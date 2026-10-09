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Az autópálya-koncessziónak ebben a formájában vége
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Az autópálya-koncessziónak ebben a formájában vége

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Megkezdődtek a tárgyalások a hazai autópálya-koncessziós szerződés rendezett lezárásáról. A folyamat célja, hogy 2027. április 1-jétől ismét az állami tulajdonú Magyar Közút üzemeltesse a teljes hazai gyorsforgalmi úthálózatot – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-videójából.

A kormány felszólította a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) mögött álló tulajdonosi kört a megállapodás mielőbbi, mindkét fél számára megnyugtató lezárására. A miniszter beszámolója szerint az elmúlt hetekben megkezdett egyeztetéseken a kivitelezői konzorcium együttműködőnek mutatkozott. Bár a végleges megállapodást még nem írták alá, már elkészült egy kétoldalúan visszaigazolt emlékeztető, amely rögzíti a céldátumot.

A célunk, hogy már 2027. április 1-jétől ismét a köztulajdonban lévő Magyar Közút működtesse a magyar autópálya-hálózatot

- húzta alá a tárcavezető.

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A kabinet elsődleges törekvése, hogy a jövőben az állami fenntartó a korábbi koncessziós díjak töredékéből biztosítsa az autópályák üzemeltetését. Az átadás-átvételi folyamat során kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a folyamatban lévő fejlesztések – különösen az M1-es autópálya kapacitásbővítése – ne szenvedjenek késedelmet, és a tranzakció a lehető legkisebb forgalmi fennakadással járjon a közlekedők számára.

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"Nem háttéralkuk, hanem a nyilvánosság előtt bemutatott körülmények mentén igyekszünk ezt a folyamatot levezényelni" – fogalmazott Vitézy Dávid.

A miniszter jelezte, hogy a koncessziós szerződéshez hasonlóan rendezett lezárásra törekednek a Déli Körvasút projekt esetében is. Ennek érdekében a tárca munkatársai már felvették a kapcsolatot az érintett partnerekkel a beruházás leállítása és a korábban kifizetett előlegek visszakövetelése ügyében.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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