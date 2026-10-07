Megjelentek a tervek: 2029-re teljesen átalakul az egyik magyar nagyváros egyik legfontosabb része

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

A napokban megjelent a hivatalos értesítőben a szegedi északi városrész komplex rekonstrukciójának tervezői pályázata, amellyel egy nagyszabású zöldberuházás előkészítése indul el. A fejlesztések az északi kiserdő környezetére, pontosabban a József Attila sugárút, a Makkosházi körút, a Rókusi körút, a Körtöltés utca, a Makkoserdő sor és a Rózsa utca által határolt területre koncentrálnak, ahol összesen huszonegy konkrét helyszínt érint a rehabilitáció.

A beruházás legfőbb célja a városrész élhetőbbé és fenntarthatóbbá tétele.

Ennek egyik kulcseleme a modern csapadékvíz-gazdálkodás, amelynek értelmében a burkolatokról és a tetőkről lezúduló esővizet a zöldfelületekre vezetik és ott tartják meg.

A zöldítési program részeként jelentős mennyiségű fát és cserjét telepítenek, a meglévő növényzet szigorú védelme mellett pedig új közösségi kerteket is kialakítanak a helyi lakosok számára.

A természeti környezet felfrissítésével párhuzamosan az infrastruktúra is modernizálódik.

Megújulnak és akadálymentes elemekkel bővülnek a játszóterek,

korszerűsítik a pihenőövezeteket,

valamint javítják a gyalogos- és kerékpárutak minőségét.

Rendezik az utak és a parkolók burkolatát,

a közvilágítást pedig energiatakarékos LED-technológiára cserélik,

amit új utcabútorok kihelyezése egészít ki.

A most kiírt pályázat nyertesének feladata a teljes koncepció összehangolása, beleértve az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítését, valamint a későbbi tervezői művezetést.

A szakmai ajánlatokat jövő hónapig, 2026. november 12-ig várják, a teljes városrehabilitációs projekt befejezését pedig 2029 áprilisának végére tervezik.

Szegedi Füvészkert. Címlapkép forrása: MTI Fotó/Németh György