Jöhet a felvásárlás, miután romba dőlt a patinás bank mentőterve

Luigi Lovaglio, a Monte Paschi vezérigazgatója az Intesa megkeresésére válaszul két párhuzamos akvizíciót, a Banco BPM és a Banca Generali megvásárlását javasolta a felvásárlási ajánlat stratégiai alternatívájaként. Caltagirone csütörtöki bejelentése azonban alapjaiban rendíti meg ezt a tervet,
a milliárdos holdingcégeinek igazgatótanácsa ugyanis egyhangúlag úgy döntött, hogy az október 29-i közgyűlésen mind az öt napirendi pont ellen szavaz.
Caltagirone döntésével a legnagyobb részvényeshez, a Delfin Sarlhoz csatlakozik, amely korábban már jelezte, hogy támogatja az Intesa ajánlatát. A Benetton család holdingcége, az Edizione – amely mintegy 1,5 százalékos részesedéssel bír a Monte Paschiban – szintén az ajánlat elfogadása mellett foglalt állást.
A három elzárkózó befektető együttesen a Monte Paschi részvényeinek több mint 32 százalékát birtokolja. Ez a részesedés azért kritikus,
mert Lovaglio tervének elfogadásához a közgyűlésen leadott szavazatok kétharmados többségére lenne szükség, amit a jelenlegi erőviszonyok mellett gyakorlatilag lehetetlen megszerezni.
A fejlemények Carlo Messina, az Intesa vezérigazgatója számára jelentenek áttörést, aki a pénzintézet amúgy is meghatározó olasz piaci pozícióját kívánja tovább erősíteni a Monte Paschi bekebelezésével. Az Intesa a hónap elején megemelte ajánlatát, egyúttal feltételül szabta Lovaglio ellentervének elutasítását. Az esetleges versenyjogi aggályok kezelésére az Intesa a Monte Paschi bankfiókjainak felét értékesítené egy sikeres felvásárlást követően.
A Monte Paschi részvényárfolyama a bejelentés hatására Milánóban 6,1 százalékos mínuszban is járt, végül 2,7 százalékos gyengülésben állt délelőtt 11 óra körül. A Bloomberg Intelligence elemzése szerint Caltagirone elutasítása gyakorlatilag megsemmisíti a bank fő védekezési eszközét, és jelentősen növeli a felvásárlás valószínűségét. A részvényesi megosztottság emellett késleltetheti a tavaly végrehajtott Mediobanca-akvizíció integrációját, valamint gyengítheti Lovaglio mandátumát.
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