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Megszólalt Vitézy Dávid a budapesti csődhelyzet elhárításáról
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Megszólalt Vitézy Dávid a budapesti csődhelyzet elhárításáról

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A kormány 120 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást ad Budapestnek, amellyel elhárul a főváros közvetlen csődveszélye, és biztosítható a közszolgáltatások zavartalan működése. A Magyar Közlönyben megjelent döntést a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén kötött megállapodás előzte meg. A forrásból Budapest rendezheti felhalmozott tartozásait, cserébe pedig eláll a szolidaritási hozzájárulás miatt indított pereitől. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány és a főváros együttműködése elengedhetetlen a város hosszú távú működéséhez. A megállapodás az útfelújítások finanszírozására és a BKK szolgáltatási területének regionális kiterjesztésére is elvárásokat fogalmaz meg.

A kormány 120 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatást nyújt Budapestnek, amellyel elhárul a főváros közvetlen csődveszélye és biztosítható a közszolgáltatások zavartalan működése

– írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-bejegyzésében.

A Magyar Közlönyben megjelent döntést a kormány és a főváros vezetése közötti megállapodás előzte meg, amelyet a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén kötöttek meg.

A rendkívüli támogatásból Budapest rendezheti felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit és tartozásait, a forrás pedig a korábbi elvonások jelentős részét is kompenzálja.

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A fővárosi önkormányzat ennek fejében eláll a szolidaritási hozzájárulás miatt indított bírósági pereitől.

A tárcavezető szerint Budapest és az agglomeráció közlekedésének fejlesztéséhez, valamint a város hosszú távú működésének biztosításához elengedhetetlen a kormány és a főváros együttműködése.

A megállapodás hosszú távú szakmai elvárásokat is megfogalmaz a fővárossal szemben. Ezek a budapesti útfelújítások finanszírozására vonatkoznak, továbbá a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szolgáltatási területének regionális kiterjesztésére.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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