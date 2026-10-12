Európa legjobb nagyvárosi parkjának választotta a Városligetet a World Urban Parks

A kontinens legjobb nagyvárosi parkja lett a Városliget: a világ egyik vezető parkszakmai szervezete, a World Urban Parks (WUP) a Large Urban Parks Award 2026-os európai díját ítélte oda a budapesti parknak az isztambuli díjátadón. A csaknem 100 hektáros Városligetet professzionális üzemeltetéséért, kiemelkedő zöldfelület-fenntartásáért és a látogatói élményért díjazták. Az évente 8-9 millió látogatót fogadó Városliget ezzel a nemzetközi parkok élvonalába került.

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A Városliget Zrt. munkatársai az év 365 napján azon dolgoznak, hogy a Liget mindig ugyanazzal a rendezettséggel, tisztasággal és biztonsággal fogadja a vendégeket, mint a fejlesztések elkészültekor. Ez a díj elsősorban az ő elhivatott munkájuk visszaigazolása

– mondta Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

Dr Gyorgyevics Benedek Városliget Zrt., vezérigazgató A Városliget Zrt. vezérigazgatója, jogász és ingatlanfejlesztő. A Körics Euroconsulting társalapítójaként projekt- és településfejlesztéssel foglalkozott 2005-ig, a következő 10 évben a DunaCity Budap … Tovább

Hozzátette: „A Városliget parkfenntartásának titka, hogy nem egyszerűen zöldfelületet gondozunk, hanem egy közel 100 hektáros városi parkot üzemeltetünk: folyamatos jelenléttel, mérhető szakmai standardokkal és adatvezérelt működéssel.”

WorldlUrbanaParksks a városi parkok, közterek és a rekreációs szektor nemzetközi szakmai szervezete, amely önkormányzatokat, parkfenntartó szervezeteket és szakembereket köt össze világszerte.

A 2026-os World Urban Parks Awardsds programjára az öt globális régióból 55 jelölés érkezett. Európából négy projekt kapott elismerést, a Városligetet kiemelt nagyparkok Large Urban Parks) kategóriájában díjazták.

Forrás: VárosligeZrtrt.

Magyarország egyik legkomplexebb fenntartói kihívása a Városliget professzionális üzemeltetése

A szolgáltatások biztosítása, SMART megoldásokra épülő látogatómenedzsment, valamint a zöldfelületek és kulturális intézmények összehangolt üzemeltetése az ország egyik legkomplexebb fenntartói kihívása. Ezt a több mint egy évtized alatt felhalmozott parkfenntartói és üzemeltetői tapasztalatot és működési gyakorlatot díjazták a rangos nemzetközi díjátadón Isztambulban.

A Városliget fenntartása Magyarország egyik legösszetettebb parküzemeltetési feladata. A különlegességét a mérete és funkcionális sokszínűsége adja: a több mint 200 éves nagyparkban a természet, a sport és a játszóterek mellett olyan intézmények működnek, mint a Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum és a Millennium Háza. Kiemelt figyelmet igényel a Nagyjátszótér, a Sportcentrum, a Piknikkert, a Mőcsényi Mihály botanikus kert, a Vakok kertje, valamint a Városligeti-tó rendszere. Ezek a területek nemcsak látogatottságuk miatt érzékenyek, hanem azért is, mert eltérő fenntartási technológiát, eltérő ellenőrzési gyakoriságot igényelnek. Az elmúlt években megújult több mint 270 ezer négyzetméternyi zöldfelület, miközben a látogatószám a korábbi 5-6 millióról mára 8-9 millióra emelkedett.

Forrás: Városliget Zrt.

A látogatóforgalom mellett folyamatosan gondoskodnak a 100 hektárnyi zöldterületről, benne a közel 7000 fáról (225 különböző fafaj), az intézményrendszerről, a parkberendezésekről, a burkolatokról, infrastruktúráról és a 60 ezer négyzetméteres Városligeti-tó állapotáról. Ezen a feladaton több mint 70 szakember dolgozik összehangoltan, hétvégéken és ünnepnapokon is.

A helyszínen dolgozó parktechnikusok munkáját 0-24 órás diszpécserszolgálat és digitális ellenőrzési rendszerek segítik. A közel 400 hulladékgyűjtő, a 35 ivókút és a játszóterek állapota folyamatos ellenőrzés alatt áll. A növényzet gondozását talajnedvesség-mérők optimalizálják, a tó vízminőségét szenzorok figyelik. A zöldfelület-fenntartásban a Városliget Zrt. Magyarországon elsőként vezetett be szolgáltatási szintekre épülő, visszamérhető minőségi paraméterekkel dolgozó SLA) modellt, amelyet négy éve alkalmaz BKM FŐKERT Kertészeti Divíziójával együttműködve.

Címlapkép forrása: Városliget Zrt.