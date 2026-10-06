További részleteket jelentett be Vitézy Dávid: így fejleszti az állam a fővárossal együtt Rákosrendezőt

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett, hogy másfél évvel ezelőtt fővárosi képviselőként még Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen küzdött azért, hogy a területen ne külföldi befektetők felhőkarcolói és luxuslakásai épüljenek meg, hanem a budapestiek számára megfizethető lakhatást biztosító övezet jöjjön létre.

Rákosrendező madártávlatból. Fotó: Portfolio

A beruházás során nem kell mindent az alapoktól újratervezni:

a korábban lezajlott nemzetközi tervpályázat eredményeire támaszkodnak, amelyeket a jelenlegi budapesti lakáspiaci és közlekedési igényekhez igazítanak majd.

A megvalósuló lakásfejlesztéseknek emellett szorosan illeszkedniük kell a Wekerle-lakásépítési program célkitűzéseihez is.

Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a … Tovább

A főváros aranytartalékát jelentik az ilyen méretű barnamezős területek, ahol nem egyszerűen egy új városnegyedet építünk, hanem egy új településfejlesztési modellt valósítunk meg közösen Budapesttel

– hangsúlyozta a miniszter.

A projekt következő lépéseként

az állam és a főváros közös tulajdonosi és irányítási struktúra kidolgozását kezdi meg.

Amennyiben az új rákosrendezői modell sikeresen vizsgázik, az az egész ország számára minta lehet arra, hogyan lehet a használaton kívüli rozsdaövezetek helyén jól megközelíthető, korszerű városrészeket kialakítani.

Forrás: Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter (Facebook-bejegyzés)

Címlapkép forrása: Portfolio