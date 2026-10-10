20°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Fontos bejelentést tettek a Bayer Constructhoz tartozó egyik projekt jövőjéről
Ingatlan

Fontos bejelentést tettek a Bayer Constructhoz tartozó egyik projekt jövőjéről

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Csökkentett létszámmal folynak a munkálatok a Harmat Liget projektben, amelynek generálkivitelezője, a Bayer Construct augusztus végén csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be. A Carion Befektetési Alapkezelő vásárlóknak küldött tájékoztatása szerint a beruházás szereplői megállapodás-előkészítő egyeztetést tartottak, és arra számítanak, hogy október közepén már látványosabban folytatódhat az építkezés.
Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

A Harmat Liget a RAMÓNA Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Alap beruházásában valósul meg, a generálkivitelezést a Bayer Construct végzi. A társaság 2026. augusztus 26-án csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a bírósághoz, vagyonfelügyelőjét szeptember 24-én nevezték ki.

Az alapkezelő tájékoztatása szerint a munkavégzés már a vagyonfelügyelő kinevezése előtt is jelentősen csökkentett létszámmal zajlott, és jelenleg is ez a helyzet. A projekt folytatásához olyan egyeztetésekre van szükség, amelyek biztosítják a beruházás további finanszírozását és befejezését.

A tájékoztató szerint előző nap háromoldalú egyeztetést tartott az alapkezelő, a Bayer Construct és a vagyonfelügyelő. Az alapkezelő előremutatónak és konstruktívnak nevezte a megbeszélést, és úgy látja,

hogy a hónap közepén már a külső szemlélők számára is látványosabban folytatódhat a kivitelezés.

Még több Ingatlan

Megszólalt Vitézy Dávid a budapesti csődhelyzet elhárításáról

Feljelentést tett a kormány a 166 milliárdos ügyletben – megszólalt az Indotek-csoport

Az autópálya-koncessziónak ebben a formájában vége

Konkrét előrelépésként azt közölték, hogy a következő hét második felében felszerelik a villanyórákat, amivel teljessé válik a projekt közműellátása. A tájékoztató ugyanakkor a beruházás befejezésére és a lakások átadására nem jelöl meg időpontot.

Az alapkezelő hangsúlyozta, hogy a kevésbé látványos munkák az elmúlt időszakban is folytatódtak. Az előző hónapban az önkormányzatnak átadták a településrendezési szerződésben vállalt, megfelelően felújított játszóteret, valamint az új útszakaszokat és járdákat. Ezek átvételét a tájékoztató szerint a műtétje után visszatérő ellenőr jóváhagyása késlelteti.

Az önkormányzati jelzálogjog törléséhez szükséges engedélyt a következő héten tervezik benyújtani a földhivatalhoz. Ezt követően kerülhet le a bejegyzés az ingatlanok tulajdoni lapjáról.

A vásárlókat arra is kérték, hogy mielőbb jelezzék, ha jakuzzit szeretnének elhelyezni a kertjükben vagy a tetőteraszukon. Az ehhez szükséges módosításokat még két héten belül el tudják végezni; a későbbi munkák már költségesebbek lehetnek, a tetőteraszoknál pedig alpintechnikai megoldást vagy helikopteres telepítést is igényelhetnek.

Kapcsolódó cikkünk

Hivatalos: csődeljárás indult a magyar építőipari óriás ellen

Ma indul a Bayer Construct csődeljárása

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nem várt közeledés Romániával: közös erővel harcolnak Magyarországgal a milliárdos uniós forrásokért
Tisza-kormány: sorjáznak a feljelentések, új hírek érkeztek a költségvetésről
Vagyonadó-tervezet: így kalkulálhatnak az ingatlantulajdonosok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility