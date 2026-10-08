Karácsony: Rákosrendező lehet az elmúlt fél évszázad legnagyobb budapesti ingatlanfejlesztése

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Budapest következő éveit a klímaadaptáció, a lakhatási projektek, a közlekedési infrastruktúra és az épületenergetikai beruházások határozhatják meg – mondta Karácsony Gergely főpolgármester, aki a Portfolio helyszíni stúdiójának vendége volt a 2026-os Budapest Economic Forum konferencián. A városvezető szerint a főváros pénzügyi helyzete ugyan továbbra is feszes, de az uniós források megérkezése, valamint a kormánnyal kialakított új együttműködés fejlesztési perspektívát adhat Budapestnek.

Karácsony Gergely Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármester Karácsony Gergely Szilveszter 1975. június 11-én született Fehérgyarmaton, gyermekkorát Nyírtasson töltötte. Az ELTE Társadalomtudományi Karán 2000-ben szerzett szociológus diplomát. Pályafutását a Me … Tovább

Karácsony szerint a városfejlesztés legfontosabb prioritása, hogy Budapestet fel kell készíteni a klímaváltozásra. Ennek részeként említette a közösségi közlekedési beruházásokat, a közterületek átalakítását, a lakhatási projekteket és az energiahatékonyságot növelő programokat is.

A főpolgármester arra figyelmeztetett, hogy 2030 végéig nagyon intenzív beruházási időszak következik, ami rövid távon jelentős városi terheléssel járhat.

A fejlesztési csomag részeként elindulhat a HÉV-ek felújítása, új villamosfejlesztések kezdődhetnek Budán és Pesten, folytatódhat a 3-as metró északi meghosszabbításának előkészítése, valamint zöldítési és közterület-megújítási programok jöhetnek a pesti Nagykörúton és az alsó rakparton. Karácsony szerint ezek nem önmagukban álló közlekedési beruházások, hanem szélesebb városfejlesztési logikába illeszkednek.

A főpolgármester az interjúban két nagy lakhatási projektet emelt ki: Rákosrendezőt és a Diákvárost

Karácsony szerint a Diákváros alapvetően állami projekt, de ott is indokolt a magántőke bevonása. Mint mondta, az uniós források megmentésének egyik módja az volt, hogy ezek a pénzek olyan tőkealapba kerültek, amely magántőke bevonásával megvalósuló fejlesztéseket tud finanszírozni.

A főpolgármester szerint az Európai Unió kifejezetten támogatja az ilyen, köz- és magánszféra együttműködésén alapuló modelleket.

Rákosrendező esetében viszont Karácsony már fővárosi–állami közös projektként beszélt a fejlesztésről. A főpolgármester úgy fogalmazott: itt az elmúlt évtizedek, sőt „fél évszázad” legnagyobb budapesti ingatlanfejlesztését szeretnék megvalósítani, szintén magántőke bevonásával. A terület fejlesztése Budapest egyik legfontosabb ingatlanpiaci és lakáspiaci projektje lehet, de a terület hasznosítása egyszerre vet fel lakhatási, közlekedési, zöldfelületi és finanszírozási kérdéseket.

Fotó: Berecz Valter

Magántőke nélkül nem menne

Karácsony egyértelművé tette, hogy a következő évek nagy fejlesztéseinél számolnak a magántőkével. Ez különösen a lakhatási és városfejlesztési projekteknél lehet meghatározó. Az európai finanszírozási logika is egyre inkább ebbe az irányba mozdul:

a vissza nem térítendő támogatások mellett felértékelődnek a visszatérítendő támogatások, a tőkealapok és a magántőke bevonásával működő konstrukciók.

Ennek oka szerinte az, hogy az uniós források nem fognak érdemben bővülni, miközben a védelmi, technológiai és mesterségesintelligencia-beruházások is egyre több pénzt kötnek le. Ez a modell a fővárosi ingatlanfejlesztésekben is megjelenhet: a közszféra biztosíthatja a szabályozási, területfejlesztési és infrastruktúra-keretet, míg a megvalósításban és finanszírozásban a magántőke is szerepet kaphat.

Erős verseny van az építőiparban

Karácsony az építőipari kapacitásokról is beszélt. Szerinte a nagyobb közlekedési beruházások – például a vasút-, HÉV-, metró- és villamosfejlesztések – elsősorban nagy cégek számára jelentenek majd reális versenyterepet. A kisebb léptékű beruházásoknál, például a közterület-megújításoknál viszont szerinte a kisebb és közepes vállalkozások is komoly szerephez juthatnak.

A főpolgármester úgy látja, az építőipar jelenleg „ki van éhezve” a megrendelésekre. Példaként a K-híd felújítására kiírt közbeszerzést említette, ahol elmondása szerint jelentős piaci verseny alakult ki, és a főváros kedvező árakat kapott. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy

ha egyszerre sok beruházás indul el, az később felfelé hajthatja a kivitelezési költségeket.

Az építőipar szerkezetének átalakulása is napirenden van: a magyar építőipar erősen államfüggővé vált, miközben a politikaközeli nagyvállalatok jelentős hasznokat fölöztek le. A főpolgármester szerint

egészségesebb piaci struktúrára lenne szükség, amelyben a kisebb és közepes cégek nagyobb arányban férhetnek hozzá a megrendelésekhez.

Zöld panelprogram és épületenergetikai felújítások

Karácsony az építőipari megrendelések szempontjából külön kiemelte az épületenergetikai beruházásokat. Elmondása szerint a főváros elindított egy zöld panelprogramot, amelynek első beruházásai hamarosan ténylegesen is elindulhatnak. Budapestnek és Magyarországnak is szüksége lenne egy nagy léptékű épületenergetikai megújulási programra, ami

klímavédelmi célokat,

a társadalmi igazságosságot

és az építőipari kapacitások fenntartását is szolgálná.

Karácsony szerint ma már nemcsak a lakások fűtéséről, hanem a hűtéséről is beszélni kell. A forró nyarak miatt a lakások komfortjának fenntartása egyre drágább, ezért az energetikai beruházások megtérülése is javulhat. A főpolgármester szerint ezen a területen is működhetne a visszatérítendő támogatási logika.

Budapest lemaradási kockázatban van

Az interjúban Karácsony arról is beszélt, hogy Budapest komoly regionális versenyben van Béccsel, Pozsonnyal, Varsóval, Zágrábbal, Bukaresttel és más közép-európai városokkal. Szerinte a főváros veszélyes leszakadási pályára került, részben azért, mert az elmúlt évek belpolitikai konfliktusai elvonták az energiát a nemzetközi versenyképességi kérdésektől.

Budapest gazdasági szerkezetében szerinte meghatározóak a magas hozzáadott értékű szolgáltatások. A város gazdasági súlya országos szinten is jelentős, Karácsony szerint Budapest már a GDP mintegy 40 százalékához járul hozzá. A főpolgármester úgy látja, a város akkor tudja megőrizni vagy javítani a pozícióját, ha világos fejlesztési perspektívát kap. Ebben

az ingatlanfejlesztéseknek,

a lakhatási projekteknek,

a közlekedési beruházásoknak,

az energiahatékonysági programoknak

és a turisztikai stratégia megújításának is szerepe lehet.

Az olimpia, mint gazdaságfejlesztési lehetőség

Karácsony az olimpiai tervekkel kapcsolatban is gazdaságfejlesztési logikáról beszélt. Szerinte csak olyan olimpiai koncepciónak van értelme, amely nem más közszolgáltatások, például az egészségügy rovására valósul meg, hanem képes gazdasági hasznot és fejlesztési többletet termelni. Az ingatlanpiac szempontjából ez azért lehet fontos, mert egy esetleges olimpiai koncepció katalizátora lehet városfejlesztési, lakhatási, közlekedési és infrastruktúra-beruházásoknak.

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Címlapkép forrása: Portfolio