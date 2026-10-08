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Itt a rideg valóság a többszáz milliárdos fővárosi irodabizniszekről: elmaradhattak fontos számítások
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Itt a rideg valóság a többszáz milliárdos fővárosi irodabizniszekről: elmaradhattak fontos számítások

Portfolio
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Több mint 500 milliárd forintos irodavásárlásról döntött úgy az előző kormány, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) nem készített megtérülési számítást az ügyletekről - írja a Telex cikke az MNV-hez beadott adatigénylésük eredményére hivatkozva. Az MNV szerint erre azért nem került sor, mert a Zugló Városközpontba, a Dürer Parkba és a Kopaszi-gátra tervezett állami cégek elhelyezése nem tartozott a jogszabályban előírt feladatai közé, így az esetleges költség-haszon elemzéseket az érintett minisztériumok készíthették el a titkosított előterjesztéseikben.
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Az előző, Orbán vezette kabinet gigantikus ingatlanvásárlásai azután kerültek ismét a figyelem középpontjába, hogy az új kormány idén augusztusban bejelentette, eláll a hét épületből álló Zugló Városközpont megvásárlásától. A bruttó 324 milliárd forintos zuglói beruházásból több mint 300 milliárdot már a tavaszi választások előtt kifizettek. A visszalépés nyomán felmerült a kérdés, hogy

a korábban használt irodaházak kiürítése és a hivatalok átköltöztetése valójában megtakarítást vagy pazarlást jelentett volna az államkasszának.

Gulyás Gergely korábbi miniszter egy 2024-es Kormányinfón még azzal érvelt az üzlet mellett, hogy a négyzetméterárak kedvezőek, és a közpénzek elköltésével kapcsolatos adatok nyilvánosságát ígérte. Egy, az előző kormányhoz köthető forrás nemrég azt is állította, hogy készült pénzügyi elemzés a tranzakciókról, amelyet szerinte politikai okokból nem ad ki az MNV.

Egy friss közérdekű adatigénylésre válaszolva azonban

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a vagyonkezelő egyértelművé tette, hogy a részéről semmilyen konkrét megtérülési számítás nem készült.

Ezt azzal indokolta, hogy az új irodaházakba többek között a Magyar Postát és a MÁV-ot költöztették volna. Mivel ezek nem költségvetési szervek, hanem állami tulajdonú vállalatok, az elhelyezésük biztosítása jogszabályilag nem az MNV feladata, így a költözés anyagi vonzatait sem a szervezet vizsgálta.

Az irodanegyedek megvásárlásáról az előző kormány nem nyilvános határozatokban döntött. Az MNV tájékoztatása szerint a Dürer Irodaházak esetében a Szijjártó Péter vezette, míg a Zugló Városközpont és a Kopaszi-gát ügyében a Nagy Márton vezette minisztérium nyújtotta be az előterjesztéseket. Ha léteznek egyáltalán megtérülési számítások a több százmilliárdos ügyletekről, azokat kizárólag a korábbi tárcák készíthették el.

Ezeket a döntés-előkészítő anyagokat a titkosítás miatt jelenleg csak az új kormány hozhatná nyilvánosságra.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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