Vagyonadó-tervezet: így kalkulálhatnak az ingatlantulajdonosok

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A Tisza-kormány október 14-ig tartó társadalmi egyeztetésre bocsátotta a vagyonadóról szóló törvénytervezetet, amely az egymilliárd forint feletti nettó vagyont évi 1, a 100 milliárd forint feletti részt pedig 1,5 százalékos adóval terhelné. Az ingatlanok értékét kötött sorrendben kellene meghatározni, elsősorban a friss ügyleti érték, a legfeljebb tíz évre visszamenő indexált vételár, a NAV tömeges értékelési modellje vagy független szakértői becslés alapján. A kormány mintegy 15 ezer magánszeméllyel és 2 ezer vagyonkezelési adóalannyal számol, az 500 millió forint feletti ingatlanoknál pedig szigorúbb értékelési szabályok lennének. A törvény 2026. december 15-én lépne hatályba, így már a 2026 végi vagyonállapot számítana, az első bevallási határidő pedig 2027. augusztus 31. lenne. Az alábbiakban szakértőket kérdeztünk arról, hogy várhatóan hogyan kell alkalmazni a törvényt és az majd milyen hatással lehet a piacra.

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A kormány október 6-án bocsátotta társadalmi egyeztetésre a vagyonadóról szóló törvénytervezetet: a javaslat szerint az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyont évente 1 százalékos adó terhelné, a 100 milliárd forint feletti vagyonrészre pedig 1,5 százalékos kulcs vonatkozna. Az adó alanyai belföldi és külföldi magánszemélyek, valamint vagyonkezelési adóalanyok – például bizalmi vagyonkezelések és magánalapítványok – is lehetnek. A házastársak vagyonát elkülönítetten kellene figyelembe venni, vagyis mindkét házastársat önállóan megilletné az egymilliárd forintos értékhatár. Legutóbb egy háttérbeszélgetésen mondták el a lényegi elemeket, amelyeket itt mutattunk be részletesen.

A Portfolio most ingatlanjogászokat és adószakértőket kérdezett arról, mit látnak a tervezet legfontosabb, ingatlan szempontjából legérdekesebb pontjainak, vannak-e változtatni való elemek, és milyen hatásokat várnak a piacon. Kérdéseinkre válaszolt

Fajcsák Gábor , az RSM adóüzletágának vezetője,

, az RSM adóüzletágának vezetője, Ódor Dániel , jogász, a TaylorWessing partnere,

, jogász, a TaylorWessing partnere, Krüpl László , a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda ingatlanjogi és zöldmezős beruházásokért felelős partnere

, a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda ingatlanjogi és zöldmezős beruházásokért felelős partnere Boross Ákos, partner, managing director, Moore Hungary

Így kalkulálnák az ingatlanvagyont

Az ingatlanos rész egyik legfontosabb eleme, hogy a tervezet külön szabályokat alkot a belföldi ingatlanok értékének meghatározására.

Első körben az elmúlt 12 hónapban történt ügyletben szereplő értéket kellene figyelembe venni; ha ilyen nincs, akkor legfeljebb 10 évre visszamenő korábbi ügyleti érték jöhetne szóba indexálva. Ha ez sem alkalmazható, akkor a NAV országos tömeges ingatlanértékelési modellje alapján meghatározott érték, illetve akár az adóalany választása szerint a modell vagy az indexált érték helyett pedig független értékbecslő által megállapított forgalmi érték lenne irányadó. Az adóalany ugyanakkor az indexált ügyleti érték vagy a NAV-modell alapján meghatározott érték helyett is választhatja a megfelelő szakértő által megállapított forgalmi értéket. A 12 hónapon belüli ügyleti értéktől szakértői érték alapján csak kivételesen lehet eltérni, ha igazolható, hogy az ügylet sajátos körülményei miatt az ellenérték nem tükrözi az ingatlan év végi forgalmi értékét.

A NAV tömeges modellje ugyanakkor csak a lakások és a felépítménnyel nem rendelkező mezőgazdasági ingatlanok értékelésére alkalmazható; a lakásnak vagy termőföldnek nem minősülő ingatlanoknál (például iroda vagy üzlethelyiség) ez a lépcső kimarad, így az értékelés jellemzően közvetlenül a szakértői forgalmi értékre épül.

A kormány csütörtöki bejelentése szerint ingatlanértékelésekre épül egy adatbázis, ami a vagyonadóztatástól függetlenül a gazdaság több területén is hasznos lehet, és amelynek fejlesztése folyamatban van az adóhatóságnál. A NAV fog készíteni egy olyan kalkulátort, amibe egy ingatlan adatainak a leírása alapján vélhetően egy jó, piaci értékhez közelítő értékkel fog tudni az adózó számolni.

A lakásoknál az indexálás esetében az MNB nominális lakásárindexe lenne az alap. Budapesti lakásoknál a budapesti indexet, vidéki városi lakásoknál az adott megyét magában foglaló regionális városi indexet, községi vagy nagyközségi lakóingatlanoknál pedig a községekre vonatkozó indexet kellene alkalmazni. A lakott ingatlanra sem mentesség, sem kedvezményes értékelés nem jár. Az egyetlen könnyítés, hogy kérelemre fizetési halasztás vagy részletfizetés kapható, legfeljebb 12, kivételesen (pl. lakóingatlan vagy cégrészesedés esetén) 24 hónapra.

Termőföldnél a KSH termőföldár-adata lenne a mérvadó, míg a lakásnak vagy termőföldnek nem minősülő ingatlanoknál – például egyes kereskedelmi ingatlanoknál – a korábbi ügyleti értéket a KSH adatai alapján meghatározott, az adott ingatlantípusra alkalmazható árindex változásával kellene korrigálni.

A friss, vagyis a tárgyév végét megelőző egy éven belüli szerzésnél főszabály szerint az ügyleti értékből kellene kiindulni, ettől pedig csak akkor lehetne eltérni, ha igazolható, hogy az adott ügylet értéke nem tükrözi a valós forgalmi értéket. A szakértők szerint az is fontos gyakorlati kérdés lesz, hogy az ingatlan állapotában történt-e olyan változás, amely érdemben befolyásolja az értéket. A tervezet a lényeges változások között kifejezetten kiemeli például a felújításokat, de Fajcsák Gábor szerint a szabályozás logikájából az is következhet, hogy egy jelentős értékvesztés – például elemi kár vagy más, az ingatlan műszaki állapotát érdemben rontó körülmény – szintén olyan tényező lehet, amelyet az értékelésnél figyelembe kell venni.

A tervezet külön kategóriát hoz létre a kiemelt értékű ingatlanokra is. Ide azok az ingatlanok tartoznának, amelyek számított vagy forgalmi értéke eléri az 500 millió forintot. Ha egy belföldön fekvő, termőföldnek nem minősülő kiemelt értékű ingatlan értékét szakértői értékeléssel állapítják meg, kizárólag igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő járhatna el, és legalább két értékelési módszert kellene alkalmazni.

Ez egy lakás

A jogszabálytervezet a lakás fogalmát is meghatározza. Lakásnak a lakás céljára létesített, lakóházként vagy lakásként nyilvántartott ingatlan minősülne a hozzá tartozó földrészlettel együtt. Ugyanakkor a lakóépülethez tartozó, de a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség - például garázs, műhely, üzlet vagy gazdasági épület - nem minősülne lakásnak, még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült. Külföldi ingatlanok esetében a szerzés évében főszabály szerint a szerzéskori ellenértékből, illetve bizonyos esetekben a külföldi hatóság által megállapított értékből kellene kiindulni, növelve azt az értéknövelő beruházások igazolt értékével.

A következő években az előző évi számított értéket az adózó választása szerint évi 3 százalékkal vagy az adott ország megfelelő hivatalos ingatlanárindexével kellene módosítani, és az így kapott értéket kellene növelni az időközben megvalósított értéknövelő beruházások értékével. Ha ezek alapján az érték nem határozható meg, a külföldi hatóság által megállapított adózási, kataszteri vagy más hivatalos ingatlanérték, végső esetben pedig független értékbecslés lenne alkalmazandó.

Levonható a hitel

A tervezet azt is megengedné, hogy az adóalany az indexált vagy hatósági értéknél alacsonyabb forgalmi értéket alkalmazzon, ha ezt hitelt érdemlő ingatlanértékeléssel igazolja, hogy például az ingatlan műszaki állapotában vagy körülményeiben bekövetkezett változás miatt a forgalmi értéke alacsonyabb. Fontos pontosítás, hogy a szerzés évét követő években a külföldi ingatlan számított értékét évente aktualizálni kellene, az időközi értéknövelő beruházások bekerülési értékével növelve.

Külön dokumentációs kötelezettséget jelenthet, hogy ha a szakértői értékbecslésben megállapított érték több mint 20 százalékkal eltér valamely más módszerrel meghatározott értéktől, akkor az eltérés okait részletesen be kellene mutatni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nagy értékű vagy egyedi adottságú ingatlanoknál

nem lesz elegendő egy egyszerű értékbecslés: az adózónak várhatóan azt is alá kell majd támasztania, miért tér el az általa alkalmazott érték az indexált vagy modellalapú értéktől.

Belföldi illetőségű adóalanyoknál a tervezetben meghatározott, megfelelően dokumentált, ténylegesen fennálló és igazolt tartozások csökkentenék a vagyon értékét.

a tervezetben meghatározott, megfelelően dokumentált, ténylegesen fennálló és igazolt tartozások csökkentenék a vagyon értékét. Külföldi illetőségű adóalanyoknál ennél szűkebb szabály érvényesülne: náluk csak az adóköteles vagyonelem megszerzéséhez, létesítéséhez, fenntartásához vagy értéknövelő beruházásához közvetlenül kapcsolódó tartozás lenne levonható.

A közös tulajdonban álló ingatlanoknál a tulajdoni hányad lenne az irányadó. Házastársaknál elsődlegesen a házassági vagyonjogi szerződés vagy a házastársak megállapodása számítana; ennek hiányában bizonyos vagyonelemeknél választható lenne a nyilvántartás szerinti figyelembevétel vagy az 50-50 százalékos megosztás; utóbbi választás érvényesítéséhez a házastársaknak azonos tartalmú nyilatkozatot kellene tenniük a NAV felé. Ha nem választanak, akkor egyenlő arányú megosztásra kerülne sor.

Már a 2026-os vagyonállapot számít

A tervezet szerint a törvény 2026. december 15-én lépne hatályba, az adókötelezettséget pedig főszabály szerint a tárgyév utolsó napján fennálló vagyon alapján kellene megállapítani. Az adót önadózással kellene bevallani és megfizetni a tárgyévet követő év augusztus 31-éig. Ez azt jelenti, hogy az első érintett vagyonállapot az idei év végi lenne, az első bevallási-fizetési határidő pedig a jövő augusztus 31.

A fizetendő adó bizonyos tételekkel csökkenthető lenne, ilyen lehet például a vagyonelem számított értékének meghatározásához kötelezően igénybe vett független szakértői, értékelői vagy cégértékelési szolgáltatás díjának 50 százaléka, legfeljebb évi 2 millió forintig, valamint az adott vagyonelem után megfizetett helyi adó vagy hasonló külföldi adó is.

Az önadózás ellenére a NAV-nak jelentős információs bázisa lehet az érintettek azonosításához: az ingatlanértékesítésekhez kapcsolódó illetékadatok, valamint a földhivatali bejelentések alapján a hatóság naprakész adatokkal rendelkezik a tranzakciókról és a tulajdonosokról, ezért

elképzelhető, hogy a NAV már előzetesen is képet alkothat arról, kiknél merülhet fel bevallási kötelezettség.

A jogszabályhoz kapcsolódó hatásvizsgálat alapján a kormányzat nagyságrendileg 15 ezer magánszemélytől és 2 ezer vagyonkezelési adóalanytól várhatja a vagyonadó bevallását és megfizetését. Ez alapján

az adónem ugyan szűkebb adózói kört érintene, de az érintett vagyonelemek értéke és összetettsége miatt az adminisztrációs és értékelési feladatok jelentősek lehetnek.

Miért lehet ez fontos az ingatlanpiacon?

A tervezet alapján az ingatlanok a nagy értékű vagyonoknál az egyik legfontosabb adóalap-elemmé válhatnának. Különösen azoknál lehet érdemi hatása a szabályozásnak, akik jelentős lakás-, iroda-, üzlethelyiség-, föld- vagy külföldi ingatlanportfólióval rendelkeznek, illetve akiknél a vagyon jelentős része nem likvid eszközökben, hanem ingatlanban áll.

Kérdés, hogy az adózók mennyire tudják majd pontosan és vitatható kockázat nélkül meghatározni az ingatlanok számított értékét.

A gyakorlati alkalmazás egyik fontos kérdése lehet, hogy az ingatlanok számított értéke mennyire közelíti majd meg a tényleges piaci értéküket.

Egy akár tíz évvel korábbi ügyleti értéknek egy szélesebb földrajzi területre vonatkozó árindexszel történő aktualizálása különösen az egyedi vagy nagy értékű ingatlanoknál eredményezhet a tényleges piaci értéktől eltérő összeget.

A tervezet lehetőséget biztosít szakértő által meghatározott forgalmi érték alkalmazására is, ennek költsége azonban nem minden esetben csökkenti a fizetendő adót. Az egymilliárd forintos nettó vagyonhatár miatt ez

első körben a leggazdagabb magánszemélyeket és vagyonkezelési struktúrákat érintené, de az értékelési szabályok részletei miatt az ingatlanpiaci szereplőknek már most érdemes lehet figyelniük a javaslat sorsát.

A szabályozás a külföldi tőke ingatlanpiaci döntéseire is hatással lehet, különösen azoknál a befektetőknél, akik nagy értékű magyarországi ingatlanokban tartanak vagyont. Egy kétmilliárd forint értékű ingatlan esetében például az egymilliárd forint feletti rész után évente 1 százalékos adó merülhetne fel, ami önmagában évi 10 millió forintos többletterhet jelentene.

Ez az esetleges építményadóval vagy telekadóval együtt már érdemben ronthatja egyes ingatlanbefektetések hozamát.

Fontos azonban, hogy nem minden külföldi befektető adóalany. A tervezet magánszemélyeket és meghatározott vagyonkezelési adóalanyokat adóztat, a szokásos ingatlantulajdonos gazdasági társaságokat közvetlenül nem.

Belföldi oldalon a szabályozás különösen azokat a magánszemélyeket érintheti érzékenyen, akik kiterjedt lakásportfólióval rendelkeznek, például hosszú vagy rövid távú lakáskiadásból szereznek jövedelmet, és az ingatlanjaik összértéke más vagyonelemekkel együtt meghaladja az egymilliárd forintos határt.

A szabályozás emiatt nemcsak a klasszikus luxusingatlanok tulajdonosainál, hanem a több lakásból álló befektetési portfólióknál is releváns lehet.

Egy korábbi cikkünkben idéztük Illés Istvánt, az Apelso Wealth Management társalapítóját, az ő gondolatát érdemes újra megemlíteni: ahol a vagyon nagy része nem termel jövedelmet (pl. családi otthon, nyaraló, termőföld), ott a következő években ingatlaneladások is jöhetnek, pusztán azért, hogy az adót ki lehessen fizetni.

Szakértőink véleménye

Fajcsák Gábor

„A vagyonadó megállapításához alkotott törvényi szabályok meglehetősen részletesek és komplexek az ingatlanok vonatkozásában, ezért érdemes különös körültekintéssel eljárni, és lehetőség szerint minden, a jövőben szükséges dokumentumot előkeresni és gondosan megőrizni. Az ingatlanokra vonatkozó szabályok kifejezetten részletesek és összetettek, ezért az érintetteknek már a jogszabály véglegesítése előtt érdemes lehet áttekinteniük, milyen dokumentumokkal tudják majd alátámasztani az ingatlanok szerzési értékét, az időközi beruházásokat, felújításokat, esetleges értékvesztéseket, valamint a fennálló tartozásokat. A későbbi viták elkerülése érdekében célszerű minden releváns iratot előkeresni és megőrizni, mert az adóalap meghatározása sok esetben nem pusztán számítási, hanem bizonyítási kérdés is lesz.”

Fajcsák Gábor RSM, adóüzletág vezető Az RSM több mint 50 fős adóüzletágának vezetőjeként hazai és nemzetközi nagyvállatokkal dolgozik együtt. Fő szakterületei az adóellenőrzés, digitális adózási megoldások, nemzetközi és belföldi cégstru … Tovább

Krüpl László

"A kormányzat által bevezetni tervezett vagyonadó-tervezet célja a vagyonok arányos közteherviselésbe vonása. Álláspontom szerint a jogszabály kellően részletes és az ingatlanértékelési szabályok a korábbi elképzeléseknél kidolgozottabbak. A gyakorlati kulcskérdés az lesz, hogy a NAV tömeges modellje, az indexált korábbi ügyleti érték és a szakértői értékbecslés közötti eltérések mekkora jogvitákat generálnak, különösen az 500 millió forint feletti, nem lakáscélú ingatlanoknál és a jellemzően projektcégbe szervezett, nehezen értékelhető energetikai és infrastruktúra-eszközöknél. Kiemelendő még, hogy míg a közvetlen magántulajdonú ingatlan után fizetett helyi adó beszámítható, a társasági tulajdonban tartott – éppen az ingatlan- és energiaprojektekben bevett – struktúráknál a cég által megfizetett építmény- vagy telekadó a tulajdonos vagyonadójából nem vonható le, ami indokolatlan szerkezeti aszimmetriát okozhat. Ezen kérdés pontosítása javasolt a 2026. október 14-i egyeztetési határidőig.

Krüpl László MRICS Schönherr Ügyvédi Iroda, Partner Krüpl László a Schönherr Ügyvédi Iroda partnere, az ingatlan-tranzakciók széles spektrumában nyújt jogi támogatást a hazai és nemzetközi ügyfeleinek, kiemelkedő tapasztalata van a zöldmezős beruházáso … Tovább

Boross Ákos – az irodabérlések kapcsán olvasónktól kapott levélre válaszul

„Az irodabérlés önmagában nem alapoz meg kettős vagyonadóztatást, ugyanakkor a finanszírozási tartozások kezelésénél azonosítható egy tisztázandó kérdés:

A 12. § (9) bekezdése szerint a külföldi illetőségű magánszemély vagy vagyonkezelési adóalany külföldön bejegyzett, belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban tartott részesedését a magyar ingatlan számított értékének tulajdoni hányadra jutó részével kellene értékelni. Ez eltér az általános társasági értékeléstől, amelyben a kötelezettségek a saját tőkén keresztül már megjelennek. A különszabálynál nem egyértelmű, hogyan vehető figyelembe az ingatlant finanszírozó társasági hitel, mert a 6. § (2) bekezdése az adóalanyt terhelő tartozások levonását szabályozza.

Például egy kizárólag 5 milliárd forint számított értékű magyar irodaházat tartó külföldi társaság 100%-os tulajdonosánál a kiinduló részesedésérték 5 milliárd forint lehetne akkor is, ha a társaságnak 4 milliárd forint bankhitele van. A nyitott kérdés az, hogyan érvényesülne ebben a számításban a társaság finanszírozási tartozása.”

Boross Ákos Moore Hungary, Managing Partner Boross Ákos a Moore Hungary managing partnere. Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik vállalati pénzügyi tanácsadás területén. Korábban más nemzetközi tanácsadó cégeknél szerzett tapasztalatot é … Tovább

Ódor Dániel

„Arra, hogy mindez ténylegesen milyen hatással lesz az ingatlanpiacra, illetve elindít-e értékesítéseket vagy visszafogja-e a nagy értékű ingatlanok iránti keresletet, egyelőre nem mernénk messzemenő következtetéseket levonni. Önmagában ugyanakkor a vagyonadó miatt nem feltétlenül lenne értelme gyorsan értékesíteni egy ingatlant, hiszen az értékesítésből befolyó ellenérték főszabály szerint ugyanúgy az adóköteles vagyon részét képezné, így pusztán az ingatlan pénzzé tétele nem csökkentené a vagyonadó alapját. Ráadásul a tervezet adóelkerülés elleni szabálya alapján a NAV már a vagyonadó bevezetésének „köztudomásúvá válásától” - az indokolás szerint 2026. május 14-től - vizsgálhatná az adókötelezettség megkerülésére irányuló ügyleteket. A más országokban működő vagyonadókkal kapcsolatos empirikus kutatások alapján sem feltétlenül az eszközök gyors értékesítése látszik az érintettek elsődleges reakciójának.

Dr. Ódor Dániel MRICS Taylor Wessing, Partner Ódor Dániel a Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda partnere, szakterülete az ingatlanpiac és az építőipar. Elismert szakértője a kereskedelmi és ipari ingatlanjognak, és egyike azon kevés magyar üg … Tovább

A tapasztalatok inkább a vagyon összetételének átalakítására, adótervezésre, illetve bizonyos esetekben az adózási illetőség megváltoztatására utalnak; Franciaországban pedig az ingatlanvagyonra koncentráló adóra történő áttérést követően sem sikerült egyértelműen kimutatni, hogy az érintett háztartások érdemben elfordultak volna az ingatlanoktól. Ezek a példák ugyanakkor nem teljesen összehasonlíthatók a magyar tervezettel, amely főszabály szerint a teljes nettó vagyont vonná adó alá, így jelentősen csökkentve az egyes vagyonelemek közötti átrendezésben rejlő adótervezési lehetőségeket.”

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Molnár-Bernáth László