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Terjeszkedik a pizzalánc: új éttermek nyílnak a vidéki magyar nagyvárosokban
Ingatlan

Terjeszkedik a pizzalánc: új éttermek nyílnak a vidéki magyar nagyvárosokban

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A Pizza Hut a magyarországi hálózatának bővítésére készül. A jelenleg huszonkilenc egységből álló lánc következő franchise-étterme a jövő év elején nyílik meg Nagykanizsán, és a vállalat országszerte vizsgálja a terjeszkedési lehetőségeket az ötvenezer főnél népesebb vonzáskörzetű városokban, amihez üzleti partnereket keres - írja közleményében a cég.
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Az AmRest hazai irányítása alatt működő hálózat a jövő év első negyedévének végére tervezi a nagykanizsai egység átadását,

2027-ben pedig legalább egy új, saját üzemeltetésű étterem megnyitásával is számol.

A terjeszkedési stratégia országos fókuszú, így minden olyan várost és agglomerációját górcső alá veszik, ahol a lakosságszám eléri az ötvenezer főt. Jelenleg is kiemelt figyelmet kap többek között Székesfehérvár, Veszprém, Érd, Szolnok, Tatabánya és Zalaegerszeg. 4I7B9837

Forrás: Pizza Hut

Kozák Miklós, a Pizza Hut Magyarország vezetője szerint ezeken a településeken már meghatározták az ideális, legjobban megközelíthető helyszíneket, de nyitottak a leendő partnerek által javasolt más lokációkra is.

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Forrás: Pizza Hut

A jelenleg huszonkét saját és hét franchise-rendszerben működő hazai hálózat bővítésében továbbra is mindkét üzleti modell hangsúlyos szerepet kap, ezért a vállalat a terjeszkedéshez új partnereket keres.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Váli Miklós

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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