Megindult a tőke az Egyesült Államok felé, egyre többen fordítanak hátat a korábbi kedvenceknek

A felmérés üzleti hangulatindexe már
a második egymást követő évben mutat csökkenést,
a tavalyi 64,9 pontról idén 57,8 pontra esve vissza, míg 2025-ben még 68,3 ponton állt. A válaszadók a tőkeköltséget, a tőkéhez való hozzáférést és a tartósan magas kamatszintet jelölték meg a legfőbb makrogazdasági kockázatként, csakúgy, mint az előző évben. Mindezek ellenére a bevételi várakozások továbbra is kedvezőek: a megkérdezettek 41 százaléka 5 és 10 százalék közötti árbevétel-növekedésre számít, ami az elmúlt évek egyik legmagasabb aránya.
Az alábbi ábrán látható módon az index a válaszadók hangulatát méri a következő 12-18 hónapra vonatkozó árbevételi, kiadási és kereskedelmi ingatlanpiaci (CRE) alapmutatókra vonatkozó várakozások tekintetében, ahol 0 a leggyengébb hangulat és 100 pedig a legerősebb.
Láthatóan átrendeződnek a globális tőkeáramlás folyamatai
A határokon átnyúló kereskedelmiingatlan-befektetések volumene 2026 első negyedévében 18 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét. A befektetők körében
- az Egyesült Államok,
- az Egyesült Királyság
- és India
a legnépszerűbb célpont. Az Egyesült Államok vonzereje különösen nagyot nőtt, a válaszadók 28 százaléka jelölte meg elsődleges célországként a tavalyi 16 százalék után. Ezzel szemben a kontinentális Európa háttérbe szorult, ahol 2026 második negyedévében 10 százalékkal mérséklődött a tranzakciós aktivitás.
|Melyik három kulcspiacot célozza kereskedelmiingatlan-befektetéssel a cége a következő 12-18 hónapban?
|Ország
|2026-27
|2025-26
|Egyesült Államok
|28%
|16%
|Egyesült Királyság
|15%
|9%
|India
|15%
|13%
|Szingapúr
|10%
|9%
|Japán
|7%
|8%
|Ausztrália
|3%
|4%
|Kína (szárazföldi)
|2%
|3%
|Kanada
|5%
|7%
|Németország
|5%
|10%
|Spanyolország
|3%
|5%
|Mexikó
|3%
|6%
|Franciaország
|2%
|5%
|Hollandia
|2%
|5%
|Forrás: Deloitte
A válaszadók csaknem 80 százaléka tervezi meglévő ingatlanvagyonának felújítását vagy újrapozicionálását a következő 12-18 hónapon belül.
- A legnagyobb növekedési potenciált a logisztikai és raktározási ingatlanok, valamint a digitális gazdaságot kiszolgáló létesítmények jelentik.
- Szembetűnő változás,hogy a helyi kiskereskedelmi ingatlanok kategóriája hat helyet lépett előre, a 11. helyről az 5. helyre, miközben
- a hotelingatlanok megítélése öt helyezést rontott.
- Az irodaingatlanok tulajdonosai mutatkoznak a legnyitottabbnak az alternatív funkciójú hasznosításra, a válaszadók 23 százalékával.
Az adóstratégia is egyre meghatározóbb szerepet játszik a befektetési döntéshozatalban: a megkérdezettek több mint 60 százaléka tervezi tőkéjének átcsoportosítását kedvezőbb adózási környezetet biztosító piacokra vagy eszközosztályokba.
Emellett a válaszadók több mint 90 százaléka jelezte, hogy az adóstratégia már most is központi eleme a működésnek, vagy a jövőben még hangsúlyosabbá válik.
Ennek ellenére a válaszadók mindössze 26 százaléka von be adótanácsadókat már a tranzakciók előkészítési fázisában, a többség csak a szerződéskötési vagy a befektetési szakaszban egyeztet velük.
A mesterséges intelligencia alkalmazása terén a válaszadók 92 százaléka még kísérleti vagy kutatási fázisban járnak, és csak 8 százalékuk integrálta élesben az AI-megoldásokat. Bár a vállalatok csaknem fele már beépített ágensalapú AI-t a munkafolyamataiba, a fejlettebb ellenőrzési mechanizmusokat – például a kihívó modelleket, a kivételkezelést vagy a detektív kontrollokat – kevesebb mint felük alkalmazza.
A jövőbeli kihívások között a vezetői utánpótlás kérdése is kiemelt figyelmet kapott a Deloitte felmérésében.
Az ingatlanszektorban dolgozók átlagéletkora a legmagasabb a pénzügyi szektor egészén belül,
ahol a medián életkor eléri a 48,9 évet, az Egyesült Államokban pedig az ágazati felsővezetők 59 százaléka tíz éven belül nyugdíjba vonul. A válaszadók kétharmada úgy véli, hogy a jövő vezetőinél az AI- és az adatműveltség lesz a legfontosabb kompetencia. Ennek ellentmond, hogy mindössze 30 százalékuk tartja szervezetét felkészültnek a felsővezetői utódlásra, és csupán 39 százalékuk azonosított és képzett ki célzottan utódjelölteket.
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