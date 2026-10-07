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Megjelentek a tervek: 2029-re teljesen átalakul az egyik magyar nagyváros egyik legfontosabb része
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Megjelentek a tervek: 2029-re teljesen átalakul az egyik magyar nagyváros egyik legfontosabb része

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Tervezői közbeszerzést írtak ki Szeged északi részének átfogó és fenntartható megújítására. Az 1,36 milliárd forintos, részben uniós támogatású projekt keretében zöldfelületek, közösségi terek és az infrastruktúra újul meg, kiemelt hangsúlyt fektetve a csapadékvíz helyben tartására - írta meg a Magyar Építők.
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A napokban megjelent a hivatalos értesítőben a szegedi északi városrész komplex rekonstrukciójának tervezői pályázata, amellyel egy nagyszabású zöldberuházás előkészítése indul el. A fejlesztések az északi kiserdő környezetére, pontosabban a József Attila sugárút, a Makkosházi körút, a Rókusi körút, a Körtöltés utca, a Makkoserdő sor és a Rózsa utca által határolt területre koncentrálnak, ahol összesen huszonegy konkrét helyszínt érint a rehabilitáció.

A beruházás legfőbb célja a városrész élhetőbbé és fenntarthatóbbá tétele.

Ennek egyik kulcseleme a modern csapadékvíz-gazdálkodás, amelynek értelmében a burkolatokról és a tetőkről lezúduló esővizet a zöldfelületekre vezetik és ott tartják meg.

A zöldítési program részeként jelentős mennyiségű fát és cserjét telepítenek, a meglévő növényzet szigorú védelme mellett pedig új közösségi kerteket is kialakítanak a helyi lakosok számára.

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A természeti környezet felfrissítésével párhuzamosan az infrastruktúra is modernizálódik.

  • Megújulnak és akadálymentes elemekkel bővülnek a játszóterek,
  • korszerűsítik a pihenőövezeteket,
  • valamint javítják a gyalogos- és kerékpárutak minőségét.
  • Rendezik az utak és a parkolók burkolatát,
  • a közvilágítást pedig energiatakarékos LED-technológiára cserélik,
  • amit új utcabútorok kihelyezése egészít ki.

A most kiírt pályázat nyertesének feladata a teljes koncepció összehangolása, beleértve az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítését, valamint a későbbi tervezői művezetést.

A szakmai ajánlatokat jövő hónapig, 2026. november 12-ig várják, a teljes városrehabilitációs projekt befejezését pedig 2029 áprilisának végére tervezik.

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Szegedi Füvészkert. Címlapkép forrása: MTI Fotó/Németh György

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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