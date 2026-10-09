Vészjósló fordulat Amerikában: elfogyhatnak a munkások, akik az építőipart a hátukon vitték

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A nem amerikai születésű munkavállalók 2024-ben az építőipari szakmunkások 35 százalékát adták, miközben a teljes munkaerőpiacon csupán 18 százalékos az arányuk. Ez az arány szakmánként rendkívül eltérő képet mutat.

A gipszkartonszerelők és a festők körében meghaladja az 50 százalékot,

és a körében meghaladja az 50 százalékot, míg a villanyszerelők és az építőipari gépkezelők esetében 20 százalék alatt marad.

Egyértelmű mintázat rajzolódik ki:

a fizikailag megterhelő, alacsonyabb bérű szakmákban a legmagasabb a bevándorlók részesedése.

A festők mediánbére 2024-ben 25 ezer, a gipszkartonszerelőké 30 ezer dollár volt, miközben a magasabb fizetésű, nagyobb szaktudást igénylő területeken a hazai születésű munkavállalók dominálnak.

A bevándorlók szerepe az alacsonyabb bérű szakmákban a legnagyobb Foglalkozás / Szakma Külföldön születettek aránya Medián bér- és fizetésjövedelem Gipszkarton- és álmennyezet-szerelők 57% $30 000 Vakolók / Kőműves vakolók 57% $28 800 Tetőfedők 53% $31 200 Szobafestők, mázolók 53% $25 000 Melegburkolók / Padlóburkolók 51% $25 000 Építőipari segédmunkások 44% $30 000 Kőművesek / Tégla-, blokk- és kőművesek 39% $36 000 Szigetelőmunkások 38% $47 000 Betonozók, betonsimítók 36% $40 100 Ácsok, fejszés és szerkezeti asztalosok 35% $34 000 Csőfektetők 28% $50 000 Víz-, gáz- és fűtésszerelők, csőhálózatszerelők 18% $50 000 Bádogosok / Lemezmunkások 17% $50 000 Szerkezeti vas- és acélmunkások 17% $60 000 Napelemszerelők (PV) 17% $40 000 Villanyszerelők 16% $50 000 Üvegesek 16% $45 000 Építőipari gépkezelők 14% $52 000 Kazánkovácsok / Kazángyártók 10% $65 000 Összesen / Átlag (Medián) 35% $37 000 Forrás: US Census Bureau, 2024 American Community Survey 1 éves becslések a JCHS feldolgozásában, IPUMS-USA, University of Minnesota.

A bevándorlók szerepe a 2008-as válság óta folyamatosan nőtt.

Az építőipari szakmunkásállomány a recesszió után 6,9 millióról 5,8 millióra zuhant 2013-ra, és azóta is csak 6,2 millióra tudott visszakapaszkodni 2024-re.

A 2013 utáni nettó létszámnövekedés teljes egészében a külföldi születésű munkavállalóknak köszönhető, az ő számuk 2024-re meghaladta a válság előtti szintet, míg a hazai születésű szakmunkások létszáma közel 800 ezerrel maradt el a 2007-es értéktől.

A növekvő szakmákban a bérszint mentén vált el egymástól a két csoport dinamikája. Az építőipari segédmunkások létszáma 236 ezer fővel nőtt, kizárólag a bevándorlóknak köszönhetően. Az ácsok között szintén a bevándorlók létszámbővülése ellensúlyozta a hazai munkaerő fogyását – mindkét szakma mediánjövedelme 35 ezer dollár alatt maradt. Ezzel szemben a villanyszerelők 41 és a vízvezetékszerelők 26 százalékos létszámnövekedésének háromnegyedét hazai születésű munkavállalók adták, 50 ezer dolláros mediánjövedelem mellett.

A bevándorlás ugyanakkor meredeken csökken. A nettó nemzetközi migráció 2024-ben még 2,7 millió fő volt, 2025-ben 1,3 millióra esett, 2026-ra pedig a jelenlegi trendek alapján mindössze 321 ezer főre csökkenhet, ami messze elmarad a történelmi átlagtól. Mindez azért különösen aggasztó, mert a fiatal, külföldi születésű szakmunkások többsége friss bevándorló, ráadásul a 2013 óta megfigyelhető növekedés elsősorban a középkorú és idősebb korosztályra koncentrálódott – vagyis

az építőipari bevándorló munkaerő egyre nagyobb hányada közeledik pályafutása végéhez ezekben a fizikailag megterhelő szakmákban.

Az elemzés szerint elsősorban az alacsonyabb bérű építőipari szakmák vannak kitéve a bevándorlás visszaesése okozta munkaerőhiánynak. Hogy az ágazat egésze veszít-e létszámából, az attól függ, sikerül-e hazai születésű munkavállalókat bevonni – ám az ő számuk egyelőre jócskán a válság előtti szint alatt marad.

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