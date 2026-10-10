Megszólalt Vitézy Dávid a budapesti csődhelyzet elhárításáról

A kormány 120 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatást nyújt Budapestnek, amellyel elhárul a főváros közvetlen csődveszélye és biztosítható a közszolgáltatások zavartalan működése
– írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-bejegyzésében.
A Magyar Közlönyben megjelent döntést a kormány és a főváros vezetése közötti megállapodás előzte meg, amelyet a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén kötöttek meg.
A rendkívüli támogatásból Budapest rendezheti felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit és tartozásait, a forrás pedig a korábbi elvonások jelentős részét is kompenzálja.
A fővárosi önkormányzat ennek fejében eláll a szolidaritási hozzájárulás miatt indított bírósági pereitől.
A tárcavezető szerint Budapest és az agglomeráció közlekedésének fejlesztéséhez, valamint a város hosszú távú működésének biztosításához elengedhetetlen a kormány és a főváros együttműködése.
A megállapodás hosszú távú szakmai elvárásokat is megfogalmaz a fővárossal szemben. Ezek a budapesti útfelújítások finanszírozására vonatkoznak, továbbá a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szolgáltatási területének regionális kiterjesztésére.
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