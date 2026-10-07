Megindult a tőke az Egyesült Államok felé, egyre többen fordítanak hátat a korábbi kedvenceknek

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A felmérés üzleti hangulatindexe már

a második egymást követő évben mutat csökkenést,

a tavalyi 64,9 pontról idén 57,8 pontra esve vissza, míg 2025-ben még 68,3 ponton állt. A válaszadók a tőkeköltséget, a tőkéhez való hozzáférést és a tartósan magas kamatszintet jelölték meg a legfőbb makrogazdasági kockázatként, csakúgy, mint az előző évben. Mindezek ellenére a bevételi várakozások továbbra is kedvezőek: a megkérdezettek 41 százaléka 5 és 10 százalék közötti árbevétel-növekedésre számít, ami az elmúlt évek egyik legmagasabb aránya.

Az alábbi ábrán látható módon az index a válaszadók hangulatát méri a következő 12-18 hónapra vonatkozó árbevételi, kiadási és kereskedelmi ingatlanpiaci (CRE) alapmutatókra vonatkozó várakozások tekintetében, ahol 0 a leggyengébb hangulat és 100 pedig a legerősebb.

Láthatóan átrendeződnek a globális tőkeáramlás folyamatai

A határokon átnyúló kereskedelmiingatlan-befektetések volumene 2026 első negyedévében 18 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét. A befektetők körében

az Egyesült Államok,

az Egyesült Királyság

és India

a legnépszerűbb célpont. Az Egyesült Államok vonzereje különösen nagyot nőtt, a válaszadók 28 százaléka jelölte meg elsődleges célországként a tavalyi 16 százalék után. Ezzel szemben a kontinentális Európa háttérbe szorult, ahol 2026 második negyedévében 10 százalékkal mérséklődött a tranzakciós aktivitás.

Melyik három kulcspiacot célozza kereskedelmiingatlan-befektetéssel a cége a következő 12-18 hónapban? Ország 2026-27 2025-26 Egyesült Államok 28% 16% Egyesült Királyság 15% 9% India 15% 13% Szingapúr 10% 9% Japán 7% 8% Ausztrália 3% 4% Kína (szárazföldi) 2% 3% Kanada 5% 7% Németország 5% 10% Spanyolország 3% 5% Mexikó 3% 6% Franciaország 2% 5% Hollandia 2% 5% Forrás: Deloitte

A válaszadók csaknem 80 százaléka tervezi meglévő ingatlanvagyonának felújítását vagy újrapozicionálását a következő 12-18 hónapon belül.

A legnagyobb növekedési potenciált a logisztikai és raktározási ingatlanok, valamint a digitális gazdaságot kiszolgáló létesítmények jelentik.

Szembetűnő változás,hogy a helyi kiskereskedelmi ingatlanok kategóriája hat helyet lépett előre, a 11. helyről az 5. helyre, miközben

a hotelingatlanok megítélése öt helyezést rontott.

Az irodaingatlanok tulajdonosai mutatkoznak a legnyitottabbnak az alternatív funkciójú hasznosításra, a válaszadók 23 százalékával.

Az adóstratégia is egyre meghatározóbb szerepet játszik a befektetési döntéshozatalban: a megkérdezettek több mint 60 százaléka tervezi tőkéjének átcsoportosítását kedvezőbb adózási környezetet biztosító piacokra vagy eszközosztályokba.

Emellett a válaszadók több mint 90 százaléka jelezte, hogy az adóstratégia már most is központi eleme a működésnek, vagy a jövőben még hangsúlyosabbá válik.

Ennek ellenére a válaszadók mindössze 26 százaléka von be adótanácsadókat már a tranzakciók előkészítési fázisában, a többség csak a szerződéskötési vagy a befektetési szakaszban egyeztet velük.

A mesterséges intelligencia alkalmazása terén a válaszadók 92 százaléka még kísérleti vagy kutatási fázisban járnak, és csak 8 százalékuk integrálta élesben az AI-megoldásokat. Bár a vállalatok csaknem fele már beépített ágensalapú AI-t a munkafolyamataiba, a fejlettebb ellenőrzési mechanizmusokat – például a kihívó modelleket, a kivételkezelést vagy a detektív kontrollokat – kevesebb mint felük alkalmazza.

A jövőbeli kihívások között a vezetői utánpótlás kérdése is kiemelt figyelmet kapott a Deloitte felmérésében.

Az ingatlanszektorban dolgozók átlagéletkora a legmagasabb a pénzügyi szektor egészén belül,

ahol a medián életkor eléri a 48,9 évet, az Egyesült Államokban pedig az ágazati felsővezetők 59 százaléka tíz éven belül nyugdíjba vonul. A válaszadók kétharmada úgy véli, hogy a jövő vezetőinél az AI- és az adatműveltség lesz a legfontosabb kompetencia. Ennek ellentmond, hogy mindössze 30 százalékuk tartja szervezetét felkészültnek a felsővezetői utódlásra, és csupán 39 százalékuk azonosított és képzett ki célzottan utódjelölteket.

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