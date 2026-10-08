Karácsony: Rákosrendező lehet az elmúlt fél évszázad legnagyobb budapesti ingatlanfejlesztése

Budapest következő éveit a klímaadaptáció, a lakhatási projektek, a közlekedési infrastruktúra és az épületenergetikai beruházások határozhatják meg – mondta Karácsony Gergely főpolgármester, aki a Portfolio helyszíni stúdiójának vendége volt a 2026-os Budapest Economic Forum konferencián. A városvezető szerint a főváros pénzügyi helyzete ugyan továbbra is feszes, de az uniós források megérkezése, valamint a kormánnyal kialakított új együttműködés fejlesztési perspektívát adhat Budapestnek.
Karácsony szerint a városfejlesztés legfontosabb prioritása, hogy Budapestet fel kell készíteni a klímaváltozásra. Ennek részeként említette a közösségi közlekedési beruházásokat, a közterületek átalakítását, a lakhatási projekteket és az energiahatékonyságot növelő programokat is.
A főpolgármester arra figyelmeztetett, hogy 2030 végéig nagyon intenzív beruházási időszak következik, ami rövid távon jelentős városi terheléssel járhat.
A fejlesztési csomag részeként elindulhat a HÉV-ek felújítása, új villamosfejlesztések kezdődhetnek Budán és Pesten, folytatódhat a 3-as metró északi meghosszabbításának előkészítése, valamint zöldítési és közterület-megújítási programok jöhetnek a pesti Nagykörúton és az alsó rakparton. Karácsony szerint ezek nem önmagukban álló közlekedési beruházások, hanem szélesebb városfejlesztési logikába illeszkednek.
A főpolgármester az interjúban két nagy lakhatási projektet emelt ki: Rákosrendezőt és a Diákvárost
Karácsony szerint a Diákváros alapvetően állami projekt, de ott is indokolt a magántőke bevonása. Mint mondta, az uniós források megmentésének egyik módja az volt, hogy ezek a pénzek olyan tőkealapba kerültek, amely magántőke bevonásával megvalósuló fejlesztéseket tud finanszírozni.
A főpolgármester szerint az Európai Unió kifejezetten támogatja az ilyen, köz- és magánszféra együttműködésén alapuló modelleket.
Rákosrendező esetében viszont Karácsony már fővárosi–állami közös projektként beszélt a fejlesztésről. A főpolgármester úgy fogalmazott: itt az elmúlt évtizedek, sőt „fél évszázad” legnagyobb budapesti ingatlanfejlesztését szeretnék megvalósítani, szintén magántőke bevonásával. A terület fejlesztése Budapest egyik legfontosabb ingatlanpiaci és lakáspiaci projektje lehet, de a terület hasznosítása egyszerre vet fel lakhatási, közlekedési, zöldfelületi és finanszírozási kérdéseket.
Magántőke nélkül nem menne
Karácsony egyértelművé tette, hogy a következő évek nagy fejlesztéseinél számolnak a magántőkével. Ez különösen a lakhatási és városfejlesztési projekteknél lehet meghatározó. Az európai finanszírozási logika is egyre inkább ebbe az irányba mozdul:
a vissza nem térítendő támogatások mellett felértékelődnek a visszatérítendő támogatások, a tőkealapok és a magántőke bevonásával működő konstrukciók.
Ennek oka szerinte az, hogy az uniós források nem fognak érdemben bővülni, miközben a védelmi, technológiai és mesterségesintelligencia-beruházások is egyre több pénzt kötnek le. Ez a modell a fővárosi ingatlanfejlesztésekben is megjelenhet: a közszféra biztosíthatja a szabályozási, területfejlesztési és infrastruktúra-keretet, míg a megvalósításban és finanszírozásban a magántőke is szerepet kaphat.
Erős verseny van az építőiparban
Karácsony az építőipari kapacitásokról is beszélt. Szerinte a nagyobb közlekedési beruházások – például a vasút-, HÉV-, metró- és villamosfejlesztések – elsősorban nagy cégek számára jelentenek majd reális versenyterepet. A kisebb léptékű beruházásoknál, például a közterület-megújításoknál viszont szerinte a kisebb és közepes vállalkozások is komoly szerephez juthatnak.
A főpolgármester úgy látja, az építőipar jelenleg „ki van éhezve” a megrendelésekre. Példaként a K-híd felújítására kiírt közbeszerzést említette, ahol elmondása szerint jelentős piaci verseny alakult ki, és a főváros kedvező árakat kapott. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy
ha egyszerre sok beruházás indul el, az később felfelé hajthatja a kivitelezési költségeket.
Az építőipar szerkezetének átalakulása is napirenden van: a magyar építőipar erősen államfüggővé vált, miközben a politikaközeli nagyvállalatok jelentős hasznokat fölöztek le. A főpolgármester szerint
egészségesebb piaci struktúrára lenne szükség, amelyben a kisebb és közepes cégek nagyobb arányban férhetnek hozzá a megrendelésekhez.
Zöld panelprogram és épületenergetikai felújítások
Karácsony az építőipari megrendelések szempontjából külön kiemelte az épületenergetikai beruházásokat. Elmondása szerint a főváros elindított egy zöld panelprogramot, amelynek első beruházásai hamarosan ténylegesen is elindulhatnak. Budapestnek és Magyarországnak is szüksége lenne egy nagy léptékű épületenergetikai megújulási programra, ami
- klímavédelmi célokat,
- a társadalmi igazságosságot
- és az építőipari kapacitások fenntartását is szolgálná.
Karácsony szerint ma már nemcsak a lakások fűtéséről, hanem a hűtéséről is beszélni kell. A forró nyarak miatt a lakások komfortjának fenntartása egyre drágább, ezért az energetikai beruházások megtérülése is javulhat. A főpolgármester szerint ezen a területen is működhetne a visszatérítendő támogatási logika.
Budapest lemaradási kockázatban van
Az interjúban Karácsony arról is beszélt, hogy Budapest komoly regionális versenyben van Béccsel, Pozsonnyal, Varsóval, Zágrábbal, Bukaresttel és más közép-európai városokkal. Szerinte a főváros veszélyes leszakadási pályára került, részben azért, mert az elmúlt évek belpolitikai konfliktusai elvonták az energiát a nemzetközi versenyképességi kérdésektől.
Budapest gazdasági szerkezetében szerinte meghatározóak a magas hozzáadott értékű szolgáltatások. A város gazdasági súlya országos szinten is jelentős, Karácsony szerint Budapest már a GDP mintegy 40 százalékához járul hozzá. A főpolgármester úgy látja, a város akkor tudja megőrizni vagy javítani a pozícióját, ha világos fejlesztési perspektívát kap. Ebben
- az ingatlanfejlesztéseknek,
- a lakhatási projekteknek,
- a közlekedési beruházásoknak,
- az energiahatékonysági programoknak
- és a turisztikai stratégia megújításának is szerepe lehet.
Az olimpia, mint gazdaságfejlesztési lehetőség
Karácsony az olimpiai tervekkel kapcsolatban is gazdaságfejlesztési logikáról beszélt. Szerinte csak olyan olimpiai koncepciónak van értelme, amely nem más közszolgáltatások, például az egészségügy rovására valósul meg, hanem képes gazdasági hasznot és fejlesztési többletet termelni. Az ingatlanpiac szempontjából ez azért lehet fontos, mert egy esetleges olimpiai koncepció katalizátora lehet városfejlesztési, lakhatási, közlekedési és infrastruktúra-beruházásoknak.
Címlapkép forrása: Portfolio
Kiderült, mibe fektetett Trump: elképesztő összegekért adta-vette a legnépszerűbb részvényeket
Köztük a Meta és a SpaceX papírjait.
Kitört a botrány a meztelen Trump-szobor miatt: Robert Fico azonnali lépést követel az Európai Parlamenttől
A szlovák kormányfő szerint az alkotás kiállítása az EU hanyatlásának jele.
Radioaktívvá változott Trump: forró krumpliként dobálják egymásnak a párttársai
Próbálják menteni a bőrüket.
Zelenszkij kimondta: Trump nem tesz eleget, kezében az ukrajnai háború megoldásának kulcsa
Ha az elnök akarná, tényleg le tudná zárni a háborút, de többet kell tennie.
Vagyonadó: több ezer céget mozgathat a milliárdos határ fölé egyetlen számítási paraméter
Az Állami Számvevőszék szakértőinek elemzése.
OTP: egészséges korrekció vagy valami csúnyább kezdete?
Érdemes távolabbról nézni a mozgást.
Megszólalt a Fed döntéshozója: további kamatemelések várhatóak
Sietségre azonban nem lát okot.
A magyar távhőrendszer 80 százaléka működhetne geotermikus energiával, mégsem élünk a lehetőséggel
Elképesztő mennyiségű gázt cserélhetnénk megújuló forrásra.
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
Így érinti a pénzügyeidet az új 2,5 százalékos inflációs cél
Húsz év után először nyúlt az inflációs célhoz a Magyar Nemzeti Bank, így 2028-tól a korábbi 3 százalék helyett 2,5 százalékos áremelkedést tekint ideálisnak. A pénztárcánk szempontj
A Ratkó-korszak ma is alakítja Magyarország demográfiai helyét
Harminc éve még több mint öt munkaképes korú jutott egy időskorúra a BB tengely országaiban, ma már alig három. A régió minden országa idősödik, de... The post A Ratkó-korszak ma is alakí
Meglepően erős ipar, lassuló kiskereskedelem augusztusban
A vártnál jóval erősebben teljesített augusztusban a magyar ipar: a termelés éves alapon 8,7, júliushoz képest 1,0 százalékkal nőtt. A kiskereskedelem ezzel szemben veszített lendületéből.
Magyarországon sokan házasodnak - de a válási rangsorban is elöl vagyunk
Több válás, mint esküvő? Észtországban 1995-ben száz új házasságra 106 válás jutott - de nem azért, mert hirtelen összeomlottak volna a párkapcsolatok. Egy törvénymódosítás szabadítot
Generációk a munkahelyen- Különbségekből versenyelőny?
A munkahelyen fiatalabb és idősebb kollégák: nap mint nap több generáció között keressük a közös hangot. Sokan jól ismerhetitek azt a helyzetet, amikor ugyanarról beszéltek, mégis egészen
Főállás mellett a maratoni élvonalban
A munkahelyi feladatok mellett egy maratonra felkészülni is komoly vállalás - Szabó Nóra mindezt Európa-bajnoki 4. helyezettként, nemzetközi célokkal teszi. Hogyan fér meg egymás mellett a fő
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Megremegett az OTP-sztori: 3 jel döntheti el a folytatást
Mindenkit a magyar bank részvényei érdekelnek: mi jöhet most?
Már látszik, hogy szigorú lesz a vagyonadó, megkerülni sem lesz egyszerű
Sokaknak fájni fog az új intézkedés.