést, amely egy jelenleg intézményi célra fenntartott területet érintene; a legjelentősebb aggályok a Népszigetet érintik. Itt a kiemelt beruházássá nyilvánítás mintegy 3000 lakás felépítésére, 56 méteres épületmagasságra és a jelenlegi 10 százalék helyett 40 százalékos beépítettségre adna lehetőséget. Mindezt egy olyan, nagyvízi mederrel érintett, kiemelkedő természeti és rekreációs értékű területen tennék lehetővé, amely nem rendelkezik megfelelő közösségi közlekedési kapcsolatokkal; az Árpád út és a Rózsa utca kereszteződésében tervezett beruházás esetében a helyzet annyiban mérsékeltebb, hogy a fejlesztő időközben egy visszafogottabb koncepciót mutatott be a Főépítészi Irodának. Az önkormányzat itt nem zárkózik el a további vizsgálatoktól, de a kiemelt státusz fenntartását addig nem támogatja, amíg nem tisztázzák a parkolási kérdéseket, a metrókapcsolatot, és nem készül el a szükséges telepítési tanulmányterv.

Előbb legyen egy Újpest számára is elfogadható fejlesztés – és csak utána alakítsuk hozzá a szabályokat. Ne előbb adjunk különleges jogokat egy beruházásnak, és majd utána próbáljuk kitalálni, hogyan lehet kezelni a következményeit

– fogalmaz az önkormányzat az állásfoglalásában, rávilágítva arra, hogy

a beruházói vállalások és garanciák rögzítésének meg kell előznie a szabályozási engedményeket.

A bizottság által jóváhagyott szakmai anyagot már megküldték Szemerey Samu államtitkárnak. Az önkormányzat most arra vár, hogy a kormány megszüntesse a kiemelő rendelkezéseket, és lehetővé tegye a projektek teljes körű szakmai, településrendezési és lakossági egyeztetését.

Címlapkép forrása: Déri Tibor alpolgármester FB-oldala