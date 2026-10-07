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Karácsony Gergely: "Csak akkor csináljunk olimpiát, ha megéri"

Portfolio
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Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere volt a Portfolio helyszíni stúdiójának vendége a 2026-os Budapest Economic Forum konferencián. A városvezetőt kérdeztük a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának üléséről, a kormánnyal való együttműködésről, a városfejlesztés hosszútávú terveiről is.

Beszélgetésünk végén kitértünk arra is, hogy hét ország maradt versenyben a 2036-os nyári olimpiai játékok megrendezéséért, köztük Magyarország és Budapest. A főpolgármester szerint nem szabad, hogy az legyen a kérdés, hogy egészségügy vagy olimpia: lehetőséget és üzletet kell látni a rendezésben. Párizs példáját hozta fel, ahol szerinte maga a rendezvény is komoly profitot hozott, és városfejlesztési beruházásokat is ösztönzött.

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