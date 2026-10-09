Vészjósló fordulat Amerikában: elfogyhatnak a munkások, akik az építőipart a hátukon vitték

A nem amerikai születésű munkavállalók 2024-ben az építőipari szakmunkások 35 százalékát adták, miközben a teljes munkaerőpiacon csupán 18 százalékos az arányuk. Ez az arány szakmánként rendkívül eltérő képet mutat.
- A gipszkartonszerelők és a festők körében meghaladja az 50 százalékot,
- míg a villanyszerelők és az építőipari gépkezelők esetében 20 százalék alatt marad.
Egyértelmű mintázat rajzolódik ki:
a fizikailag megterhelő, alacsonyabb bérű szakmákban a legmagasabb a bevándorlók részesedése.
A festők mediánbére 2024-ben 25 ezer, a gipszkartonszerelőké 30 ezer dollár volt, miközben a magasabb fizetésű, nagyobb szaktudást igénylő területeken a hazai születésű munkavállalók dominálnak.
|A bevándorlók szerepe az alacsonyabb bérű szakmákban a legnagyobb
|Foglalkozás / Szakma
|Külföldön születettek aránya
|Medián bér- és fizetésjövedelem
|Gipszkarton- és álmennyezet-szerelők
|57%
|$30 000
|Vakolók / Kőműves vakolók
|57%
|$28 800
|Tetőfedők
|53%
|$31 200
|Szobafestők, mázolók
|53%
|$25 000
|Melegburkolók / Padlóburkolók
|51%
|$25 000
|Építőipari segédmunkások
|44%
|$30 000
|Kőművesek / Tégla-, blokk- és kőművesek
|39%
|$36 000
|Szigetelőmunkások
|38%
|$47 000
|Betonozók, betonsimítók
|36%
|$40 100
|Ácsok, fejszés és szerkezeti asztalosok
|35%
|$34 000
|Csőfektetők
|28%
|$50 000
|Víz-, gáz- és fűtésszerelők, csőhálózatszerelők
|18%
|$50 000
|Bádogosok / Lemezmunkások
|17%
|$50 000
|Szerkezeti vas- és acélmunkások
|17%
|$60 000
|Napelemszerelők (PV)
|17%
|$40 000
|Villanyszerelők
|16%
|$50 000
|Üvegesek
|16%
|$45 000
|Építőipari gépkezelők
|14%
|$52 000
|Kazánkovácsok / Kazángyártók
|10%
|$65 000
|Összesen / Átlag (Medián)
|35%
|$37 000
|Forrás: US Census Bureau, 2024 American Community Survey 1 éves becslések a JCHS feldolgozásában, IPUMS-USA, University of Minnesota.
A bevándorlók szerepe a 2008-as válság óta folyamatosan nőtt.
Az építőipari szakmunkásállomány a recesszió után 6,9 millióról 5,8 millióra zuhant 2013-ra, és azóta is csak 6,2 millióra tudott visszakapaszkodni 2024-re.
A 2013 utáni nettó létszámnövekedés teljes egészében a külföldi születésű munkavállalóknak köszönhető, az ő számuk 2024-re meghaladta a válság előtti szintet, míg a hazai születésű szakmunkások létszáma közel 800 ezerrel maradt el a 2007-es értéktől.
A növekvő szakmákban a bérszint mentén vált el egymástól a két csoport dinamikája. Az építőipari segédmunkások létszáma 236 ezer fővel nőtt, kizárólag a bevándorlóknak köszönhetően. Az ácsok között szintén a bevándorlók létszámbővülése ellensúlyozta a hazai munkaerő fogyását – mindkét szakma mediánjövedelme 35 ezer dollár alatt maradt. Ezzel szemben a villanyszerelők 41 és a vízvezetékszerelők 26 százalékos létszámnövekedésének háromnegyedét hazai születésű munkavállalók adták, 50 ezer dolláros mediánjövedelem mellett.
A bevándorlás ugyanakkor meredeken csökken. A nettó nemzetközi migráció 2024-ben még 2,7 millió fő volt, 2025-ben 1,3 millióra esett, 2026-ra pedig a jelenlegi trendek alapján mindössze 321 ezer főre csökkenhet, ami messze elmarad a történelmi átlagtól. Mindez azért különösen aggasztó, mert a fiatal, külföldi születésű szakmunkások többsége friss bevándorló, ráadásul a 2013 óta megfigyelhető növekedés elsősorban a középkorú és idősebb korosztályra koncentrálódott – vagyis
az építőipari bevándorló munkaerő egyre nagyobb hányada közeledik pályafutása végéhez ezekben a fizikailag megterhelő szakmákban.
Az elemzés szerint elsősorban az alacsonyabb bérű építőipari szakmák vannak kitéve a bevándorlás visszaesése okozta munkaerőhiánynak. Hogy az ágazat egésze veszít-e létszámából, az attól függ, sikerül-e hazai születésű munkavállalókat bevonni – ám az ő számuk egyelőre jócskán a válság előtti szint alatt marad.
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