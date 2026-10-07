Vagyonadó: egy vitatott részletszabály elvben sokszoros terhet okozhat egyes külföldi ingatlanbefektetőknek

Vélhetően pontosításra szorul az október 6-án társadalmi vitára bocsátott vagyonadó-tervezet egyik része, amely a jelenlegi szövegezés alapján elméletben sajátos helyzetet teremthet bizonyos, külföldi struktúrákon keresztül birtokolt magyarországi ingatlanok esetében. Fontos ugyanakkor, hogy a tervezet alapján nem maguk az ingatlancégek lennének az adó alanyai, hanem a magánszemély tulajdonosok, illetve egyes vagyonkezelési adóalanyok, például trösztök vagy magánalapítványok.

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A Tisza-kormány kedden társadalmi egyeztetésre bocsátotta vagyonadó-tervezetét. A megjelent előzetes dokumentum alapján az új adónem egyik legfontosabb eleme az ingatlanvagyon lenne. A szabályozás az egymilliárd forint feletti nettó vagyont adóztatná, és részletes szabályokat tartalmaz arra is, hogyan kellene meghatározni a magyarországi, illetve külföldi ingatlanok és társasági részesedések értékét.

Mi lehet a gond a törvényjavaslatban?

A lehetséges probléma az értékelési szabályok eltérő logikájából fakad. A kérdés az, hogy a tulajdonos oldalán hogyan kell értékelni azt a vagyont, amely magyarországi ingatlanhoz vagy ingatlanvagyonnal rendelkező társasághoz kapcsolódik. A jelenlegi szöveg alapján bizonyos külföldi holdingstruktúráknál fennállhat annak a kockázata, hogy az adóalap meghatározásakor a szabályozás nem veszi kellően figyelembe az ingatlanhoz kapcsolódó finanszírozási kötelezettségeket. Ez a tulajdonos szintjén jelenthet érdemi adóterhet, amely közvetetten az érintett társaságokra is nyomást gyakorolhat, például osztalékfizetési vagy tőkekivonási igényen keresztül.

Információink szerint a kérdésre már felhívták a jogalkotó figyelmét. Éppen ezért a társadalmi vita egyik fontos funkciója lehet, hogy az ilyen értelmezési és technikai problémákat még a végleges szabályozás elfogadása előtt tisztázzák.

Fontos, hogy a tervezet alapján az adó alanya nem maga a társaság, hanem a magánszemély vagy vagyonkezelési adóalany tulajdonos. És bár az adóteher a tulajdonosnál jelenik meg, de közvetett hatása lehet a társaságokra is, ha a tulajdonos az adó fedezetét osztalékból, tőkekivonásból vagy más módon a cégből teremtené elő. Az is fontos korlát, hogy a tervezet nem minden külföldi befektetőt érint azonos módon. Egy külföldi intézményi befektető, például egy ingatlanalap, nyugdíjalap vagy vállalati befektető társaság önmagában nem tartozik a vagyonadó személyi hatálya alá. A szabályozás elsősorban a magánszemélyeket, illetve egyes vagyonkezelési konstrukciókat érintheti.

A belföldi társasági részesedések értékelésénél a tervezet nem pusztán a saját tőkéből indul ki. A számítás lényege, hogy a társaság értéke a saját tőke és a hozamérték kombinációjából adódik: az értékelés egyharmad részben a saját tőkére, kétharmad részben pedig a hozamértékre épül. Ez azért lényeges, mert ebben az értékelési módszerben a társaság kötelezettségei, így például a bankhitelek, közvetetten megjelennek a saját tőkében és az eredménytermelő képességben is. Egy erősen hitelből finanszírozott társaság értéke ezért e módszer alapján jóval alacsonyabb lehet, mint az általa birtokolt ingatlan bruttó piaci értéke.

A kérdéses eltérés azoknál a struktúráknál merülhet fel, amelyekben egy külföldi magánszemély vagy vagyonkezelési adóalany nem közvetlenül magyar társasági részesedést birtokol, hanem külföldi holdingon keresztül kapcsolódik magyarországi ingatlanhoz.

A tervezet szövege alapján ilyen esetekben felmerülhet, hogy az adóalap meghatározása nem a társasági részesedés nettó, hitelekkel csökkentett értékéből, hanem a magyarországi ingatlan számított értékéből indul ki.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden külföldi tulajdonban lévő magyar kft. automatikusan bruttó ingatlanérték alapján adózna. Ha például egy külföldi magánszemély közvetlenül birtokol egy magyar kft.-t, akkor a tervezet alapján a társasági részesedés értékét a belföldi társaságokra vonatkozó képlet szerint kellene meghatározni. Ebben az esetben a hitel hatása az értékelésben megjelenik.

A bizonytalanabb helyzet a külföldi holdingon keresztüli struktúráknál állhat elő. Különösen ott lehet értelmezési kérdés, hogy a szabályozás miként kezeli azt az esetet, amikor a külföldi holding nem közvetlenül birtokol magyarországi ingatlant, hanem egy magyar leányvállalaton keresztül. Ezt a pontot a tervezet és az illetéktörvény kapcsolódó rendelkezéseinek pontos szövege alapján érdemes tisztázni, mielőtt biztosan kijelenthető lenne, hogy a magyar leányvállalat hiteleit minden esetben figyelmen kívül hagyja a szabály.

Miért fontos az egymilliárdos küszöb?

A vagyonadó-tervezet egyik kulcseleme, hogy az adó nem az első forinttól terhelné a vagyont, hanem az egymilliárd forint feletti részre vonatkozna. Emiatt egy kisebb, például 100 millió forint értékű ingatlan önmagában nem eredményezne fizetendő vagyonadót, ha az adózó egyéb vagyona nem emeli az adóalapot az egymilliárd forintos határ fölé.

A probléma érzékeltetésére egy nagyobb, az egymilliárdos küszöb feletti példát használunk: tegyük fel, hogy egy magyarországi ingatlan értéke 10 milliárd forint, amelyet 80 százalékban bankhitel finanszíroz. A projekt éves adózás előtti eredménye 40 millió forint. A tulajdonos külföldi magánszemély, aki a magyarországi ingatlanhoz egy külföldi holdingstruktúrán keresztül kapcsolódik.

Ha a szabályozás ebben a struktúrában a magyarországi ingatlan bruttó, 10 milliárd forintos értékéből indulna ki, akkor az egymilliárd forintos mentességi küszöb levonása után 9 milliárd forint lenne az adóköteles vagyonrész. Egy 1 százalékos adókulcs mellett ez 90 millió forint vagyonadót jelentene a tulajdonos oldalán.

Ez az összeg nem a társaság közvetlen adóterhe lenne, hanem a tulajdonosé, de közvetetten mégis nyomást gyakorolhatna a cégre, ha a tulajdonos a fizetendő adó fedezetét a társaságból kívánná előteremteni.

Ugyanez a projekt közvetlen magyar kft.-részesedésként értékelve egészen más eredményre vezethetne. Ha a társaság saját tőkéje 2 milliárd forint, az adózás előtti eredménye 40 millió forint, a társasági adóval csökkentett eredmény pedig megközelítőleg 36,4 millió forint, akkor 15 százalékos tőkésítési rátával számolva a hozamérték nagyjából 243 millió forint. A társaság számított értéke így körülbelül 830 millió forint lenne.

Ez az érték önmagában az egymilliárd forintos mentességi küszöb alatt maradna, vagyis ha az adózónak nincs más, a küszöböt meghaladó adóköteles vagyona, akkor ebben a példában nem keletkezne fizetendő vagyonadó. A példa azt mutatja, hogy a különbség nem egyszerűen a belföldi és a külföldi tulajdonos között húzódik, hanem elsősorban a tulajdonlási struktúrától függ. Más eredményre vezethet a közvetlen magyar társasági részesedés, és másra egy olyan külföldi holdingstruktúra, amelynél a szabályozás esetleg bruttó ingatlanértékből indul ki.

A tervezet jelenlegi szövege alapján egyelőre elképzelhetőek lehetnek olyan helyzetek, amelyek jelentős adóterhet eredményeznek egyes külföldi magánszemély tulajdonosok vagy vagyonkezelési struktúrák esetében.

Kérdéseinkkel megkerestük a Pénzügyminisztériumot, válaszukkal frissítjük a cikket.

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