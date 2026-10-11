Brüsszel adhat jogi muníciót az Airbnb és az üres lakások ellen, de a magyar lakhatási fordulat itthon dől el

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Az Európai Unió új lakhatási szabályozási csomagja segíthet eldönteni, hogy mikor avatkozhat be egy tagállam vagy önkormányzat a lakáspiac működésébe a megfizethető lakhatás védelmében. A Portfolio-nak nyilatkozó szakértők szerint a készülő uniós szabályozás Magyarországon önmagában nem hoz fordulatot, de erős jogi és módszertani kapaszkodót adhat a rövid távú lakáskiadás, a második otthonok, az üresen álló lakások és a befektetési célú lakáshasználat szabályozásához.

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A javaslat lényege, hogy ha egy városban vagy térségben a lakhatás megfizethetősége súlyosan romlik, akkor a tagállamok és önkormányzatok könnyebben igazolhassák a piacot korlátozó intézkedéseket. Ez azért fontos, mert a lakáspolitika továbbra is alapvetően tagállami hatáskör, de egyre nyilvánvalóbb, hogy a lakhatási válság olyan társadalmi, gazdasági és politikai probléma lett Európában, amely mellett az EU sem mehet el. Az Európai Bizottság Affordable Housing Plan nevű lakhatási terve ehhez kapcsolódóan:

forrásokat mozgósítana,

egyszerűsítené az állami támogatási szabályokat,

és új páneurópai befektetési platformmal is segítené a szociális és megfizethető lakhatási beruházásokat.

Nem Brüsszel szabályozza az rövid távú lakáskiadást, de nagyobb jogbiztonságot adhat hozzá

Misetics Bálint szociálpolitikus, Budapest főpolgármesterének lakhatási főtanácsadója szerint a készülő uniós szabályozás legfontosabb funkciója nem az, hogy közvetlenül lakáspolitikai programot írjon elő a tagállamoknak.

Misetics Bálint Főpolgármesteri Iroda, szociálpolitikus, a főpolgármester lakás- és szociálpolitikai főtanácsadója … Tovább

„Ez a rendelet nem arra igyekszik választ adni, hogy az Európai Unió hogyan tud többet segíteni a megfizethető lakhatás területén, hanem arra, hogyan lehet megelőzni, hogy az uniós szabályozás, illetve azok kétértelműsége hátráltassa azokat a beavatkozásokat, amelyeket tagállamok vagy önkormányzatok a megfizethető lakhatás érdekében megtennének”

– mondta el a szakember a Portfolio kérdésére.

A háttérben egy régi feszültség áll: a lakhatás ugyan tagállami hatáskör, de a lakáspiaci beavatkozások könnyen érinthetik az EU belső piacának szabályait, például a szolgáltatásnyújtás szabadságát vagy a tőke szabad áramlását. Ha egy város korlátozza az rövid távú lakáskiadást, megadóztatja az üres lakásokat, vagy feltételeket szab a nem elsődleges lakhatási célú ingatlanhasználatnak, az piaci szereplők érdekeit is érintheti. Misetics szerint az uniós javaslat ebben a jogi bizonytalanságban teremtene tisztább helyzetet. A cél az, hogy egyértelműbb legyen, mikor tekinthető a lakhatás megfizethetőségének védelme olyan legitim közérdeknek, amely igazolhat bizonyos piaci korlátozásokat.

A kulcs a lakásár-jövedelem mutató lehet

A javaslat egyik legfontosabb újítása, hogy a beavatkozás indokoltságát a lakásár-jövedelem mutatóhoz kötné. ha az adott területen egy átlagos méretű lakás ára eléri vagy meghaladja az egy főre jutó rendelkezésre álló jövedelem nyolcszorosát, és ez a mutató az elmúlt években romlott, akkor főszabály szerint igazolható lehet a korlátozás. Ha pedig a mutató tíz fölött van, akkor a beavatkozás indokoltsága még erősebb. Budapest esetében tehát aligha lenne kérdés, hogy a város ebbe a kategóriába esik.

Budapesten bőven tíz fölött járunk, és nagyon hosszú ideje. Ennek a jogszabályszövegnek az értelmében sem merülhetne fel kétség azzal kapcsolatban, hogy Budapesten indokolt és az EU szabályozása alapján is igazolt a beavatkozás

– mondta Misetics.

Ha a lakásár-jövedelem mutató eléri a 8-as szintet, és az elmúlt tíz évben romlott, az erős érv lehet a beavatkozás mellett. Ha a mutató eléri vagy meghaladja a 10-et, akkor a javaslat szerint már nem kell külön igazolni a tízéves romlást, de továbbra is objektív adatokkal kell alátámasztani, hogy az adott területen lakhatási nyomás áll fenn, és a helyzet intézkedés nélkül várhatóan nem enyhül.

Horváth Áron, az Eltinga vezetője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a módszertan részletei még kulcsfontosságúak lesznek. Szerinte Budapest egészére számolni félrevezető lehet, mert a főváros lakáspiaca rendkívül heterogén.

Horváth Áron ELTINGA / MFB, Vezető / Ig. külső tag Horváth Áron elemzõ közgazdász. A Budapesti Corvinus Egyetemen diplomázott, majd szerzett PhD. fokozatot. 2010 óta vezeti az ELTINGÁt, ahol ingatlanpiaci kutatásokat, elemzéseket végeznek hazai és kül … Tovább

„Legalább kerületi bontásban lenne érdemes gondolkodni, sőt akár városrészek szerint is. A XIII. kerület például nagyon hosszú és sokféle területből áll, de ugyanez igaz a IX. kerületre is: a körúton belüli rész teljesen más, mint a József Attila-lakótelep” – mondta. Szerinte egy fővárosi koordinációban a főpolgármesteri hivatalnak, a kerületeknek és szakértőknek közösen kellene kijelölniük, hol jelent valóban lakhatási problémát a rövid távú kiadás vagy a nem elsődlegesen lakhatási célú ingatlanhasználat, és csak ezután lenne érdemes pontos számításokat végezni.

Fontos ugyanakkor, hogy a 8-as vagy 10-es lakásár-jövedelem mutató nem jelent automatikus felhatalmazást bármilyen piaci korlátozásra. A hatóságoknak azt is igazolniuk kellene, hogy az adott tevékenység — például a rövid távú lakáskiadás vagy a nem elsődleges lakhatási célú ingatlanhasználat — ténylegesen hozzájárul a helyi lakhatási nyomáshoz, és a választott intézkedés szükséges, arányos, valamint objektív adatokkal alátámasztható.

Terézvárosnak nem kell rögtön visszavonulnia

A magyarországi vitában az egyik legfontosabb kérdés, hogy az uniós javaslat érintheti-e a már bevezetett korlátozásokat, például például Terézváros 2026 januárjától hatályos, rövid távú lakáskiadást tiltó szabályozását. Misetics szerint a válasz egyértelmű: a javaslat nem ír elő visszamenőleges változtatási kötelezettséget. Vagyis azoknak az önkormányzatoknak, amelyek már bevezettek valamilyen korlátozást, nem kell automatikusan újraszabályozniuk a rendszert.

Horváth Áron is hasonlóan látja: szerinte rövid távon a meglévő szabályokat nem írná felül az uniós javaslat, de a későbbi döntéseknél már fontos lehet az új módszertan. A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy a jövőbeni önkormányzati vagy állami szabályozások indokolásában megjelenhetnek az uniós logikából ismert mutatók:

lakásár-jövedelem arány,

lakhatási megfizethetőség,

területi lehatárolás,

szükségesség,

arányosság.

Az rövid távú lakáskiadás-szabályozás igazi fordulata az adat lehet

A rövid távú lakáskiadásnál Misetics szerint nem is feltétlenül az új lakhatási rendeletjavaslat, hanem egy már elfogadott másik uniós szabály hozhat kézzelfogható változást. A magánszálláshelyekhez (lakások turisztikai célú hasznosításához) kapcsolódó kötelező és egységes digitális adatszolgáltatási rendszernek a vonatkozó (2024/1028/EU) rendelet alapján már 2026. május 20-tól működnie kellene; tehát

ez nem csak egy általam felvetett elvárás, hanem lényegében egy mulasztásos jogszabálysértés.

Ez Magyarországon azért lenne különösen fontos, mert a jelenlegi rendszerben a platformokon megadott NTAK-kódok ellenőrzése korlátozott. Misetics szerint ma előfordulhat, hogy egy hirdető olyan kódot ad meg, amelyet a rendszer érdemben nem ellenőriz.

Nálunk az NTAK-kódot kell a hostnak beírnia, de azt valójában senki nem ellenőrzi, hogy létezik-e. Sőt, azt sem ellenőrzi senki, hogy a formátuma megfelel-e az NTAK-kód formátumának

– mondta.

Szerinte emiatt a jelenlegi rendszerben akkor is fennmaradhatnak illegális rövid távú kiadások, ha egy kerület szigorú szabályokat vezet be. A helyszíni ellenőrzések és bejelentések alapján indított eljárások ugyanis csak korlátozottan hatékonyak.

Ez egy macska-egér helyzet

– fogalmazott.

Az uniós adatmegosztási rendszer ezt változtathatná meg. Ha a platformok rendszeresen, ellenőrizhető módon szolgáltatnának adatot a hatóságoknak, akkor a szabályozás végrehajtása is sokkal erősebb lehetne. Misetics szerint ugyanakkor Magyarországon egyelőre nem világos, hogy az ehhez szükséges hazai intézményi és informatikai rendszer felállt-e.

Nemcsak rövid távú lakáskiadás: az üres lakásokkal is kezdeni kellene valamit

Horváth Áron szerint az uniós gondolkodás egyik fontos tanulsága, hogy a lakhatási válságot nem lehet kizárólag az Airbnb-re szűkíteni. Legalább ilyen fontos kérdés az üresen álló lakások hasznosítása. Budapesten ma a kerületek építményadóval is befolyásolhatják a lakások használatát, de Horváth szerint a szabályozás sok esetben nem ösztönöz eléggé a hosszú távú bérbeadásra. Több kerületben az kap mentességet, ha a tulajdonos vagy közeli hozzátartozója lakik az ingatlanban, de a hosszú távú bérbeadás nem feltétlenül kerül kedvezőbb helyzetbe.

A szabályozásnak azt kellene üzennie, hogy a hosszú távú bérleti hasznosítás társadalmilag hasznos. Az probléma, ha a lakás üresen áll

– mondta.

Szerinte fővárosi koordinációval a kerületi építményadó-szabályokban is meg lehetne jeleníteni ezt a logikát: az üresen álló lakás negatív externália, a hosszú távú bérbeadás viszont hozzájárul a lakáskínálat bővítéséhez. Ez azért is fontos, mert a lakhatási válság kezelésében az új lakások építése mellett a meglévő lakásállomány jobb hasznosítására is szükség lenne. Ha a szabályozás egyszerre kezeli az rövid távú lakáskiadást, az üres lakásokat és a hosszú távú bérbeadás fehérítését, akkor jóval célzottabb hatást érhet el, mint egyetlen eszközre építve.

A hosszú távú bérleti piac fehérítése nélkül nincs lakhatási fordulat

A szakértők egyetértettek abban, hogy a magyar lakáspiac egyik legsúlyosabb problémája a hosszú távú magánbérleti szektor alulszabályozottsága és informális működése. Misetics szerint Magyarország „abszolút kilóg az európai gyakorlatból” abban,

mennyire gyengén szabályozott a magánbérleti piac,

mennyire elterjedt az informalitás és a lakáspiaci diszkrimináció,

és mindez mennyire kiszolgáltatott helyzetbe hozza a bérlőket – de sokszor a bérbeadókat is.

Szerinte nemcsak az adóelkerülés visszaszorítására lenne szükség, hanem alapvető bérlővédelmi szabályokra is. Például arra, hogy jogszabály rögzítse: évente hányszor és milyen mértékben lehet lakbért emelni.

Ez olyan alapvető szabályozási elem lenne, mint a minimálbér vagy a felmondási idő

– mondta.

Horváth Áron szerint a hosszú távú bérleti piac fehérítésének egyik első lépése a bérleti szerződések standardizálása és regisztrációja lehetne. Úgy látja, ennek nem kellene aránytalan adminisztratív terhet jelentenie, különösen úgy, hogy a bérbeadás adóterhe ma sem kiugróan magas. A lakáskiadásból származó jövedelem után 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetni, de a 10 százalékos költséghányad alkalmazásával az effektív adóteher 13,5 százalék. Szerinte, ha ezért cserébe a bérbeadók nagyobb jogbiztonságot kapnának, például hivatkozhatnának a regisztrált szerződésekre vitás helyzetekben, az a bérbeadóknak és a bérlőknek is előnyös lehetne. A regisztráció másik haszna az adat lenne: végre láthatóvá válna, mennyiért adják bérbe a lakásokat, hogyan változnak a bérleti díjak, és ezek hogyan viszonyulnak a helyi jövedelmekhez.

Az államnál már most megvannak az adatok – csak össze kellene kötni őket

Horváth szerint a pontosabb szabályozáshoz nem feltétlenül új adatszolgáltatási kötelezettségekre lenne szükség, hanem a meglévő állami adatbázisok jobb összekapcsolására. A jövedelmi adatok a NAV-nál rendelkezésre állnak, az ingatlanárakról viszonylag jó minőségű adatok érhetők el, a földhivatali és lakcím-nyilvántartási adatok összekapcsolásával pedig pontosabban lehetne látni, mely lakások állnak valóban üresen, illetve hol élnek ténylegesen lakók.

Nem a felhasználói oldalon kellene több adatot szolgáltatni, hanem a meglévő adatokat kellene összekötni, és a háttérrendszereket megcsinálni

– mondta.

Ez az uniós szabályozási logikával is összhangban állna: ha egy önkormányzat korlátozni akarja a rövid távú kiadást, megadóztatná az üres lakásokat, vagy célzott lakhatási programot indítana, akkor ehhez megbízható, területi bontású adatokra van szüksége.

Megfizethető bérlakások: nem mindegy, kinek és meddig

A lakhatási válság másik nagy kérdése a megfizethető bérlakásprogramok jövője. Az EU-s lakhatási csomag és a magyar helyreállítási terv módosítása is ebbe az irányba mutat, de a részletek egyelőre nem világosak. Misetics szerint kulcskérdés, hogy amikor egy program „megfizethető bérlakásról” beszél, az pontosan mit jelent: kinek megfizethető, milyen jövedelem mellett, és mennyi ideig marad az.

Szerinte nem elég olyan konstrukciókat létrehozni, amelyek 10 vagy 20 évig tartják fenn a megfizethető bérleti díjat. A megfizethető lakhatás hosszú távú hatása akkor biztosítható, ha a lakások tartósan – akár generációkon át – ebben a funkcióban maradnak.

Magyarországon ami ma megfizethető lakhatásként létezik, az nem 20 éve jött létre, hanem sokkal régebben. Most is nagyrészt abból élünk, ami sok évtizeddel korábban épült ki

– mondta. Éppen ezért szerinte különösen fontos lenne köztulajdonú bérlakásállomány bővítése. A köztulajdon ugyanis nagyobb biztosítékot ad arra, hogy a lakások hosszú távon is megfizethető bérlakásként működjenek, feltéve, hogy később nem privatizálják őket.

Horváth Áron ezzel párhuzamosan arra hívta fel a figyelmet, hogy a megfizethető bérlakásprogramokat nem pusztán darabszám alapján kell értékelni. Szerinte nem az a legfontosabb kérdés, hogy az első körben rendelkezésre álló forrásból hány lakás épül, hanem az, hogy létrejön-e egy hosszú távon működő intézményi és finanszírozási rendszer.

Nem úgy kell tekinteni, hogy elköltjük, visszaosztjuk, és kijön belőle valamennyi bérlakás. Ezt a forrást az egész rendszer kiépítésére kell költeni

– mondta.

Magántőke nélkül nem lesz nagy léptékű bérlakásprogram

Horváth szerint a megfizethető bérlakásprogram csak akkor lehet sikeres, ha a magánszereplők – fejlesztők, finanszírozók, intézményi befektetők – számára is működőképes konstrukció jön létre. Az EU-s forrás önmagában nem elegendő ahhoz, hogy nagy számban épüljenek bérlakások. A pénz akkor lehet hatékony, ha magántőkét is megmozgat, és multiplikátorhatást ér el. Ehhez viszont kiszámítható jogi, finanszírozási és makrogazdasági környezet kell.

Horváth szerint a finanszírozásnak három lába van:

az alacsonyabb kamatkörnyezetet lehetővé tevő makrogazdasági stabilitás; a fejlesztési hitelezés, amely Magyarországon lakóingatlan-projekteknél viszonylag jól működik; a hosszú távú befektetői finanszírozás, amelyben biztosítók, ingatlanalapok vagy banki befektetők 20-30 éves időtávban gondolkodhatnak.

Utóbbi Magyarországon még nem alakult ki. Ahhoz, hogy egy intézményi befektető 30 évre előre modellezni tudja egy bérlakásprojekt pénzáramlását, garanciákra, stabil szabályozásra és kiszámítható működési környezetre van szükség.

Magyarországon nem az EU-jog volt a fő akadály

A készülő uniós szabályozás tehát fontos új jogi keretet adhat, de a magyar lakhatási problémák megoldását nem lehet Brüsszeltől várni. Misetics szerint Magyarországon eddig sem elsősorban az uniós jog akadályozta a lakhatási beavatkozásokat. A probléma inkább az volt, hogy országos szinten sokáig nem volt politikai szándék a magánbérleti piac érdemi szabályozására, az önkormányzatoknak pedig – különösen 2019 után – sokszor nem volt elég jogkörük vagy eszközük a beavatkozáshoz.

Horváth Áron szerint a mostani uniós javaslat mégis hasznos lehet, mert újra napirendre teszi a témát, és kiszámíthatóbb keretet adhat befektetői, bérlői és önkormányzati oldalról is.

Ha kialakul egy közös szabályozási irányelv, azt a befektetők is jobban értik majd. Ez kiszámíthatóbb környezetet jelenthet

– mondta.

A következő hónapokban várhatóan több kérdés is el fog itthon dőlni:

milyen országos szabályozás készül a rövid távú lakáskiadásra;

ki kapjon jogkört Budapesten: a főváros vagy a kerületek;

hogyan áll fel a platformoktól érkező uniós adatmegosztási rendszer;

lesz-e bérleti szerződés-regisztráció;

hogyan lehet az üres lakásokat hosszú távú bérbeadás felé terelni;

milyen formában indul el a megfizethető bérlakásprogram;

és mennyi ideig maradnak valóban megfizethetőek az újonnan támogatott lakások.

A szakértői vélemények alapján az uniós javaslat nem fogja egyik napról a másikra átírni a magyar lakáspiacot. Arra viszont alkalmas lehet, hogy a korábbi „nem lehet beavatkozni” típusú érveket gyengítse.

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