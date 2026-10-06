Sorsdöntő lépés a fűtési szezon küszöbén: teljesen átalakítják a hazai erdőgazdálkodást

Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársága. Október elejétől a tarvágások és az erdőfelújítással járó kitermelések kizárólag szigorú, egyedi felülvizsgálatot követően indulhatnak el. A minisztérium közlése alapján a szükséges faanyagot túlnyomórészt a nem védett, leromlott állapotú vagy idegenhonos fafajokból álló területekről termelik majd ki, és jelentős mértékben támaszkodnak a magánerdő-gazdálkodókra is.
Az elmúlt évtizedekben az állami erdőket elsősorban a bevételek maximálását szem előtt tartva kezelték. Hiába áll a hazai erdők 42 százaléka védelem alatt, eddig majdnem 90 százalékukban vágásos üzemmódban gazdálkodtak.
Az új irányelv szakít ezzel a gyakorlattal, és az erdőkre elsődlegesen természeti értékként tekint.
A nyári aszály idején elrendelt, majd a múlt hónap végén lezárult moratórium megakadályozta a legértékesebb területek fakitermelését, miközben időt biztosított a rendszer átalakítására.
Október 3-a óta egyetlen védett vagy Natura 2000-es területen sem kezdődhet meg a munka anélkül, hogy az adott erdőrészletet az erdészetek és a nemzeti parkok közösen át ne vizsgálták volna. A jelenleg is zajló, mintegy 12 ezer erdőrészletet érintő ellenőrzés célja, hogy
a természetközeli, magas természetességi állapotú erdőkben drasztikusan csökkentsék vagy teljesen leállítsák a fakitermelést.
Bár az örökölt rendszer hiányosságai miatt az összes védett terület azonnali, teljes tehermentesítése egyetlen lépésben még nem lehetséges, a hosszabb távú cél a legértékesebb övezetek végleges megóvása a fatermeléstől.
Ezzel párhuzamosan folyamatban van egy új erdőstratégia kidolgozása, amely a vágásos gazdálkodást fokozatosan a kíméletesebb, folyamatos erdőborítást biztosító módszerekkel váltja fel. A reform részeként átalakítják az állami erdészeti társaságok szervezetét, finanszírozását, valamint a vonatkozó jogszabályi környezetet is. A jövőbeni gazdálkodás kiemelt figyelmet fordít az erdők egészségi állapotára, a biodiverzitásra, a klímaérzékenységre, valamint a talaj- és vízvédelmi funkciókra.
A fűtési szezon kezdetével az államnak az erdővagyon megóvása mellett a tűzifaigényeket is ki kell elégítenie, ami az aszályos év miatti alacsonyabb készletek mellett komoly kihívást jelent. Az erdészetek elsőként a szociális tűzifaigényeket, majd a lakossági megrendeléseket teljesítik.
A szükséges faanyagot túlnyomórészt a nem védett, leromlott állapotú vagy idegenhonos fafajokból álló területekről termelik ki, emellett jelentős mértékben támaszkodnak a magánerdő-gazdálkodókra is.
A folyamat átláthatósága érdekében az Élő Környezetért Felelős Minisztérium ezentúl havonta, térképes megjelenítéssel és helyi példákkal illusztrálva teszi közzé a felülvizsgálatok eredményeit. Az első ilyen összesítés, amelyből kiderül, hol csökken vagy marad el teljesen a kitermelés, még októberben nyilvánossá válik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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