Évek óta pusztul az ikonikus magyar épület - Most kiderült, mikor indulhat a százmilliárdos felújítás

Kilenc évvel a bezárása után hamarosan kormányhatározat születhet az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciójának elindításáról. A cél az intézményre korábban ráerőltetett historizáló szárny helyett egy modern bővítmény megvalósítása, a teljes beruházás pedig mintegy százmilliárd forintba kerülhet, és négy-öt évet vehet igénybe.

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Az intézményt még 2017-ben zárták be, és a felújítás miatt a teljes gyűjteményt kiköltöztették. Bár a nemzetközi tervpályázaton nyertes Vikár és Lukács Építész Stúdió tervei már 2013 óta rendelkezésre álltak, a folyamatot megakasztotta egy későbbi kormányhatározat, amely arra kötelezte a múzeumot, hogy az eredeti koncepciót elvetve Lechner Ödön 1896-ban, forráshiány miatt meg nem épült hátsó szárnyát húzzák fel.

A tervezők kényszerűségből elkészítették az új, a lechneri homlokzatot idéző engedélyezési terveket, Jékely Zsombor megbízott főigazgató szerint azonban ez nem járható út.

Az Iparmûvészeti Múzeum a Múzeumok éjszakája programsorozat országos megnyitó sajtótájékoztatója napján, 2026. június 20-án. MTI/Balogh Zoltán

A múzeumvezető rámutatott, hogy a XXI. században nem lehet felépíteni egy soha meg nem valósult, XIX. századi épületet. Maga Lechner is gyávaságnak tartotta a történeti stílusok másolását, és abban hitt, hogy az építésznek a saját korához kell szólnia. A múzeum célja most az, hogy az eredeti elképzelés valósuljon meg. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a páratlan műemlék épület értékőrző restaurálása mellett egy korszerű intézmény jöjjön létre, amelynek modern szárnya a magyar dizájngyűjteménynek is méltó otthont adna.

Az előzetes egyeztetések alapján

a várható kormányhatározat elrendeli majd a tervek felülvizsgálatát és a modern szárny koncepciójához való visszatérést,

amit a kivitelezési közbeszerzési eljárás követhet. Mivel az elmúlt években az üresen álló épület állapota tovább romlott, az engedélyeket és a restaurátori terveket aktualizálni kell, ami újabb vizsgálatokat tesz szükségessé.

Az Iparmûvészeti Múzeum a Múzeumok éjszakája programsorozat országos megnyitó sajtótájékoztatója napján, 2026. június 20-án. MTI/Balogh Zoltán

A jövő év várhatóan még az előkészítéssel telik majd. Maga a kivitelezés – a bonyolult tartószerkezeti megerősítések, az aprólékos restaurátori munkák és a hiányzó elemek pótlása miatt – nagyjából négy-öt évet vesz igénybe. A költségeket jelenleg nehéz pontosan megbecsülni, de a főigazgató szerint százmilliárdos nagyságrenddel kell számolni.

Az Iparmûvészeti Múzeum a Múzeumok éjszakája programsorozat országos megnyitó sajtótájékoztatója napján, 2026. június 20-án. MTI/Balogh Zoltán

A munka megkezdése azért is sürgető, mert

a fűtetlen, kihasználatlan műemlék épület egyre gyorsabban pusztul, így a jelenlegi állapot

tarthatatlan.

A felújítás elindulásáig a vezetőség állagmegóvó munkákkal és külső kulturális együttműködésekkel igyekszik elérni, hogy a ház minél többször fogadhasson látogatókat. Legközelebb október 25-én, a múzeumépület átadásának 130. évfordulóján nyitják meg a kapukat, ahol épületsétákkal és jubileumi programokkal várják a közönséget.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán