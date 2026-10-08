Jöhet a felvásárlás, miután romba dőlt a patinás bank mentőterve

Komoly csapást szenvedett a Banca Monte dei Paschi di Siena védekezési stratégiája az Intesa Sanpaolo ellenséges felvásárlási ajánlatával szemben, mivel a bank második legnagyobb részvényese, a milliárdos Francesco Gaetano Caltagirone közölte, hogy nem támogatja a vezérigazgató ellentervét - írta meg a Bloomberg.

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Luigi Lovaglio, a Monte Paschi vezérigazgatója az Intesa megkeresésére válaszul két párhuzamos akvizíciót, a Banco BPM és a Banca Generali megvásárlását javasolta a felvásárlási ajánlat stratégiai alternatívájaként. Caltagirone csütörtöki bejelentése azonban alapjaiban rendíti meg ezt a tervet,

a milliárdos holdingcégeinek igazgatótanácsa ugyanis egyhangúlag úgy döntött, hogy az október 29-i közgyűlésen mind az öt napirendi pont ellen szavaz.

Caltagirone döntésével a legnagyobb részvényeshez, a Delfin Sarlhoz csatlakozik, amely korábban már jelezte, hogy támogatja az Intesa ajánlatát. A Benetton család holdingcége, az Edizione – amely mintegy 1,5 százalékos részesedéssel bír a Monte Paschiban – szintén az ajánlat elfogadása mellett foglalt állást.

A három elzárkózó befektető együttesen a Monte Paschi részvényeinek több mint 32 százalékát birtokolja. Ez a részesedés azért kritikus,

mert Lovaglio tervének elfogadásához a közgyűlésen leadott szavazatok kétharmados többségére lenne szükség, amit a jelenlegi erőviszonyok mellett gyakorlatilag lehetetlen megszerezni.

A fejlemények Carlo Messina, az Intesa vezérigazgatója számára jelentenek áttörést, aki a pénzintézet amúgy is meghatározó olasz piaci pozícióját kívánja tovább erősíteni a Monte Paschi bekebelezésével. Az Intesa a hónap elején megemelte ajánlatát, egyúttal feltételül szabta Lovaglio ellentervének elutasítását. Az esetleges versenyjogi aggályok kezelésére az Intesa a Monte Paschi bankfiókjainak felét értékesítené egy sikeres felvásárlást követően.

A Monte Paschi részvényárfolyama a bejelentés hatására Milánóban 6,1 százalékos mínuszban is járt, végül 2,7 százalékos gyengülésben állt délelőtt 11 óra körül. A Bloomberg Intelligence elemzése szerint Caltagirone elutasítása gyakorlatilag megsemmisíti a bank fő védekezési eszközét, és jelentősen növeli a felvásárlás valószínűségét. A részvényesi megosztottság emellett késleltetheti a tavaly végrehajtott Mediobanca-akvizíció integrációját, valamint gyengítheti Lovaglio mandátumát.

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