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Bejelentette Vitézy Dávid: újraindul a hányattatott sorsú gigaberuházás Budapesten
Ingatlan

Bejelentette Vitézy Dávid: újraindul a hányattatott sorsú gigaberuházás Budapesten

Portfolio
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Újraindul a Diákváros projekt - közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon szerdán.

Budapest igazi egyetemváros, mégsem történt érdemi előrelépés lassan évtizedek óta az egyre súlyosabb kollégiumi férőhelyhiány megoldása érdekében - írta a miniszter.

Pedig ha ezt a problémát kezelni tudjuk, az egyszerre enyhíti a lakhatási válságot és teszi szélesebb körben elérhetővé a felsőoktatást – ezzel is bizonyítva, hogy a főváros fejlesztéséből valójában az egész ország profitál

- fejtette ki Vitézy, hozzátéve: az évekkel ezelőtt elindult Diákváros érdemi előrelépést jelentett volna, az előző kormány azonban a Fudan Egyetem tervei miatt félbehagyta a beruházást, hiába álltak rendelkezésre a főváros és az érintett kerületek által is támogatott végleges tervek.

A most, fél évtizedes szünet után újjáalakult Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülésén úgy döntöttünk, hogy megvalósítjuk a Diákváros beruházást, ehhez pedig a hazahozott uniós forrásokból pénzt is tudunk biztosítani

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- fogalmazott a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy szerint mivel a terület ismét állami tulajdonba került, minden adott ahhoz, hogy a Diákváros érdemi választ adjon a budapesti kollégiumi férőhelyhiányra.

A kormány célja, hogy a Ferencvárosban fekvő rozsdaövezeti terület új, értékes funkciókat kapjon: új kollégiumi férőhelyeket hozunk létre, megfizethető lakhatással, jól megközelíthető, élhető városi környezetben - fejtette ki.

Vitézy egyébként a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa múlt csütörtöki ülését követően már közölte, hogy a beruházás újraindul a korábbi tervpályázatot alapul véve. A miniszter már akkor is jelezte, hogy az állam és a főváros együttműködik a projekt megvalósulása érdekében.

Most a tervek továbbfejlesztése következik, a részletekről pedig hamarosan a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában is egyeztetünk

- zárta mostani posztját a közlekedési és beruházási miniszter.

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Címlapkép forrása: MTI

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