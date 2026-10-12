16°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Hatalmasat zuhant a jegybanki körhöz köthető kivitelező bevétele: 50 milliárdos esés után az ügyészség is lecsapott
Ingatlan

Hatalmasat zuhant a jegybanki körhöz köthető kivitelező bevétele: 50 milliárdos esés után az ügyészség is lecsapott

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Pénzügyi összeomlás és súlyos jogi csatározások jellemezték a korábban jegybanki megrendelésekből meggazdagodó Raw Development Kft. elmúlt időszakát. Az építőipari cég ellen 27 milliárd forintos kártérítési per és ügyészségi nyomozás zajlik a Magyar Nemzeti Bank székházfelújításának túlárazása miatt - szúrta ki a Telex. A vállalat a jegybankhoz köthető bankgarancia-lehívások nyomán a közelmúltban feljelentést tett.
Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

A korábban a Matolcsy-körhöz sorolt vállalatot 2021-re a tíz legnagyobb árbevételű hazai építőipari cég közé emelte a jegybank székházának felújítása. Az MNB-től érkező megrendelések akkoriban a bevételeinek több mint 90 százalékát adták. A botrányok kirobbanásával azonban a helyzet megváltozott:

tavaly a cég árbevétele 202hezez képest közel 50 milliárd forinttal lett alacsonyabb,

a korábbi 2,5 milliárd forintos nyereséget pedig 8,7 milliárd forintos veszteség váltotta fel.

A pénzügyi mélyrepülésnél is beszédesebbek azonban azok a jogi konfliktusok, amelyekről a vállalat a legutóbbi beszámolójában adott hírt. Az MNB-székház felújítását megrendelő MNB-IngatlaKft. pert indított a Raw Development ellen, amelyben nettó 27 milliárd forintot és annak késedelmi kamatait követeli a beruházás túlárazására hivatkozva. A jelenleg perfelvételi szakaszban lévő eljárásban a kivitelező vitatja a követelést, és a kereset elutasítását kérte a bíróságtól.

Még több Ingatlan

Átalakítás, ráépítés, felosztás? Ettől még megmarad a lakáshiány

„Nem jön ki a matek…” - Ki, kinek és mennyiért fog bérlakásokat építeni Magyarországon?

Évek óta pusztul az ikonikus magyar épület - Most kiderült, mikor indulhat a százmilliárdos felújítás

Ezzel párhuzamosan az MNB-Ingatlan Kft. két részletben – tavaly szeptemberben és idén júliusban – összesen több mint 3 milliárd forint értékben hívott le bankgaranciát a céggel szemben. Mivel a Raw Development szerint – amit az általuk felkért független szakértői testületek is megerősítettek – ezek a lépések megalapozatlanok voltak és jelentős kárt okoztak, a vállalat szeptember végén büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen, a kár megtérítését és a felelősök elszámoltatását követelve.

A jogi viták mellett a hatóságok is célkeresztbe vették a céget. Idén május végén a Központi Nyomozó Főügyészség házkutatást tartott a vállalat székhelyén. A nyomozók a szerverek adatait teljes körűen lementették, több terabájtnyi építészeti dokumentációt, valamint különböző vagyoneszközöket, elsősorban értékpapírokat foglaltak le.

RawaDevelopmentnt ugyanakkor jelezte, hogy a nagyszabású hatósági akció ellenére eddig egyetlen munkatársukat vagy képviselőjüket sem hallgatták ki tanúként,

nem kértek tőlük hivatalosan adatokat, és gyanúsítás sem történt az ügyben.

Kapcsolódó cikkünk

Elutasították a gyanúsítottak panaszait az MNB-t és Matolcsy Györgyöt is érintő nyomozásban

Magyar Péter miatt az államfőhöz fordult az ÁSZ elnöke

Válaszolt Magyar Péternek az Állami Számvevőszék

Megszólaltak a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökaspiránsai: milliárdos vizsgálatokkal kezdenék a munkát

Reagált Matolcsy Ádám a jegybanki alapítványokról szóló ÁSZ-jelentés állításaira

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn
Tömegével tűnnek el a kiadó ingatlanok Magyarországon - Sokaknak már nem éri meg a bérbeadás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility