Átalakítás, ráépítés, felosztás? Ettől még megmarad a lakáshiány

Hollandia is küzd a lakhatási válsággal. Itt a kormány célja évek óta évi 100 000 lakás építése, de az újonnan épült lakások száma alig több mint évi 70 000. Ezért a lakáspolitika olyan gyakorlatokhoz fordult, mint az üres irodák átalakítása, a nagy lakások felosztása és emeletek ráépítése meglévő épületek tetejére - mondván, a meglévő lakások jelentős műszaki potenciállal rendelkeznek. A meglévő lakásállomány nettó bővülése azonban tavaly 11 000 lakás alá csökkent – írja cikkében Mark Melles és Wouter Noordam, az Euroconstruct holland elemzői.

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2019 óta a holland lakáspolitika a meglévő lakásállomány hatékonyabb kihasználására összpontosít. Miután a támogatási rendszert kibővítették és a támogatást megemelték, a kormány magas elvárásokat támasztott:

a cél évi 15 000 lakás kialakítása lett irodákból,

és ráépítésre - egy 2023-as felmérés alapján - további 100 000 lakás 2030-ig.

Felosztással is több százezer lakás létesítése lenne lehetséges és a főépítész szerint a rövid távú lakhatási célok elérése szempontjából a felosztás fontosabb lesz, mint az újlakás-építés.

Jelentős különbség a lakásépítési potenciál-becslések és a ténylegesen átadott lakások között

A statisztika viszont drasztikusan mást mutat. Míg a meglévő lakásállomány nettó bővülése 2021-ben 18 000 volt, 2025-ben 10 800-ra esett vissza. A csökkenés nagyrészt az átalakítások miatt van – ezek száma meredeken zuhant a 2020-as több mint 10 000 lakásról , valamivel több mint 6000 lakásra 2025-re. A felosztással, amellyel évente kb. 2000 lakást lehetett kialakítani, 2025-ben alig több mint 1600 lakás jött létre. Ezenkívül az EIB (Economisch Instituut voor de Bouw), az Euroconstruct holland tagintézetének becslései szerint a ráépítés évente körülbelül 900 lakást eredményez. Évente körülbelül 70 000 az új építésű lakás, így a meglévő állomány hozzájárulása ehhez képest szerény.

A kevesebb átalakítás miatt 40%-kal kevesebb a meglévő épületekből származó nettó bővítés 2021 óta

A ráépítés és a felosztás korlátai

A ráépítés mutatja legjobban a műszaki potenciál és a tényleges eredmények közötti szakadékot. Technikailag 100 000 új otthont lehetne építeni lakóházak ráépítésével, általában 4-10 emeletesekkel. A műszaki potenciál megvan, de a korlátot az épületekben élő lakosok jelentik hiszen ők semmit sem nyernek egy plusz emelettel, de egy-másfél évre a lakóhelyük építési területté változik. Ezért a lakóközösségek, magánbérbeadók és lakásszövetkezetek ritkán egyeznek bele az ilyen projektekbe. A kormány ráépítési javaslata csak akkor tűnik megvalósíthatónak ha az épületeket teljesen kiürítik a felújítás alatt.

Ez viszont viszonylag ritka, mely magyarázza az évente így létrejött lakásszámot (900).

A magyar fül számára negatív felhangú felosztással (Magyarországon még a rendszerváltás előtt a lakáshiányt sokszor az állam részéről önkényes felosztással orvosolták) Hollandiában két gond van: a helyszín és költségek. Egyrészt, a tipikus holland külvárosi sorházak alkalmatlanok a felosztásra, másrészt, jelentős beruházás kell ahhoz, hogy egyből két lakást alakítsanak ki: plusz bejárati ajtó, emeleti konyha, földszinti fürdőszoba, stb. Ráadásul ezek a kisebb lakások gyakran külvárosi területeken vannak, míg a célcsoport, a fiatal egyszemélyes háztartások, inkább a belvárosi helyszíneket kedveli. Emiatt a felosztás főként a belvárosi nagyobb lakásokban történik.

Így valószínűtlen, hogy a lakásállomány bővülése ezen a csatornán keresztül jelentősen meghaladja a jelenlegi évi 1500-2500-at.

Átalakítás: korlátozott potenciál

Az átalakítások miatti bővítések évek óta csökkenő tendenciát mutatnak, mely várható volt: a legkönnyebben átalakítható irodákat és egyéb épületeket már átalakították lakásokká. Ráadásul az előző évek magas átalakítási szintje miatt az irodaszektorban a túlkínálat csökkent, mely tovább korlátozza a lehetőségeket. A ma üresen álló irodaterületek vagy részben üres épületekben találhatóak vagy lakóépületek fejlesztésére nem alkalmas helyszínen vannak. Ezért valószínűtlen, hogy az átalakítások által létrejövő új lakások száma ismét növekedjen.

Üresen álló lakások: túlbecsült potenciál

Körülbelül 190 000 lakás áll hivatalosan üresen. Gyakran ezt a számot emlegetik a lakáskínálat potenciális kiegészítő forrásaként, azonban ha kizárjuk a súrlódásos lakásüresedést és megnézzük, hogy a fennmaradó lakásokban van-e tényleges energiafogyasztás, csak kb. 30 000 lakás üres. Ezen belül is valamennyi felújítás alatt áll, a többi pedig népességében csökkenő régiókban van.

Az üresen álló lakások tehát korlátozott mértékben segíthetnek a lakáshiány enyhítésében.

Csak minden hatodik hivatalosan üres lakás üres valójában

A becsléstől az építési tervekig

Fontos, hogy az európai előrejelzők és politikai döntéshozók megkülönböztessék a becslést a megvalósíthatóságtól. A becslés nem fordítható le közvetlenül a jövőbeli lakáskínálatra vagy építési teljesítményre: a piaci körülmények, a költségek, a helyszín, a jogi korlátok és a felhasználói preferenciák mind meghatározzák, hogy a becsült potenciál mekkora része valósulhat meg, ezért az építési előrejelzésnek tartalmaznia kell ezeket.

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