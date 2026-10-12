Hatalmasat zuhant a jegybanki körhöz köthető kivitelező bevétele: 50 milliárdos esés után az ügyészség is lecsapott

A korábban a Matolcsy-körhöz sorolt vállalatot 2021-re a tíz legnagyobb árbevételű hazai építőipari cég közé emelte a jegybank székházának felújítása. Az MNB-től érkező megrendelések akkoriban a bevételeinek több mint 90 százalékát adták. A botrányok kirobbanásával azonban a helyzet megváltozott:
tavaly a cég árbevétele 202hezez képest közel 50 milliárd forinttal lett alacsonyabb,
a korábbi 2,5 milliárd forintos nyereséget pedig 8,7 milliárd forintos veszteség váltotta fel.
A pénzügyi mélyrepülésnél is beszédesebbek azonban azok a jogi konfliktusok, amelyekről a vállalat a legutóbbi beszámolójában adott hírt. Az MNB-székház felújítását megrendelő MNB-IngatlaKft. pert indított a Raw Development ellen, amelyben nettó 27 milliárd forintot és annak késedelmi kamatait követeli a beruházás túlárazására hivatkozva. A jelenleg perfelvételi szakaszban lévő eljárásban a kivitelező vitatja a követelést, és a kereset elutasítását kérte a bíróságtól.
Ezzel párhuzamosan az MNB-Ingatlan Kft. két részletben – tavaly szeptemberben és idén júliusban – összesen több mint 3 milliárd forint értékben hívott le bankgaranciát a céggel szemben. Mivel a Raw Development szerint – amit az általuk felkért független szakértői testületek is megerősítettek – ezek a lépések megalapozatlanok voltak és jelentős kárt okoztak, a vállalat szeptember végén büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen, a kár megtérítését és a felelősök elszámoltatását követelve.
A jogi viták mellett a hatóságok is célkeresztbe vették a céget. Idén május végén a Központi Nyomozó Főügyészség házkutatást tartott a vállalat székhelyén. A nyomozók a szerverek adatait teljes körűen lementették, több terabájtnyi építészeti dokumentációt, valamint különböző vagyoneszközöket, elsősorban értékpapírokat foglaltak le.
RawaDevelopmentnt ugyanakkor jelezte, hogy a nagyszabású hatósági akció ellenére eddig egyetlen munkatársukat vagy képviselőjüket sem hallgatták ki tanúként,
nem kértek tőlük hivatalosan adatokat, és gyanúsítás sem történt az ügyben.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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