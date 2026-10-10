Feljelentést tett a kormány a 166 milliárdos ügyletben – megszólalt az Indotek-csoport

Az Indotek Group állítja, hogy az Exim-finanszírozás során szabályosan járt el, és egyetlen forint sem veszett el. A cégcsoport így reagált Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentésére, aki két, összesen 166 milliárd forintos Exim-ügylet miatt tesz feljelentést hűtlen kezelés, hanyag kezelés és hivatali visszaélés gyanújával. Az egyik ügylet az Indotekhez köthető, több mint 110 milliárd forintos kötvényvásárlás. A miniszter szerint a bank már a megkötéskor komoly kockázatokat látott, a kibocsátó nem adott megfelelő fedezetet, az állam mégis a kockázat 80 százalékára vállalt kezességet. Az Indotek ezzel szemben azt állítja, hogy célhoz kötött, kamatokkal együtt visszafizetendő forrásról van szó, és kész együttműködni a hatóságokkal.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken bejelentette, hogy két, összesen 166 milliárd forint értékű Exim-ügylet miatt tesz feljelentést hűtlen kezelés, hanyag kezelés és hivatali visszaélés gyanújával. Az egyik kifogásolt tranzakció az Indotek-csoporthoz köthető, több mint 110 milliárd forintos kötvényvásárlás. A miniszter bejelentésére szombat reggel reagált az Indotek Group, amely közleményében azt állítja, hogy

a finanszírozás során minden esetben szabályosan, a szerződéses feltételeknek megfelelően járt el, és a tranzakcióhoz kapcsolódóan egyetlen forint sem veszett el.

Az ingatlanbefektetésekkel foglalkozó vállalatcsoport állítja, hogy a 300 millió euró névértékű kötvénykibocsátás nem szabadon felhasználható állami támogatás, hanem célhoz kötött, kamatokkal együtt visszafizetendő finanszírozás. Az Indotek állítása szerint a tranzakcióhoz nem kért és nem is kapott kamatkedvezményt, az állami kezességvállalásért pedig díjat fizet. A források felhasználását belső ellenőrzési mechanizmusok és a finanszírozó kontrollfolyamatai is felügyelik.

A cégcsoport tájékoztatása szerint az eddig felhasznált összegeket a szerződésben meghatározott befektetési és üzletfejlesztési célokra, például lakásépítésekre fordították, a még be nem fektetett pénzek pedig továbbra is rendelkezésre állnak, és azok után is fizetik a kamatokat. Az Indotek szerint a megvalósult befektetések az Eximbank és a vállalatcsoport számára egyaránt jövedelmezők, stabil megtérülést biztosítanak. A társaság arra is hivatkozott, hogy harmincéves működése során minden hiteltörlesztési kötelezettségének eleget tett, és az Exim-finanszírozás esetében is teljesíteni fogja vállalásait.

Kapitány István pénteki tájékoztatása szerint ugyanakkor az Exim már az ügylet megkötésekor komoly piaci és jogi kockázatokat azonosított, a kötvénykibocsátó pedig nem nyújtott megfelelő fedezetet a tőke visszafizetésére, miközben a kockázat 80 százalékára az állam vállalt kezességet. A miniszter szerint az előző kormány egyedi határozattal írta felül a bank szokásos döntési mechanizmusát, és felmentést adott a spekulatív ingatlanfinanszírozást tiltó belső szabályok alól. Az Indotek közleményében jelezte, hogy

kész együttműködni a hatóságokkal és igazolni a források szabályszerű felhasználását, ugyanakkor a kormányzati döntések hátteréről és a banki eljárásrendről nem tud felelősen nyilatkozni.

Az Indotek Group vezetőjét és többségi tulajdonosát, Jellinek Dánielt egy másik büntetőeljárásban, a Volánbusz-ügyben már szeptemberben gyanúsítottként őrizetbe vették, majd a bíróság a letartóztatását is elrendelte. Az üzletembert ebben az ügyben vesztegetéssel és más korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítják. A mostani Exim-feljelentés ettől elkülönülő ügyletet érint, amelyben a büntetőjogi felelősség megállapítása a nyomozó hatóságok feladata.

Címlapkép forrása: Portfolio