Fontos bejelentést tettek a Bayer Constructhoz tartozó egyik projekt jövőjéről

Csökkentett létszámmal folynak a munkálatok a Harmat Liget projektben, amelynek generálkivitelezője, a Bayer Construct augusztus végén csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be. A Carion Befektetési Alapkezelő vásárlóknak küldött tájékoztatása szerint a beruházás szereplői megállapodás-előkészítő egyeztetést tartottak, és arra számítanak, hogy október közepén már látványosabban folytatódhat az építkezés.

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A Harmat Liget a RAMÓNA Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Alap beruházásában valósul meg, a generálkivitelezést a Bayer Construct végzi. A társaság 2026. augusztus 26-án csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a bírósághoz, vagyonfelügyelőjét szeptember 24-én nevezték ki.

Az alapkezelő tájékoztatása szerint a munkavégzés már a vagyonfelügyelő kinevezése előtt is jelentősen csökkentett létszámmal zajlott, és jelenleg is ez a helyzet. A projekt folytatásához olyan egyeztetésekre van szükség, amelyek biztosítják a beruházás további finanszírozását és befejezését.

A tájékoztató szerint előző nap háromoldalú egyeztetést tartott az alapkezelő, a Bayer Construct és a vagyonfelügyelő. Az alapkezelő előremutatónak és konstruktívnak nevezte a megbeszélést, és úgy látja,

hogy a hónap közepén már a külső szemlélők számára is látványosabban folytatódhat a kivitelezés.

Konkrét előrelépésként azt közölték, hogy a következő hét második felében felszerelik a villanyórákat, amivel teljessé válik a projekt közműellátása. A tájékoztató ugyanakkor a beruházás befejezésére és a lakások átadására nem jelöl meg időpontot.

Az alapkezelő hangsúlyozta, hogy a kevésbé látványos munkák az elmúlt időszakban is folytatódtak. Az előző hónapban az önkormányzatnak átadták a településrendezési szerződésben vállalt, megfelelően felújított játszóteret, valamint az új útszakaszokat és járdákat. Ezek átvételét a tájékoztató szerint a műtétje után visszatérő ellenőr jóváhagyása késlelteti.

Az önkormányzati jelzálogjog törléséhez szükséges engedélyt a következő héten tervezik benyújtani a földhivatalhoz. Ezt követően kerülhet le a bejegyzés az ingatlanok tulajdoni lapjáról.

A vásárlókat arra is kérték, hogy mielőbb jelezzék, ha jakuzzit szeretnének elhelyezni a kertjükben vagy a tetőteraszukon. Az ehhez szükséges módosításokat még két héten belül el tudják végezni; a későbbi munkák már költségesebbek lehetnek, a tetőteraszoknál pedig alpintechnikai megoldást vagy helikopteres telepítést is igényelhetnek.

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